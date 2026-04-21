Enjambre anuncia segunda fecha en el Estadio GNP: preventa y precios por sección para ‘Daños Luz Tour’

Enjambre anuncia una segunda fecha en el Estadio GNP Seguros tras agotar boletos para su primer concierto en agosto de 2026 (Ocesa)

En respuesta a la demanda de sus seguidores y tras agotar todas las localidades para su primer concierto en el Estadio GNP Seguros el 29 de agosto, Enjambre anuncia una segunda presentación el 30 de agosto en el mismo recinto.

Este doblete consolida a la banda como uno de los proyectos con mayor poder de convocatoria en el rock mexicano actual.

El anuncio de la nueva fecha permite a Enjambre sumar dos presentaciones consecutivas en uno de los foros de mayor capacidad en el país. La preventa de boletos para este segundo concierto será el 23 de abril a las 14:00 horas a través de Banamex, mientras que la venta general iniciará el 24 de abril en www.ticketmaster.com.mx.

La banda de rock mexicano Enjambre ofrecerá dos presentaciones consecutivas en uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México (Efe)

Enjambre suma más de 60 fechas agotadas en la gira Daños Luz

El grupo, integrado por los hermanos Navejas y originario de Zacatecas, se presenta por primera vez en solitario en el Estadio GNP Seguros, un foro que suelen ocupar artistas internacionales. Previamente, Enjambre ha participado en festivales en este escenario, pero nunca como acto principal de dos noches consecutivas con capacidad completa.

La gira Daños Luz registra más de 60 fechas con localidades agotadas en México y Estados Unidos, incluyendo un cierre en el Fonda Theatre de Los Ángeles. La banda acumula una audiencia combinada de 3.8 millones de seguidores en plataformas digitales, dato que la coloca entre las agrupaciones de rock en español más escuchadas tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos.

Durante marzo, el grupo lanzó su disco Daños Luz y tuvo actuaciones centrales en festivales como el Vive Latino y el Tecate Pa’l Norte. Actualmente, Enjambre alista presentaciones en España —Barcelona, Madrid, Bilbao y La Coruña—. También prepara una segunda etapa de la gira por México, además de fechas en Colombia, Perú y Guatemala para el segundo semestre de este año.

La preventa de boletos para el segundo concierto de Enjambre se realizará el 23 de abril a las 14:00 horas, en exclusiva por Banamex

El reconocimiento de una carrera persistente en el rock en español

La llegada de Enjambre al Estadio GNP Seguros en este 2026 representa, según la banda, la consolidación de más de una década de trabajo en la que ha logrado mantener vigencia e identidad sonora. Desde su integración en la escena nacional, el grupo ha convertido la nostalgia del rock clásico en un lenguaje contemporáneo, logrando conectar con distintas generaciones de oyentes en el continente.

Estos conciertos reflejan la madurez de una agrupación que ha construido una base fiel de seguidores y ha mantenido su relevancia en la industria musical hispanoamericana.

Con 3.8 millones de seguidores en plataformas digitales, Enjambre se consolida entre las bandas de rock en español más populares de Latinoamérica

Precios del Daños Luz Tour por sección en el Foro GNP

El Foro GNP Seguros está dividido en varias secciones, cada una con precios específicos para el Daños Luz Tour. A continuación se presenta el rango de precios por sección sin cargos por servicio de la boletera.

Zona Platino:

Plat A: $2,914 – $3,497

Plat B: $2,418 – $2,902

Plat C: $1,984 – $2,381

Plat D: $1,674 – $2,009

Plat E: $1,488 – $1,786

Otras zonas cercanas:

GNP: $1,612 – $1,934

Gradas / laterales:

Verde B: $1,054 – $1,265

Naranja B: $930 – $1,116

Verde C: $744 – $893

Naranja C: $496 – $595

General:

General B: $930

Accesibilidad:

PCD: $1,240