Arena México celebra 70 años con cartel de alto impacto encabezado por lucha de campeonato universal

El aniversario 70 tendrá un cierre explosivo con tres contendientes de alto nivel. (Ilustración: Jovani Pérez)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) prepara una función especial para conmemorar siete décadas de historia en la Arena México, uno de los escenarios más emblemáticos del pancracio mundial. La velada del viernes 24 de abril contará con combates de alto nivel y presencia internacional.

Triple amenaza por el Campeonato Universal

El combate principal estará protagonizado por Hechicero, actual monarca mundial completo del CMLL, quien expondrá su dominio frente a Máscara Dorada y Black Tiger en una lucha de tres esquinas por el Campeonato Universal 2026.

El torneo es un homenaje al Santo. Imagen Pagina oficial del CMLL.

Cada contendiente llega con méritos propios. Máscara Dorada consiguió su clasificación tras imponerse a Flip Gordon y Averno, mientras que Hechicero avanzó luego de superar a distintos campeones de la empresa.

(CMLL / Diego Cedrix)

Por su parte, Black Tiger aseguró su lugar tras dejar fuera a campeones nacionales.

(CMLL / Marco Antonio Valles Barrera)

Choque internacional en la semifinal

En el combate semifinal, Místico y Neón harán equipo con dos figuras rudas, Último Guerrero y Ángel de Oro, para representar al CMLL frente a un conjunto de All Elite Wrestling.

Místico protagonizó el combate estelar de Fantasticamanía al imponerse a Templario en una lucha de más de 28 minutos, consolidando su momento como figura central del CMLL (CMLL / Diego Cedrix)

El equipo rival estará conformado por Volador Jr, El Clon, Rocky Romero y Mark Davis, integrantes de la llamada Familia de Don Callis, en un enfrentamiento que promete intensidad y estilos contrastantes.

(CMLL / Diego Cedrix)

México contra Japón en duelo especial

La función tendrá un choque entre talento nacional e internacional.

La función también incluirá un enfrentamiento internacional entre gladiadores mexicanos y japoneses. Por el lado local estarán Soberano Jr, Templario, Esfinge y Bárbaro Cavernario, quienes se medirán a Kushida, Yutani, Okumura y Shoma Kato.

Este combate busca resaltar la proyección global del CMLL y su vínculo con talentos de otras promociones.

Las Amazonas protagonizan combate especial

La división femenil tendrá un lugar destacado con la disputa de la Copa 70 Aniversario. En el bando técnico participarán La Jarochita, Lluvia, India Sioux y Tessa Blanchard, mientras que el equipo rudo estará integrado por Zeuxis, Olympia, Keyra y Reyna Isis, quien regresa a la actividad tras una lesión.

Inicio con relevos australianos

La velada arrancará con una lucha de relevos australianos a una caída. Los Dragones, conformados por Dragón Legendario, Dragón de Fuego y Dragón Rojo Jr, enfrentarán a Villano III Jr, Hijo de Villano III y El Elemental.

Con este cartel, el CMLL busca rendir homenaje a la historia de la Arena México, combinando tradición, talento nacional e invitados internacionales en una noche conmemorativa.