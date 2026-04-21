Es oficial, Cruz Azul regresa al Estadio Azteca como local ante Necaxa este Clausura 2026

Cruz Azul hizo oficial su regreso al Estadio Azteca como local (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Es un hecho, Cruz Azul hizo oficial su regreso al Estadio Azteca para este Clausura 2026. Por medio de un comunicado oficial, la directiva de La Noria informó este 21 de abril que regresarán como locales a las nuevas instalaciones del Estadio Banorte, y cerrarán la ronda general del campeonato en el Coloso de Santa Úrsula.

Será en la Jornada 17 ante Necaxa cuando La Máquina volverá a reencontrarse con su afición en este icónico estadio, el cual dejó desde mayo de 2024 por las obras de remodelación a las que se sometió el recinto para el Mundial 2026.

“CF Cruz Azul informa a su afición que ha sido aprobado el cambio de sede para el partido correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 ante Necaxa. Agradecemos el apoyo tanto de la Liga MX como de la administración del Estadio Banorte para este movimiento que nos permitirá reconectar con nuestra afición en la Ciudad de México", explicó el club.

Comunicado de Cruz Azul sobre el regreso al Estadio Azteca (X/ @CruzAzul)

¿Cuándo juega Cruz Azul en el Estadio Banorte?

De acuerdo con el calendario de la Liga MX, el último partido de los cementeros en la jornada regular del campeonato está programado para realizarse el domingo 26 de abril a las 19:00 horas. Hasta el momento no se ha informado de algún cambio en la programación tras la confirmación del cambio de sede.

Cruz Azul vs Necaxa - Jornada 17

Fecha: domingo 26 de abril

Horario: 19:00 hrs centro de México

Sede: Estadio Banorte, CDMX

Cabe recordar que Cruz Azul ya jugó en la cancha del Azteca cuando se enfrentó a América en el clásico joven en la Jornada 14. Anteriormente, Mikel Arriola, comisionado de la Liga MX, adelantó que recibieron las solicitudes de tres clubes para jugar como locales en el Banorte, se trata de: América, Cruz Azul y Atlante.

Antes de la remodelación del Estadio Azteca, América y Cruz Azul compartían localía, y la final de mayo de 2024 fue el último encuentro que realizaron ambos clubes antes de que el inmueble cerrara por obras.

América y Cruz Azul compartirán localía en el Estadio Banorte (Luz Coello | Infobae)

Cruz Azul no jugará la Liguilla en el Estadio Banorte

A pesar de que la Liga MX aprobó el cambio de sede para Cruz Azul, el equipo precisó que su mudanza al Estadio Ciudad de México será temporal, pues para la ronda de Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026, los cementeros seguirán jugando como locales en el Estadio Cuauhtémoc, esto por las cuestiones logísticas del inmueble de cara al Mundial 2026

"Los partidos de la Liguilla se seguirán manteniendo en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla“, finalizó la directiva.