México

El nuevo hospital del IMSS que transformará la atención médica en Campeche

La coordinación entre gobierno y comunidad permitió superar retos administrativos y responder a una demanda de años

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Vista diurna de un hospital blanco con el logo del IMSS y su nombre. Una entrada techada, conos de seguridad naranjas y personas se ven al frente
La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó las obras del hospital en junio del año pasado. Durante esa visita, Sheinbaum señaló las dificultades que enfrentó el proyecto desde su inicio. (IMSS)

El Hospital de Gineco Pediatría No. 15 fue inaugurado en Ciudad del Carmen por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el gobierno de Campeche. La unidad ofrecerá especialidades médicas esenciales, en particular, para mujeres e infancias, y beneficiará a más de 341 mil derechohabientes, ampliando la cobertura de servicios en la región.

La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó las obras del hospital en junio del año pasado. Durante esa visita, Sheinbaum señaló las dificultades que enfrentó el proyecto desde su inicio.

Comentó que el hospital tuvo muchos problemas administrativos en la época de su construcción y mencionó la intervención del director general del IMSS, Zoé Robledo, quien visitó el lugar en varias ocasiones. En ese momento, anticipó que el hospital debía abrir el 30 de octubre, funcionando al cien por ciento.

El hospital cuenta con áreas especializadas como cunero patológico, atención a prematuros y Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, Pediátricos y de Adultos. Con una plantilla cercana a 800 trabajadores, la institución asegura atención en especialidades como ginecología, obstetricia, pediatría, cirugía pediátrica, medicina interna, psiquiatría y traumatología.

Servicios médicos y capacidad operativa

Un hombre en un podio con el logotipo del Gobierno de México y una mujer con bata de laboratorio junto a un cartel en la inauguración de un hospital
La operación comenzó el 1 de febrero con consulta externa y la posterior apertura de las áreas de hospitalización. (IMSS)

Desde el inicio de operaciones, el hospital ha otorgado más de 3 mil consultas de especialidad, realizado 112 intervenciones quirúrgicas y atendido 61 nacimientos. Estos datos reflejan el impacto en la atención de mujeres, niñas y niños de la región, según la doctora Flor Irene Rodríguez Melo, representante del IMSS en Campeche.

La operación comenzó el 1 de febrero con consulta externa y la posterior apertura de las áreas de hospitalización. Rodríguez Melo indicó que el hospital ya funciona al cien por ciento en todos sus servicios y es la primera unidad de estas características en la región peninsular.

Innovación tecnológica y modelo de atención

Un grupo de ocho personas, incluyendo hombres y mujeres con batas de laboratorio, de pie frente a un edificio blanco con letreros de acceso
El modelo de atención incluye consulta de primer nivel, consulta de especialidad y módulos de hospitalización, integrados en un solo ecosistema. (IMSS)

El director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó la incorporación de sistemas digitales y plataformas tecnológicas que permiten la gestión de 54 millones de expedientes. El modelo de atención incluye consulta de primer nivel, consulta de especialidad y módulos de hospitalización, integrados en un solo ecosistema.

Robledo también mencionó la coordinación entre el IMSS y el gobierno de Campeche, así como la creación de un Consejo Ciudadano para supervisar y resolver cuestiones durante la construcción y puesta en marcha del hospital.

Alcance social y reactivación del proyecto

Grupo de personas, incluyendo personal de salud con batas blancas y funcionarios, caminan por un pasillo blanco iluminado de un centro médico
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, recordó que el hospital permaneció inconcluso durante años por conflictos administrativos y legales, lo que llevó al deterioro del equipamiento original. (IMSS)

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, recordó que el hospital permaneció inconcluso durante años por conflictos administrativos y legales, lo que llevó al deterioro del equipamiento original. La puesta en marcha es resultado de la coordinación institucional y responde a una demanda de servicios de salud sostenida por parte de la población local.

Durante su visita, la presidenta Sheinbaum también anunció que, en los próximos días, desde IMSS Bienestar se contratará a los médicos y médicas faltantes para garantizar que los centros de salud del estado puedan abrir todos los días. Anticipó la contratación de 11 médicos para que todos los centros de salud operen los siete días de la semana durante todo el año.

Sheinbaum instruyó además que ese año concluirían las adecuaciones en el hospital, incluyendo la adquisición de un tomógrafo, la remodelación del área de urgencias, la rehabilitación de los quirófanos y la puesta en funcionamiento de los elevadores.

Perspectivas en atención especializada

Gran grupo de profesionales médicos vestidos con batas blancas posando en una moderna sala con escaleras, una oradora en un podio y un mural al fondo
La institución busca consolidar su perfil como espacio de atención ginecológica y oncológica en la región (IMSS)

La médico subespecialista en oncología ginecológica, doctora Mariana Ávila González, destacó que el hospital prioriza la atención local y el fortalecimiento del capital humano, basándose en el uso de datos y la innovación tecnológica. La institución busca consolidar su perfil como espacio de atención ginecológica y oncológica en la región, con un modelo que apunta a elevar la calidad de los servicios para mujeres derechohabientes.

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