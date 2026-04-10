Personas de 85 años podrán acceder a IMSS, ISSSTE y servicios médicos de Pemex con el nuevo Sistema Integral de Salud

Derechohabientes obtendrán acceso a medicamentos a través del Servicio Universal de Salud y la credencialización.

La creación del Servicio Universal de Salud permite que cualquier persona, independientemente de su derechohabiencia, reciba atención médica en el ISSSTE, el IMSS, IMSS-Bienestar o los servicios médicos de Pemex, según informó Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El decreto, emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece que el registro y la credencialización comienzan del 13 al 30 de abril para la población de 85 años o más, trámite disponible en los módulos de la Secretaría del Bienestar.

El nuevo modelo permitirá que quienes inicien un tratamiento médico en alguna de las instituciones incorporadas puedan continuarlo aún si cambian de adscripción laboral, sin perder seguimiento médico.

“Los servicios de urgencias van a recibir a cualquier persona. Si eres derechohabiente del IMSS, podrás llegar a un servicio de Urgencias del ISSSTE y te van a dar la atención con el tratamiento correspondiente”, afirmó Batres Guadarrama.

La credencialización será gradual y, en la primera etapa, prioriza a los adultos mayores de 85 años, quienes pueden acudir a 2 mil 59 módulos de la Secretaría del Bienestar distribuidos en el país. La ubicación de los módulos se consulta en la página gob.mx/bienestar.

Mayores de 85 años serán prioridad para el programa

Pasos históricos en la salud de los mexicanos

A partir del 1 de enero de 2027, el sistema de salud mexicano inicia una primera etapa para el intercambio de servicios entre instituciones.

Este esquema permitirá atención universal en urgencias, continuidad de hospitalización, servicios para embarazos de alto riesgo y partos de emergencia, implementación del Código Infarto para servicios de hemodinamia, aplicación del Código Cerebro ante eventos cerebrovasculares, diagnóstico y atención universales para cáncer de mama, tratamiento continuo para insuficiencia renal, cáncer y trasplantes, así como servicios de vacunación y consultas de atención primaria con prescripción de medicamentos.

En el segundo semestre de 2027, las instituciones de salud mexicanas ofrecerán intercambio de servicios especializados para abarcar una gama mayor de padecimientos.

Para 2028, el plan establece la universalización en el suministro de recetas médicas, apertura de consultas externas de especialidad, hospitalización referenciada y atención de primer nivel para enfermedades crónicas.

Población de adultos mayores en México aumenta gradualmente

Como contexto, más del 8% de la población en América Latina y el Caribe tenía 65 años o más durante 2020, y las proyecciones indican que esa proporción se duplicará para 2050 y podría superar 30% hacia el cierre del siglo.

Aunque aumentar la cantidad de personas adultas mayores es una tendencia global, la velocidad de este cambio es mayor en América Latina y el Caribe que en otras regiones del globo.

Considerar a las personas mayores sólo como receptoras pasivas de servicios sociales o médicos es un mito, ya que quienes se mantienen sanos e independientes aportan directamente al bienestar familiar y contribuyen en sus comunidades, según el análisis demográfico disponible.

El proceso de transición demográfica en la región ocurre con mayor celeridad que en otras partes del mundo, según datos recogidos sobre el crecimiento de la población mayor de 65 años.