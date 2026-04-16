ISSSTE asegura que existe un 97% de abasto de medicamentos en sus farmacias

Una trabajadora del ISSSTE muestra cajas de paracetamol, simbolizando el abasto de medicamentos logrado en las farmacias de la institución.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que el abasto de medicamentos en sus 766 farmacias alcanza actualmente un promedio nacional de 97%, resultado de acciones institucionales implementadas entre el último trimestre del 2025 y el primer trimestre del 2026.

El director general Martí Batres Guadarrama detalló que la meta es lograr el 100% de abasto en todas las farmacias del organismo.

El Centro Nacional de Distribución (CENADI) reportó la llegada de 56 millones de piezas de medicamentos y 16 millones de materiales de curación durante el primer trimestre del 2026.

Las cifras representan un crecimiento sostenido respecto al cierre del 2025, cuando CENADI recibió 37 millones de medicamentos y 13 millones de materiales, según datos del propio ISSSTE.

ISSSTE se compromete a garantizar el acceso a derechohabientes

Entre las medidas para mejorar el suministro, el Instituto señala reuniones con proveedores, envío de medicamentos faltantes, transferencia de claves entre unidades, visitas sorpresa, cambios en el catálogo, revisión de procesos en ventanilla para reducir la burocracia y encuentros con los responsables de las farmacias, según precisó Batres Guadarrama.

La supervisión se realizó de manera no programada y permitió identificar el funcionamiento de las farmacias en el hospital fronterizo. Crédito: Claudia Sheinbaum

Actualmente, la mayoría de las farmacias del ISSSTE ya alcanzan un abasto superior al 95% y algunas registran hasta el 100% de claves disponibles, de acuerdo con publicaciones recientes del director general.

El Instituto destaca que, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene el compromiso de garantizar el acceso gratuito a medicamentos y que todas las recetas sean surtidas en su totalidad, conforme al derecho a la salud de los trabajadores del Estado.

Incumplimiento de proveedores fue motivo del desabasto

Anteriormente, Claudia Sheinbaum reconoció que la meta del abasto total en dependencias como IMSS e ISSSTE se dificultó por incumplimientos de algunos proveedores y la falta de uniformidad en la oferta.

“En algunos casos hay proveedores que no han entregado, o en algunos casos a lo mejor en una unidad de salud no había cierto medicamento, aunque en otra unidad de salud sí lo había”, explicó el mes pasado.

La mandataria asegura que el gobierno ha logrado un avance sustantivo, pero que la meta es sostener y garantizar la cobertura plena para evitar que pacientes se queden sin sus medicinas.

No obstante, mientras el Gobierno Federal sostiene que el suministro ya roza el 100% y presenta el problema como prácticamente resuelto, la experiencia cotidiana de los usuarios, revela que las carencias y la incertidumbre persisten para miles de familias, incluso en casos tan comunes como la falta de paracetamol, un problema que se presenta desde antes de la administración de la presidenta Sheinbaum.

Pacientes que acuden a hospitales públicos en CDMX, han revelado que necesitan tratamientos que en el sector privado ascienden a millones de pesos, mientras ellos ganan el salario mínimo.

De la misma manera, aquellas personas que habitan en otras partes de la República, han argumentado que sus tratamientos sólo se consiguen en la capital, pues la escasez en sus entidades es de meses.

De la misma manera, el personal médico también ha presentado quejas respecto a la falta de insumos necesarios para cirugías, y el carente equipo para trabajo.