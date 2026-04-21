Senado recibe a Alto Comisionado de la ONU: PRI y PAN entregan documentos sobre desapariciones

Senado recibe al Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, en gira por México.

La visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, al Senado de la República incluyó la entrega de documentos por parte de legisladores de oposición, quienes expusieron su postura sobre la situación de desapariciones e inseguridad en México.

Senado recibe a Volker Türk en el marco de su gira por México

El funcionario de la ONU fue recibido en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado como parte de su agenda de trabajo en el país.

El senador Ignacio Mier informó que al encuentro fueron convocados presidentes de comisiones vinculadas con derechos humanos, organismos internacionales y relaciones exteriores.

Senado recibe a Volker Türk en reunión encabezada por la Jucopo, informa Ignacio Mier

El legislador destacó la relevancia del diálogo entre autoridades nacionales y organismos internacionales, en un contexto de revisión de distintos temas relacionados con derechos humanos.

PRI y PAN entregan documentos sobre desapariciones e inseguridad

Durante la visita, legisladores del PRI sostuvieron un encuentro con el Alto Comisionado, en el que entregaron un documento donde describen la situación de desapariciones en el país.

El diputado Pablo Angulo informó que en la carta se expone una cifra superior a 133 mil personas desaparecidas, además de señalar preocupaciones sobre la respuesta institucional ante este fenómeno.

Indicó que el documento busca visibilizar la problemática y el impacto en miles de familias.

PRI y PAN entregan documentos a la ONU sobre desapariciones en México.

En el mismo contexto, legisladores del PAN también han manifestado previamente su preocupación por la situación de seguridad y desapariciones, señalando la necesidad de fortalecer las acciones del Estado en materia de búsqueda e investigación, así como garantizar atención a víctimas.

Los posicionamientos de ambas fuerzas políticas se suman a los intercambios sostenidos durante la visita del funcionario internacional.

Encuentros con colectivos y testimonios de familiares

Previo a su asistencia al Senado, Volker Türk se reunió con colectivos de familiares de personas desaparecidas en el Centro Cultural de España en la Ciudad de México.

Volker Türk se reúne con colectivos de familiares de personas desaparecidas en México. REUTERS/Luis Cortes

Durante estos encuentros, el Alto Comisionado expresó su solidaridad con las víctimas y reconoció la complejidad del problema. También destacó la fortaleza de las familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos.

En las inmediaciones, colectivos realizaron manifestaciones y entregaron cartas en las que plantean la necesidad de mayor apoyo internacional, así como mejoras en los procesos de investigación.

Gobierno federal expone avances y reitera cooperación

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el encuentro con el Alto Comisionado se desarrolló en un ambiente de diálogo respetuoso.

Señaló que durante la reunión se abordaron diversos temas, como la búsqueda de personas, atención a víctimas, migración y libertades públicas. Asimismo, indicó que se expusieron las acciones implementadas por el gobierno en materia de derechos humanos.

Rosa Icela Rodríguez destaca diálogo respetuoso con el Alto Comisionado de la ONU. | Presidencia

También reiteró la disposición de México para mantener la colaboración con organismos de Naciones Unidas, en el marco del respeto a las distintas posturas.

Revisión internacional y seguimiento a la situación en México

La visita del Alto Comisionado ocurre en un contexto de seguimiento internacional a la situación de derechos humanos en México, particularmente en materia de desapariciones.

Durante su estancia, el funcionario ha sostenido reuniones con autoridades, legisladores, organizaciones civiles y familiares de víctimas, con el objetivo de recabar información y conocer distintas perspectivas.

Puntos relevantes de la visita

Legisladores del PRI entregaron un documento sobre desapariciones e inseguridad.

El PAN ha señalado la necesidad de reforzar acciones en materia de búsqueda y atención a víctimas.

El Alto Comisionado sostuvo encuentros con colectivos y familiares de personas desaparecidas.

El gobierno federal destacó avances y reiteró cooperación con la ONU.

La visita incluye reuniones con distintos actores para evaluar la situación de derechos humanos.

La gira de trabajo del Alto Comisionado continúa con nuevas reuniones programadas, como parte del seguimiento a los temas abordados durante su estancia en el país.