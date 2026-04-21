México vs Serbia en el Estadio Nemesio Diez: estos son los precios de boletos

La Selección Mexicana tendrá su último examen previo al Mundial 2026.

Como se dio a conocer, el último compromiso de la Selección Mexicana antes de la Copa del Mundo de 2026 será un partido de preparación ante Serbia, programado para el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez.

La Federación Mexicana de Futbol confirmó oficialmente este encuentro.

El partido de despedida del Tri ante su afición presenta una alta demanda, situación que se ve reflejada en los precios elevados de los boletos para el duelo entre México y Serbia en Toluca.

Las entradas ya están disponibles y sus costos varían según la zona, a pesar de tratarse de un encuentro amistoso.

Estos son los precios de los boletos para el México vs Serbia

El precio de las localidades más exclusivas para el enfrentamiento entre México y Serbia en el Estadio Nemesio Diez alcanza aproximadamente los 6.000 pesos

Tribuna Diablos: $1,419

General: $2,363

Preferente: $2,835

Plateas: $3,720

VID Eurus: $6,493

Cómo comprar los boletos para el México vs Serbia

En esta ocasión, la empresa Boletomóvil gestionará la venta de entradas para el partido entre México y Serbia en el Estadio Nemesio Diez, a pesar de que la boletera oficial de la Selección Mexicana es Fanki.

Las fechas para adquirir los boletos ya fueron anunciadas:

Preventa Banorte: Del lunes 21 al viernes 25 de abril

Venta general: lunes 27 de abril

El primer amistoso de la Selección Mexicana será ante Ghana el 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc, seguido por un enfrentamiento contra Australia el 29 de mayo en el Rose Bowl de California.

Tras estos dos compromisos, el equipo dirigido por el cuerpo técnico buscará ultimar detalles antes de afrontar la Copa del Mundo de 2026 con el partido frente a Serbia en el Estadio Nemesio Diez.

Javier Aguirre, como estratega, aprovechará este partido para establecer la base del conjunto que participará en la competencia internacional, dado que se prevé que la alineación titular sea prácticamente la misma que enfrentará a Sudáfrica en el debut previsto para el 11 de junio en el Estadio Banorte.

Paunovic regresará a tierras mexicanas

El encuentro también significará el retorno de Veljko Paunovic a territorio mexicano, ahora al frente de la selección de Serbia, después de su trayectoria por clubes de la Liga MX como Chivas y Tigres, además de su experiencia más reciente en el fútbol europeo.

Paunovic ahora dirige a Serbia. REUTERS/Marko Djurica

El 19 de noviembre de 2024, México disputó su último partido en el Estadio Nemesio Diez frente a Honduras, donde consiguió revertir un marcador adverso de 2-0 y se impuso con un contundente 4-0 gracias a dos goles de Henry Martín y anotaciones de Raúl Jiménez y Jorge Sánchez.

La última oportunidad de observar al Tri antes de su debut como anfitrión convierte este partido en una despedida simbólica, más allá de un simple amistoso, y explica el interés que ya despiertan los boletos.

Este duelo ante Serbia funcionará como termómetro final para la Selección Mexicana antes de la Copa del Mundo de 2026.