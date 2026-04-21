México

El grupo de K-pop, Aespa regresa a México con su “LIVE TOUR”: fecha y lugar del concierto

El show promete reunir a miles de seguidores que han acompañado la evolución musical y escénica de esta banda integrada por Karina, Giselle, Winter y Ningning

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Este es el probable setlist del concierto de Aespa en el Palacio de los Deportes. (SM Entertainment)
Aespa regresa a México. (SM Entertainment)

El grupo surcoreano Aespa confirmó su regreso a México como parte de su gira mundial “2026-27 aespa LIVE TOUR”, generando gran expectativa entre sus fans.

La agrupación se presentará en la Ciudad de México el próximo 11 de septiembre de 2026, marcando su esperado reencuentro con el público mexicano tras sus anteriores visitas al país.

Con este anuncio México se posiciona nuevamente como una parada clave dentro de sus giras internacionales, reflejando la alta demanda y el impacto del K-pop en la región.

El show promete reunir a miles de seguidores que han acompañado la evolución musical y escénica de esta banda integrada por Karina, Giselle, Winter y Ningning.

Aespa
Aespa regresa a México con su nuevo tour. (captura de pantalla)

¿Cuántas veces ha estado Aespa en México?

Este grupo de chicas se ha presentado en tres ocasiones en tierras aztecas, siendo este año su cuarto concierto frente a sus fanáticas mexicanas.

  • 8 de septiembre de 2023: Concierto en solitario en el Palacio de los Deportes como parte de su gira SYNK: HYPER LINE.
  • 4 de febrero de 2025: Regresaron al Palacio de los Deportes con su gira SYNK: PARALLEL LINE.
  • 9 de mayo de 2025: Participación en el festival SMTOWN LIVE 2025 en el Estadio GNP Seguros.

Fechas en otros países

Asia

  • Seúl, Corea del Sur — 7 y 8 de agosto de 2026
  • Taipéi, Taiwán — 11 de agosto de 2026

Latinoamérica

  • São Paulo, Brasil — 4 de septiembre de 2026
  • Santiago, Chile — 6 de septiembre de 2026
  • San Miguel, El Salvador — 9 de septiembre de 2026
  • Ciudad de México, México — 11 de septiembre de 2026

Estados Unidos y Canadá

  • Hamilton, Canadá — 15 de septiembre de 2026
  • Elmont, Estados Unidos — 18 de septiembre de 2026
  • Washington D.C., Estados Unidos — 22 de septiembre de 2026
  • Atlanta, Estados Unidos — 24 de septiembre de 2026
  • Miami, Estados Unidos — 26 de septiembre de 2026
  • Dallas, Estados Unidos — 29 de septiembre de 2026
  • Los Ángeles, Estados Unidos — 3 de octubre de 2026
  • Oakland, Estados Unidos — 6 de octubre de 2026
  • Seattle, Estados Unidos — 9 de octubre de 2026
  • Vancouver, Canadá — 11 de octubre de 2026

Europa

  • Manchester, Reino Unido — 14 de enero de 2027
  • Londres, Reino Unido — 16 de enero de 2027
  • Ámsterdam, Países Bajos — 19 de enero de 2027
  • Estocolmo, Suecia — 22 de enero de 2027
  • Copenhague, Dinamarca — 24 de enero de 2027
  • Berlín, Alemania — 26 de enero de 2027
  • Milán, Italia — 29 de enero de 2027
  • Barcelona, España — 31 de enero de 2027
  • París, Francia — 2 de febrero de 2027

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