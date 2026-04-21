Guerreros de Oaxaca: estos los precios para el juego inaugural en el Estadio Yu’Va

La inauguración del Estadio Yu’Va no sólo representa el estreno de una sede deportiva, sino el inicio de una etapa que une innovación, sostenibilidad y orgullo oaxaqueño.
En este sentido, los Guerreros de Oaxaca han dado a conocer todos los detalles sobre la venta de boletos para el partido inaugural frente a los Conspiradores de Querétaro, un evento que promete ser histórico para la afición.
El recinto, con capacidad para 8 mil asistentes y certificación sustentable, integra tecnología de punta y elementos culturales que celebran el 30 aniversario de la franquicia. Con la venta digital ya disponible, el club busca facilitar el acceso y hacer de la inauguración una experiencia inolvidable.
Precios y zonas: opciones para todos los aficionados
El diseño de precios y zonas está pensado para que cada seguidor encuentre el lugar ideal desde donde vivir el debut en Yu’Va. Esta variedad responde al compromiso de inclusión y cercanía con la afición.
- Zona Central: 552 pesos - Ubicación privilegiada detrás del home plate, máxima visibilidad del campo.
- Dugout: 442 pesos - A los costados del área central, cerca de los bancos de los equipos.
- Lateral: 420 pesos - Flanqueando los dogouts, visión amplia del diamante.
- Berma: 332 pesos - En los extremos, opción accesible para familias y grupos grandes.
Con esta estructura, el club garantiza que el ambiente en cada rincón del estadio ofrezca una perspectiva única del espectáculo y la oportunidad de formar parte del inicio de la nueva era.
Cómo y cuándo comprar boletos
El proceso de compra ha sido diseñado para ser accesible y eficiente. Toda la venta se realiza en línea, permitiendo a los aficionados asegurar sus lugares con anticipación.
- Venta general por juego: desde el 20 de abril.
- Plataforma digital: Boletomóvil.
La directiva recomendó consultar la disponibilidad y realizar la compra con tiempo, ya que la expectativa en torno al duelo inaugural es alta.
Más que un estadio: cultura, arte y comunidad
El Yu’Va está concebido como un espacio que busca trascender el deporte, integrando elementos de la cultura zapoteca y mixteca en su arquitectura y en la colección de uniformes presentada para esta temporada.
- Uniformes y cascos: Diseñados por artistas locales, inspirados en motivos prehispánicos.
- Infraestructura: Gradas techadas, pantalla de alta definición, palcos exclusivos y áreas verdes.
- Espacios culturales: Museo del club, murales y zonas de convivencia para la comunidad.
El debut de los Guerreros en su nuevo estadio promete ser una celebración colectiva, donde deporte, cultura e identidad se encuentran en cada detalle del Yu’Va.
La organización busca que la experiencia de asistir combine la pasión por el beisbol con el orgullo regional, consolidando al estadio como un referente para Oaxaca y sus generaciones futuras.