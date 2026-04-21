ISSSTE instalará 200 nuevos consultorios este 2026, beneficiarán a 13 millones de derechohabientes

Nuevos consultorios médicos, parte del esfuerzo del ISSSTE por reforzar la atención primaria con 500 unidades adicionales para beneficio de los derechohabientes.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) prevé ampliar su cobertura de atención primaria con 500 consultorios nuevos en todo el país, según anunció el director general Martí Batres Guadarrama el 21 de abril de 2026.

Esta expansión, a realizarse entre lo que resta de la actual administración y 2026, duplicará los 500 consultorios existentes, con el objetivo de fortalecer el primer nivel de atención para 13.9 millones de derechohabientes.

El plan estipula que 200 consultorios serán instalados durante 2026 y 300 más se abrirán en lo que resta de la gestión actual, todos ubicados en centros de trabajo y equipados con personal médico, de enfermería y medicamentos incluidos en el cuadro básico, de acuerdo con lo afirmado por el titular de la dependencia.

Martí Batres también presentó el anuncio a través de un video en sus redes sociales, donde destacó que la acción forma parte del llamado Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Según la información difundida en el comunicado oficial del organismo, la medida ampliará la capacidad territorial del ISSSTE y busca responder a las necesidades de la derechohabiencia en todo el país.

ISSSTE demuestra su compromiso con la salud pública con la instalación de 200 nuevos consultorios en 2026 y la adecuación de 300 más durante la actual administración.

Abastecimiento en clínicas es del 97%

El ISSSTE informa que el abastecimiento de medicamentos en sus 766 farmacias alcanza un promedio nacional de 97%, tras acciones que la institución implementa entre el último trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026.

De acuerdo con cifras oficiales, el objetivo de la administración es alcanzar el 100% de cobertura y que las familias de los trabajadores del Estado accedan, sin restricción, al surtimiento total de recetas.

Durante el primer trimestre de 2026, el Centro Nacional de Distribución (CENADI) recibió 56 millones de piezas de medicamentos y 16 millones de materiales de curación, lo que significa un aumento respecto al cierre de 2025, cuando se entregaron 37 millones de fármacos y 13 millones de insumos, según datos del propio instituto.

La mayoría de las farmacias del ISSSTE ya superan un abasto de 95% y algunas logran el 100% de claves disponibles, según publicaciones recientes del director general Martí Batres Guadarrama.

Gobierno reporta avances, pacientes se mantienen insatisfechos

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, sostiene que este avance depende de la coordinación interna y la vigilancia sobre la cadena de suministro.

Entre las medidas adoptadas se encuentran reuniones con proveedores, transferencias de claves entre unidades, visitas sin previo aviso a farmacias, revisión de procesos en ventanilla y ajuste de catálogos, así como el envío oportuno de medicamentos faltantes.

Batres aclara que el compromiso institucional es lograr el abasto total y sostiene que estas políticas responden directamente al derecho a la salud de los derechohabientes.

El ISSSTE subraya que, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la meta central es surtir en su totalidad todas las recetas y garantizar el acceso gratuito a medicamentos para los trabajadores del Estado.

Aunque el Gobierno Federal presenta las cifras como muestra de un problema casi resuelto, la experiencia diaria de los derechohabientes revela que la escasez de medicamentos y la incertidumbre persisten, incluso para fármacos de uso básico como el paracetamol.