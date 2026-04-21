Guerreros de Oaxaca: estos los precios para el juego inaugural en el Estadio Yu’Va

El Estadio Yu’Va, recibirá su primer juego con toda la energía de la afición oaxaqueña en el 30 aniversario de los Guerreros. (X/ @GuerrerosOax)

La inauguración del Estadio Yu’Va no sólo representa el estreno de una sede deportiva, sino el inicio de una etapa que une innovación, sostenibilidad y orgullo oaxaqueño.

En este sentido, los Guerreros de Oaxaca han dado a conocer todos los detalles sobre la venta de boletos para el partido inaugural frente a los Conspiradores de Querétaro, un evento que promete ser histórico para la afición.

Los Guerreros de Oaxaca anuncian la venta de boletos digitales para el partido inaugural frente a los Conspiradores de Querétaro. (X/ @GuerrerosOax)

El recinto, con capacidad para 8 mil asistentes y certificación sustentable, integra tecnología de punta y elementos culturales que celebran el 30 aniversario de la franquicia. Con la venta digital ya disponible, el club busca facilitar el acceso y hacer de la inauguración una experiencia inolvidable.

Precios y zonas: opciones para todos los aficionados

El diseño de precios y zonas está pensado para que cada seguidor encuentre el lugar ideal desde donde vivir el debut en Yu’Va. Esta variedad responde al compromiso de inclusión y cercanía con la afición.

Zona Central: 552 pesos - Ubicación privilegiada detrás del home plate, máxima visibilidad del campo.

Dugout: 442 pesos - A los costados del área central, cerca de los bancos de los equipos.

Lateral: 420 pesos - Flanqueando los dogouts, visión amplia del diamante.

Berma: 332 pesos - En los extremos, opción accesible para familias y grupos grandes.

El esquema de precios incluye zonas Central, Dogout, Lateral y Berma, ofreciendo opciones accesibles para todos los aficionados. (Captura de pantalla)

Con esta estructura, el club garantiza que el ambiente en cada rincón del estadio ofrezca una perspectiva única del espectáculo y la oportunidad de formar parte del inicio de la nueva era.

Cómo y cuándo comprar boletos

El proceso de compra ha sido diseñado para ser accesible y eficiente. Toda la venta se realiza en línea, permitiendo a los aficionados asegurar sus lugares con anticipación.

Venta general por juego: desde el 20 de abril.

Plataforma digital: Boletomóvil.

El Yu’Va, con capacidad para 8 mil personas y certificación sustentable, celebra el 30 aniversario de la franquicia. (X/ @estadioyuva)

La directiva recomendó consultar la disponibilidad y realizar la compra con tiempo, ya que la expectativa en torno al duelo inaugural es alta.

Más que un estadio: cultura, arte y comunidad

El Yu’Va está concebido como un espacio que busca trascender el deporte, integrando elementos de la cultura zapoteca y mixteca en su arquitectura y en la colección de uniformes presentada para esta temporada.

Uniformes y cascos: Diseñados por artistas locales, inspirados en motivos prehispánicos.

Infraestructura: Gradas techadas, pantalla de alta definición, palcos exclusivos y áreas verdes.

Espacios culturales: Museo del club, murales y zonas de convivencia para la comunidad.

La arquitectura del estadio Yu’Va incorpora elementos zapotecos y mixtecos, resaltando la identidad cultural de Oaxaca.

El debut de los Guerreros en su nuevo estadio promete ser una celebración colectiva, donde deporte, cultura e identidad se encuentran en cada detalle del Yu’Va.

La organización busca que la experiencia de asistir combine la pasión por el beisbol con el orgullo regional, consolidando al estadio como un referente para Oaxaca y sus generaciones futuras.