Así buscan optimizar abasto de medicamentos en el IMSS, ISSSTE, Bienestar y Salud: gobierno recorta 824 claves

zzzznaca2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, AGOSTO 22: Farmacia, medicamentos, medicina, remedios, laboratorio, obra social. Foto NA: MARCELO CAPECEzzzz

David Kershenobich, secretario de Salud, presentó la estrategia para modernizar el abasto de medicamentos, que implica la reducción de 824 claves del catálogo oficial.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, el funcionario federal explicó que el nuevo enfoque busca priorizar opciones con mejores resultados clínicos y mayor seguridad, con el fin de ofrecer tratamientos actualizados y fortalecer el abasto en todo el país.

Kershenobich detalló que la revisión técnica identificó que en la atención primaria el 21% de los medicamentos pueden sustituirse por alternativas más eficientes, cifra que asciende a 41% en atención hospitalaria y 9% en atención pediátrica.

Por ello, con la modernización se pasará de adquirir 2 mil 753 claves de medicamentos a mil 929, destcando que el catálogo actualizado queda integrado en los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM), con el propósito de homogenizar la atención en todas las instituciones del sector salud.

Mencionoó que la clasificación de medicamentos ahora se realiza en tres grupos: esenciales, complementarios y no esenciales, de acuerdo con los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Explicó que los medicamentos esenciales son aquellos que pueden ser recetados a cualquier persona; los complementarios requieren condiciones especiales para su administración; y los no esenciales son menos eficaces o menos seguros y se eliminan conforme avanza el conocimiento médico.

En este sentido, indicó que en atención primaria se prescindió de 66 claves, en hospitalaria de 680 y en pediatría de 78.

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reportó que en los últimos seis meses se han surtido 371.1 millones de piezas de medicamentos en 1.513 farmacias de la institución.

De ese total, 277.5 millones corresponden a las Unidades de Medicina Familiar, 88.2 millones a hospitales de segundo nivel y 5.5 millones a unidades de alta especialidad.

Robledo resaltó que el 94 por ciento de las recetas se surte de manera electrónica y que existen módulos de Trato Digno para gestionar casos donde algún medicamento esté momentáneamente fuera de stock.

Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informó que el abasto alcanza el 97 por ciento en sus 766 farmacias.

De éstas, 592 se encuentran entre el 95 y el 100% de abasto, mientras que 174 están entre el 90 y el 94%.

Batres atribuyó la mejora al trabajo con proveedores, la extensión de la receta electrónica y la actualización del catálogo de medicamentos.

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez indicó que las Rutas de la Salud han distribuido 162 millones de medicamentos y que la próxima semana comenzará una nueva entrega de 15 millones de piezas a través de 3 mil 550 rutas establecidas.

Las autoridades de salud anunciaron que la revisión del catálogo de medicamentos se realizará cada año para mantener la actualización de los tratamientos ofrecidos a la población.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el abasto de medicamentos en las principales instituciones de salud pública supera actualmente el 97%, considerando que este avance es resultado del nuevo esquema de compra de medicamentos.

Sin embargo, reiteró que el objetivo es alcanzar el 100% de cobertura y acusó que esto aún no se ha logrado principalmente por problemas con algunos proveedores o por falta temporal de ciertos medicamentos en unidades específicas, aunque estos sí estén disponibles en otras instalaciones.

Sheinbaum subrayó que se mantiene el trabajo constante para mejorar el suministro y aseguró que existen mecanismos para reportar cualquier falta de medicamentos.

Los pacientes pueden acudir a los módulos de Trato Digno, llamar al número 079 o ingresar a la página recetacompleta.gob.mx para solicitar apoyo y garantizar la atención adecuada en caso de desabasto en alguna unidad.