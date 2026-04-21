Del primer reporte de emergencia hasta la muerte del agresor: los momentos clave del tiroteo en Teotihuacán

Guardias nacionales en la Zona Arqueológica (REUTERS/Luis Cortes)

Luego de la muerte de dos personas en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, las autoridades del Estado de México acudieron a presentar información por el hecho en el que dos personas, una mujer originaria de Canadá y el propio agresor, murieron.

Además, diversas personas quedaron heridas como resultado de las acciones violentas en el lugar. El recuento de las autoridades establece que el hombre no actuó de manera espontánea y que incluso, en ocasiones anteriores, se había hospedado en hoteles cercanos a la zona para planear el acercamiento.

Cronología de los hechos en Teotihuacán

Tanto el titular de la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM), Cristóbal Castañeda Camarillo, como el fiscal de la entidad, José Luis Cervantes Martínez, presentaron datos durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del 21 de abril.

Ataque en Teotihuacán enciende alertas y lleva a México a blindar zonas arqueológicas. (Infobae/Jenifer Nava)

Cristóbal Castañeda destacó cinco momentos clave en los hechos desarrollados el 20 de abril.

Es a la 11:20 de la mañana cuando llega el primer reporte sobre la presencia de una persona armada que amagaba a civiles en el Centro Ceremonial de San Juan Teotihuacán.

Las autoridades tardaron tres minutos en obtener imágenes de la zona de interés, pues a las 11:23 de la mañana consiguieron material gráfico de la Pirámide de la Luna, sitio donde ocurrieron los hechos violentos.

“Se observa el agresor amenazando a unos turistas”, destaca el reporto oficial.

Mientras los agentes conseguían las imágenes, también coordinaban las diferentes llamadas que llegaban a las corporaciones tales como la Guardia Nacional, la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad estatal.

El video muestra la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán. Se observan personas en la base y escalinatas de la pirámide. Las imágenes corresponden a momentos posteriores a una balacera que dejó dos muertos y cinco heridos en el sitio.

Ahora bien, es las 11:30 de la mañana que guardias nacionales llegan al sitio, ante lo cual el sujeto agrede con su arma a los elementos de seguridad, hechos que son repelidos.

“La Guardia Nacional lo hiere en una pierna, se presume, porque así tiene un impacto en una pierna, y al momento de ser inmovilizado por la Guardia Nacional oportunamente él toma el arma de fuego y los testigos son coincidentes en que la acción en su contra”, añade en su declaración el fiscal del Edomex.

Ya a las 11:45 es cuando se registra la muerte del atacante. Respecto al deceso del hombre, el primer informe del Gabinete de seguridad destacaba que el agresor se disparó, mientras que un informe de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) señala que “la causa de la muerte del presunto agresor será determinada con base en las conclusiones de los protocolos correspondientes”.

Es hasta el 21 de abril que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señala en sus redes sociales, nuevamente, que “el agresor se quitó la vida”.

Fue a las 12:20 horas, es decir una hora después de que fue recibido el primer reporte, que las instituciones logran el resguardo de la totalidad sitio turístico.