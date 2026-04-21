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Atlas ya tendría nuevo dueño: reportan el nombre que tomó la delantera en la negociación

La venta marca el fin de la multipropiedad en Guadalajara y promete abrir una etapa mayor estabilidad para los Rojinegros

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El Atlas de Guadalajara cerrará su ciclo con Grupo Orlegi para pasar a manos del dueño de la importante institución beisbolera en una operación de hasta 250 millones de dólares. (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)
El Atlas de Guadalajara cerrará su ciclo con Grupo Orlegi para pasar a manos del dueño de la importante institución beisbolera en una operación de hasta 250 millones de dólares. (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

El futbol mexicano atraviesa un momento de transformación que toca directamente a uno de sus clubes más emblemáticos: el Atlas de Guadalajara.

Tras años de gestión bajo Grupo Orlegi, que incluyó títulos históricos y la consolidación de infraestructura de primer nivel, el club está a punto de iniciar una nueva etapa con un cambio de propietarios.

Tras años de gestión y campeonatos históricos, Atlas cambiará de dueños para evitar la multipropiedad. REUTERS/Henry Romero
Tras años de gestión y campeonatos históricos, Atlas cambiará de dueños para evitar la multipropiedad. REUTERS/Henry Romero

El reporte de la confirmación de que Grupo Orlegi ya concretó la venta de la institución no sólo sacude al entorno rojinegro, sino también al panorama de la Liga MX, pues la operación representa su salida definitiva de Guadalajara y la entrada de un nuevo grupo, encabezado por un empresario dueño de otra institución deportiva de gran relevancia.

El aviso de la venta de Atlas

El proceso de negociación ya habría llegado a su punto final. El periodista Raymundo González informó que Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, notificó al personal del club que la venta está concretada.

  • Reunión interna con jugadores y empleados: se habría confirmado la operación.
  • El último paso es la aprobación de la Asamblea de Dueños.
  • La entrada en funciones de los nuevos propietarios estaría prevista para el 1 de julio de 2026.
Atlas
La Academia AGA continuaría como eje formativo del talento joven en el nuevo modelo de gestión rojinegro. (Foto: Twitter/Atlas FC)

Con ello, se cierra un ciclo que incluyó el bicampeonato y la construcción de La Academia AGA, considerada una de las mejores instalaciones de formación en Latinoamérica.

José Miguel Bejos, el perfil que habría tomado ventaja

De acuerdo con el reporte de periodistas como David Medrano y Pepe Hanan, el nombre que se impuso en la negociación es el de José Miguel Bejos, empresario de 47 años con experiencia en distintos sectores.

  • Propietario de los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Beisbol.
  • Presidente de Mota-Engil México, empresa con contratos en obras estratégicas como el Tren Maya y el Metro de Monterrey.
  • Promotor deportivo en el golf, donde funge como comisionado de la liga profesional mexicana.
  • Su figura ha estado presente en las últimas semanas en las instalaciones del club.
  • Cercano a Alejandro Irarragorri, lo que habría facilitado las negociaciones.
José Miguel Bejos, propietario de los Pericos de Puebla y presidente de Mota-Engil México, tomaría el control del Atlas. (X/ @pepemiguelb)
José Miguel Bejos, propietario de los Pericos de Puebla y presidente de Mota-Engil México, tomaría el control del Atlas. (X/ @pepemiguelb)

Su llegada no solo implica inversión económica, sino también un modelo de gestión que busca modernizar y expandir la marca Atlas.

Impacto en el futuro rojinegro

La venta del Atlas no es un simple trámite administrativo: representa un cambio de era para el club. La afición espera que la nueva administración traduzca la inversión en estabilidad y protagonismo deportivo.

  • Se contempla mayor inversión en refuerzos de jerarquía.
  • La Academia AGA seguirá siendo el motor de talento joven.
  • El club podría fortalecer vínculos con el mercado de la MLS.
  • La salida de Orlegi elimina la multipropiedad, permitiendo una identidad financiera independiente.
La venta del Atlas, valuada entre 200 y 250 millones de dólares, representa un cambio de era en la Liga MX. (X/ @AtlasFC)
La venta del Atlas, valuada entre 200 y 250 millones de dólares, representa un cambio de era en la Liga MX. (X/ @AtlasFC)

En este sentido, la operación, valuada entre 200 y 250 millones de dólares, marcará el inicio de un proyecto que promete devolverle a los Rojinegros estabilidad y ambición competitiva.

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