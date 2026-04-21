México

Bárbara Torres cuenta por qué se desmayó y fue hospitalizada tras obra de teatro ‘Brujas’ en Tamaulipas

Sabine Moussier exigió a un camarógrafo borrar su video del traslado de su compañera, generando debate entre quienes la defendieron por proteger la privacidad de Torres y quienes la criticaron por intentar impedir grabaciones en vía pública

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Una mujer de cabello oscuro y sonrisa amplia, con un sombrero de paja y un vestido blanco floral, posa feliz al aire libre con fondo verde
La actriz Bárbara Torres, conocida por su papel en "La Familia P. Luche", se recupera satisfactoriamente tras ser trasladada a un hospital en Matamoros por un colapso al final de la obra 'Brujas'. (RS)

La actriz Bárbara Torres permanece fuera de peligro tras el colapso sufrido al finalizar una función de “Brujas” en Matamoros, hecho que causó inquietud entre sus seguidores y fue ampliamente difundido en redes sociales con imágenes de su traslado en ambulancia.

El episodio, relacionado con una deshidratación por exceso de trabajo, obligó a la intérprete a recibir atención médica, según consta en declaraciones que la propia Torres ofreció al programa Ventaneando.

La hospitalización de Bárbara Torres no representó un riesgo mayor para su salud

En los minutos finales de la función de “Brujas” en Matamoros, Tamaulipas, el equipo de emergencia intervino cuando Torres fue hallada inconsciente en un hotel de la ciudad. El personal médico la trasladó al hospital Alameda. Imágenes captadas muestran la movilización de paramédicos y el momento en que colocan a Torres en una camilla para subirla a la ambulancia.

Documento blanco con el título "COMUNICADO" en letras mayúsculas negras, seguido de un texto detallando el estado de salud de Bárbara Torres
Un comunicado de prensa de Lilian Alzate, jefa de prensa de Bárbara Torres, informa que la actriz se encuentra estable y bajo revisión médica tras su reciente colapso en Matamoros. (RS)

El equipo de la actriz difundió que ella permanece bajo atención médica, pero su estado no representa un riesgo mayor. Los videos y fotos del traslado se volvieron tendencia en redes sociales. Estas publicaciones incrementaron la preocupación entre el público.

Un dato adicional circuló en redes tras la difusión del video: el creador de contenido Pablo Chagra aseguró que Torres habría sufrido una “crisis de gastritis y colitis” tras concluir la función teatral.

En entrevista con Ventaneando, Torres explicó que el desmayo obedeció al ritmo de trabajo exigente de la gira. “Estoy bien, nunca estuve mal. Solo fue una deshidratación”, afirmó. La actriz descartó alguna complicación más grave y aclaró que solo necesitó atención básica, sin que existiera un riesgo para su vida.

Bárbara Torres
La actriz sólo necesitó atención médica básica y descartó complicaciones graves tras el incidente en Matamoros (Foto: Instagram)

Sabine Moussier enfrenta a reporteros durante el traslado de su compañera

El momento de tensión se prolongó fuera del hospital cuando Sabine Moussier, integrante del elenco de “Brujas”, intervino personalmente para impedir que reporteros y curiosos grabaran el traslado de Torres.

Un video difundido en plataformas locales muestra a Moussier exigiendo a una persona que borre el material: “Bórralo, bórralo ya”. El hombre aceptó borrar el video y se retiró del sitio.

El gesto de Moussier generó debate. Parte de los usuarios la respaldaron por intentar preservar la dignidad de Torres, mientras que otros criticaron su reacción por considerar que nadie puede prohibir grabar en vía pública. Hasta ahora, Moussier no ha publicado ninguna postura adicional sobre el incidente o sobre la recuperación de Torres.

Una serie de videos virales encendieron las alarmas en torno al estado de salud de la actriz Sabine Moussier.
Sabine Moussier intervino en el hospital para proteger la privacidad de Bárbara Torres durante su traslado a la ambulancia (@sabineoficial, Instagram)

‘Brujas’, la obra en gira que reúne a Bárbara Torres, Sabine Moussier y Gabriela Spanic

Torres integra actualmente el elenco de la comedia dramática “Brujas”, dirigida por el dramaturgo Santiago Moncada. La pieza reúne a figuras del espectáculo como Gabriela Spanic, Sabine Moussier y Dalilah Polanco. La obra aborda el reencuentro de cinco mujeres que fueron compañeras en un colegio religioso y confrontan los conflictos no resueltos de su pasado.

A lo largo de la puesta en escena, el público presencia discusiones sobre amistad, culpa, amor y las decisiones que marcaron la vida de los personajes. El título sugiere un trasfondo sobrenatural, pero en realidad explora la complejidad de las relaciones y la memoria colectiva femenina, no la brujería literal.

(Foto: Instagram de Bárbara Torres)
Bárbara Torres es conocida en México por su papel de Excelsa en 'La familia P. Luche' y por abordar temas de salud en entrevistas (Foto: Instagram de Bárbara Torres)

Bárbara Torres y su trayectoria en el teatro y la televisión mexicana

Bárbara Torres es reconocida en México por su trabajo actoral en teatro, televisión y cine, con especial popularidad por su interpretación de “Excelsa” en La familia P. Luche. A lo largo de su carrera, ha abordado temas de salud y vida personal en entrevistas públicas, incluyendo su experiencia con la menopausia y el uso de tratamientos alternativos bajo asesoría profesional.

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