México

Del primer reporte de emergencia hasta la muerte del agresor: los momentos clave del tiroteo en Teotihuacán

El hombre accionó su arma en contra de elementos de la Guardia Nacional

Guardar
Guardias nacionales en la Zona Arqueológica (REUTERS/Luis Cortes)
Guardias nacionales en la Zona Arqueológica (REUTERS/Luis Cortes)

Luego de la muerte de dos personas en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, las autoridades del Estado de México acudieron a presentar información por el hecho en el que dos personas, una mujer originaria de Canadá y el propio agresor, murieron.

Además, diversas personas quedaron heridas como resultado de las acciones violentas en el lugar. El recuento de las autoridades establece que el hombre no actuó de manera espontánea y que incluso, en ocasiones anteriores, se había hospedado en hoteles cercanos a la zona para planear el acercamiento.

Cronología de los hechos en Teotihuacán

Tanto el titular de la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM), Cristóbal Castañeda Camarillo, como el fiscal de la entidad, José Luis Cervantes Martínez, presentaron datos durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del 21 de abril.

Ataque en Teotihuacán enciende alertas y lleva a México a blindar zonas arqueológicas. (Infobae/Jenifer Nava)

Cristóbal Castañeda destacó cinco momentos clave en los hechos desarrollados el 20 de abril.

Es a la 11:20 de la mañana cuando llega el primer reporte sobre la presencia de una persona armada que amagaba a civiles en el Centro Ceremonial de San Juan Teotihuacán.

Las autoridades tardaron tres minutos en obtener imágenes de la zona de interés, pues a las 11:23 de la mañana consiguieron material gráfico de la Pirámide de la Luna, sitio donde ocurrieron los hechos violentos.

“Se observa el agresor amenazando a unos turistas”, destaca el reporto oficial.

Mientras los agentes conseguían las imágenes, también coordinaban las diferentes llamadas que llegaban a las corporaciones tales como la Guardia Nacional, la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad estatal.

El video muestra la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán. Se observan personas en la base y escalinatas de la pirámide. Las imágenes corresponden a momentos posteriores a una balacera que dejó dos muertos y cinco heridos en el sitio.

Ahora bien, es las 11:30 de la mañana que guardias nacionales llegan al sitio, ante lo cual el sujeto agrede con su arma a los elementos de seguridad, hechos que son repelidos.

“La Guardia Nacional lo hiere en una pierna, se presume, porque así tiene un impacto en una pierna, y al momento de ser inmovilizado por la Guardia Nacional oportunamente él toma el arma de fuego y los testigos son coincidentes en que la acción en su contra”, añade en su declaración el fiscal del Edomex.

Ya a las 11:45 es cuando se registra la muerte del atacante. Respecto al deceso del hombre, el primer informe del Gabinete de seguridad destacaba que el agresor se disparó, mientras que un informe de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) señala que “la causa de la muerte del presunto agresor será determinada con base en las conclusiones de los protocolos correspondientes”.

Es hasta el 21 de abril que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señala en sus redes sociales, nuevamente, que “el agresor se quitó la vida”.

Fue a las 12:20 horas, es decir una hora después de que fue recibido el primer reporte, que las instituciones logran el resguardo de la totalidad sitio turístico.

Temas Relacionados

TeotihuacánEdomexBalaceraGuardia NacionalZona Arqueológicamexico-seguridadmexico-noticias

Más Noticias

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 21 de abril: cierre de carriles en Calzada Ignacio Zaragoza, Iztapalapa

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 21 de abril: cierre de carriles en Calzada Ignacio Zaragoza, Iztapalapa

Victoria Ruffo reacciona a la supuesta fortuna millonaria de Eugenio Derbez: “Pásame algo”

La ‘Queen de las telenovelas’, madre de su hijo, evitó las polémicas y optó por destacar la tenacidad del actor para construir su patrimonio**

Victoria Ruffo reacciona a la supuesta fortuna millonaria de Eugenio Derbez: “Pásame algo”

Senado recibe a Alto Comisionado de la ONU: PRI y PAN entregan documentos sobre desapariciones

Legisladores de oposición expusieron cifras y preocupaciones en materia de seguridad durante la visita de Volker Türk

Senado recibe a Alto Comisionado de la ONU: PRI y PAN entregan documentos sobre desapariciones

Senado podría llamar a fiscal de Chihuahua a comparecer por caso de los dos agentes de EEUU

El senador Javier Corral aclaró que aún no se ha presentado una petición formal, mas se debe impulsar

Senado podría llamar a fiscal de Chihuahua a comparecer por caso de los dos agentes de EEUU

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de abril? Retrasos en la Línea 6 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de abril? Retrasos en la Línea 6 del MB
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Ceci Flores envía carta a ‘El Chapo’ para localizar a desaparecidos por el Cártel de Sinaloa: “Compadécete de nuestro dolor”

No hay repunte de violencia en Jalisco a dos meses del operativo contra “El Mencho”, asegura Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Victoria Ruffo reacciona a la supuesta fortuna millonaria de Eugenio Derbez: “Pásame algo”

Victoria Ruffo reacciona a la supuesta fortuna millonaria de Eugenio Derbez: “Pásame algo”

Jorge D’Alessio desmiente estar divorciado de Marichelo, asegura que su separación aún no es definitiva

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 21 de abril

Enjambre anuncia segunda fecha en el Estadio GNP: preventa y precios por sección para ‘Daños Luz Tour’

Bárbara Torres cuenta por qué se desmayó y fue hospitalizada tras obra de teatro ‘Brujas’ en Tamaulipas

DEPORTES

Atlas ya tendría nuevo dueño: reportan el nombre que tomó la delantera en la negociación

Atlas ya tendría nuevo dueño: reportan el nombre que tomó la delantera en la negociación

México vs Serbia en el Estadio Nemesio Diez: estos son los precios de boletos

Es oficial, Cruz Azul regresa al Estadio Azteca como local ante Necaxa este Clausura 2026

Guerreros de Oaxaca: estos los precios para el juego inaugural en el Estadio Yu’Va

Arena México celebra 70 años con cartel de alto impacto encabezado por lucha de campeonato universal