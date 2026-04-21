México Deportes

Es oficial, Cruz Azul regresa al Estadio Azteca como local ante Necaxa este Clausura 2026

La Máquina Celeste estrenará las nuevas instalaciones del Estadio Banorte ante los hidrocálidos en la última jornada de la Liga MX

Guardar
Soccer Football - Liga MX - Club America v Cruz Azul - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - April 11, 2026 Cruz Azul players pose for a team picture before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Cruz Azul hizo oficial su regreso al Estadio Azteca como local (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Es un hecho, Cruz Azul hizo oficial su regreso al Estadio Azteca para este Clausura 2026. Por medio de un comunicado oficial, la directiva de La Noria informó este 21 de abril que regresarán como locales a las nuevas instalaciones del Estadio Banorte, y cerrarán la ronda general del campeonato en el Coloso de Santa Úrsula.

Será en la Jornada 17 ante Necaxa cuando La Máquina volverá a reencontrarse con su afición en este icónico estadio, el cual dejó desde mayo de 2024 por las obras de remodelación a las que se sometió el recinto para el Mundial 2026.

“CF Cruz Azul informa a su afición que ha sido aprobado el cambio de sede para el partido correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 ante Necaxa. Agradecemos el apoyo tanto de la Liga MX como de la administración del Estadio Banorte para este movimiento que nos permitirá reconectar con nuestra afición en la Ciudad de México", explicó el club.

Comunicado de Cruz Azul sobre el regreso al Estadio Azteca (X/ @CruzAzul)
Comunicado de Cruz Azul sobre el regreso al Estadio Azteca (X/ @CruzAzul)

¿Cuándo juega Cruz Azul en el Estadio Banorte?

De acuerdo con el calendario de la Liga MX, el último partido de los cementeros en la jornada regular del campeonato está programado para realizarse el domingo 26 de abril a las 19:00 horas. Hasta el momento no se ha informado de algún cambio en la programación tras la confirmación del cambio de sede.

  • Cruz Azul vs Necaxa - Jornada 17
  • Fecha: domingo 26 de abril
  • Horario: 19:00 hrs centro de México
  • Sede: Estadio Banorte, CDMX

Cabe recordar que Cruz Azul ya jugó en la cancha del Azteca cuando se enfrentó a América en el clásico joven en la Jornada 14. Anteriormente, Mikel Arriola, comisionado de la Liga MX, adelantó que recibieron las solicitudes de tres clubes para jugar como locales en el Banorte, se trata de: América, Cruz Azul y Atlante.

Antes de la remodelación del Estadio Azteca, América y Cruz Azul compartían localía, y la final de mayo de 2024 fue el último encuentro que realizaron ambos clubes antes de que el inmueble cerrara por obras.

El América vs Cruz Azul se disputará el sábado 11 de abril de 2026 en el renovado Estadio Azteca, marcando el enfrentamiento más relevante de la jornada 14 del Clausura en la Liga MX (Luz Coello | Infobae)
América y Cruz Azul compartirán localía en el Estadio Banorte (Luz Coello | Infobae)

Cruz Azul no jugará la Liguilla en el Estadio Banorte

A pesar de que la Liga MX aprobó el cambio de sede para Cruz Azul, el equipo precisó que su mudanza al Estadio Ciudad de México será temporal, pues para la ronda de Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026, los cementeros seguirán jugando como locales en el Estadio Cuauhtémoc, esto por las cuestiones logísticas del inmueble de cara al Mundial 2026

"Los partidos de la Liguilla se seguirán manteniendo en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla“, finalizó la directiva.

Temas Relacionados

Cruz AzulEstadio AztecaEstadio BanorteEstadio Ciudad de MéxicoLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Guerreros de Oaxaca: estos los precios para el juego inaugural en el Estadio Yu’Va

El escenario, diseñado para 8 mil aficionados, combinará arte, arquitectura y pasión en la inauguración frente a Conspiradores

Guerreros de Oaxaca: estos los precios para el juego inaugural en el Estadio Yu’Va

Arena México celebra 70 años con cartel de alto impacto encabezado por lucha de campeonato universal

Black Tiger, Hechicero y Máscara Dorada buscarán obtener la presea histórica en la magna función en homenaje a la México Catedral

Arena México celebra 70 años con cartel de alto impacto encabezado por lucha de campeonato universal

Canelo Álvarez muestra respaldo para Jaime Munguía previo a la pelea contra Toro Reséndiz: “Confiamos 100% en la victoria”

El tapatío y el tijuanense son compañeros en el Canelo Team

Canelo Álvarez muestra respaldo para Jaime Munguía previo a la pelea contra Toro Reséndiz: “Confiamos 100% en la victoria”

Así marchan las posiciones en la Liga MX Femenil a falta de una jornada para terminar el torneo

Bravas de Juárez y Xolas de Tijuana se disputan en la última jornada el boleto a la liguilla

Así marchan las posiciones en la Liga MX Femenil a falta de una jornada para terminar el torneo

FIFA activa la venta de boletos de última hora para el Mundial

Pese a que las localidades aparecían como agotadas, el organismo internacional reveló que aún cuentan con entradas para los aficionados, pero no aseguran su compra

FIFA activa la venta de boletos de última hora para el Mundial
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Ceci Flores envía carta a ‘El Chapo’ para localizar a desaparecidos por el Cártel de Sinaloa: “Compadécete de nuestro dolor”

No hay repunte de violencia en Jalisco a dos meses del operativo contra “El Mencho”, asegura Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Enjambre anuncia segunda fecha en el Estadio GNP: preventa y precios por sección para ‘Daños Luz Tour’

Enjambre anuncia segunda fecha en el Estadio GNP: preventa y precios por sección para ‘Daños Luz Tour’

Bárbara Torres cuenta por qué se desmayó y fue hospitalizada tras obra de teatro ‘Brujas’ en Tamaulipas

El grupo de K-pop, Aespa regresa a México con su “LIVE TOUR”: fecha y lugar del concierto

Violencia en set de ‘Sin senos no hay paraíso’ impacta en México: la ANDA exige seguridad para actores y crew

Laura Pausini es destrozada en ‘Sale el Sol’ por exigir a fans cantar en sus conciertos: “Le ganó el ego”

DEPORTES

México vs Serbia en el Estadio Nemesio Diez: estos son los precios de boletos

México vs Serbia en el Estadio Nemesio Diez: estos son los precios de boletos

Guerreros de Oaxaca: estos los precios para el juego inaugural en el Estadio Yu’Va

Arena México celebra 70 años con cartel de alto impacto encabezado por lucha de campeonato universal

Canelo Álvarez muestra respaldo para Jaime Munguía previo a la pelea contra Toro Reséndiz: “Confiamos 100% en la victoria”

Así marchan las posiciones en la Liga MX Femenil a falta de una jornada para terminar el torneo