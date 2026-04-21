Senado podría llamar a fiscal de Chihuahua a comparecer por caso de los dos agentes de EEUU

El senador de Morena Javier Corral plantea que el Senado podría llamar a comparecer al fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, por la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas

El legislador considera que este caso tendría implicaciones de violaciones a la Constitución y a la soberanía nacional, por lo que la responsabilidad de esclarecer el asunto recae en instancias federales y no solo estatales.

Corral advierte que la autorización para colaborar con agentes extranjeros en territorio nacional corresponde exclusivamente a la Federación. El senador sostiene que el Senado tiene las facultades para citar a comparecer al fiscal general del estado.

Presunta participación de la CIA

Corral sostiene que la gravedad del presunto involucramiento de agentes extranjeros va más allá de la seguridad pública y abarca también los ámbitos de la seguridad nacional y la política exterior, facultades exclusivas del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El senador descarta por ahora cualquier citatorio a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pues afirma que “ella no sabe nada, anda en la verbena”.

Foto: Fiscalía Chihuahua

El exgobernador de Chihuahua detecta contradicciones en la versión oficial presentada por las autoridades de la entidad. Señala que, en menos de 24 horas, distintas instancias estatales modificaron la información inicialmente difundida sobre la participación de los agentes foráneos.

Mientras al principio se minimizó el hecho con el argumento de que “los agentes sólo habían recibido un aventón”, después reconocieron alguna clase de intervención directa en territorio estatal. Corral califica este giro como “un manejo mentiroso, falaz”.

El senador alerta que cualquier colaboración de agentes extranjeros debe apegarse a la normatividad vigente, que exige una autorización expresa del gobierno federal. “Podría tratarse de una violación a la normatividad que regula la actuación de agentes extranjeros en México”, advierte Corral, quien insiste en que la actuación irregular podría derivar en sanciones.

El caso adquiere mayor peso al circular versiones que atribuyen la participación no solo a cualquier agencia extranjera, sino a la CIA. Corral cuestiona: “¿Desde cuándo la CIA capacita policías en nuestro territorio?”. El senador subraya que tales escenarios requieren ser aclarados en su totalidad para evitar que el asunto quede sin consecuencias.

Soberanía mexicana fue puesta en peligro

El legislador afirma que el citatorio al fiscal César Jáuregui es una opción real, aunque aclara que la petición formal aún no ha sido presentada. “Es un asunto que se debe y puede proponerse”, dice Corral. Agrega que corresponde a la Junta de Coordinación Política y a los órganos internos del Senado impulsar la comparecencia, si así lo deciden.

Corral cierra reiterando que la presencia de agentes estadounidenses sin la debida autorización representaría no solo una falta administrativa, sino una transgresión a la soberanía mexicana.

La posibilidad de sanciones y la exigencia de explicaciones formales permanecen abiertas en la agenda legislativa.

“La coordinación institucional e interinstitucional es fundamental para el combate al crimen organizado, solo los órganos realmente autónomos pueden coordinarse y cooperar con otros, los que no son autónomos se someten”, destacó Corral.