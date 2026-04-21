Jorge D’Alessio desmiente estar divorciado de Marichelo, asegura que su separación aún no es definitiva

El músico reconoce que la separación con Marichelo responde a una decisión personal y asegura que su divorcio no está definido. (RS)

La separación entre Jorge D’Alessio, vocalista de Matute, y su esposa Marichelo Puente mantiene la atención del espectáculo luego de que el músico reconociera que la ruptura es su responsabilidad, pero el divorcio no está definido.

El músico y la actriz, hermana de Anahí, confirmaron el distanciamiento semanas atrás después de 14 años de matrimonio. Por su parte, el hijo de Lupita D’Alessio enfatizó que la transparencia dentro de la familia es fundamental, por lo que informaron a sus hijos Ana Paula, Santiago y Patricio sobre el proceso, evitando especulaciones.

Desde que la noticia se dio a conocer, el rumor sobre una posible infidelidad circuló en redes sociales; sin embargo, el cantante rechazó cualquier señalamiento en contra de su pareja y asumió la culpa de la crisis.

Jorge D’Alessio y Marichelo priorizan la estabilidad emocional de sus hijos tras anunciar su separación, sin que exista por ahora un proceso de divorcio en curso. (IG)

Jorge D’Alessio asume la responsabilidad y no descarta volver

En el aeropuerto de la Ciudad de México, Jorge D’Alessio declaró a reporteros que la separación es consecuencia de sus propias acciones: “El único culpable de esto fui yo, esa es la realidad, vamos a ser socios de por vida”, reconoció.

Asimismo, señaló que la comunicación entre ambos es diaria y cordial, pues su prioridad es proteger la salud emocional de sus hijos, quienes están al tanto del proceso: “Sigue siendo mi esposa, aún no me divorcio, no lo sabemos (si será definitivo)”, confesó.

Sobre los rumores de infidelidad, el intérprete mostró incredulidad y negó que existan acciones reprochables por parte de Marichelo. Además, resaltó que la situación se da por desgaste y no por algún conflicto concreto.

El vocalista de Matute declara que la separación es su responsabilidad y asegura que la comunicación con Marichelo se mantiene cordial y constante. (Instagram/@jorgedalessio)

Separación sin conflicto y acuerdo en la convivencia

Por otra parte, D’Alessio enfatizó que, pese a las adversidades, la convivencia es sana y no existe rencor: “Hablamos casi diario, estamos ahorita con una muy buena comunicación, no hay pleito ni habrá”, dijo, reiterando el compromiso con el bienestar de Ana Paula, Santiago y Patricio.

Hasta ahora, la pareja no ha compartido públicamente los motivos específicos de su ruptura, pero algunas fuentes consultadas coinciden en que la discreción es parte del acuerdo familiar: “hay veces que el amor se gasta un poco”, resumió D’Alessio.

Cabe recordar que desde el inicio del proceso, tanto Jorge D’Alessio como Marichelo insistieron en mantener la privacidad y el respeto a sus hijos. Marichelo, en entrevistas previas, confirmó que ella y los niños reciben acompañamiento terapéutico para afrontar el cambio: “Un día a la vez”, aseguró.

Marichelo Puente enfatiza la importancia de la terapia familiar para sobrellevar la separación y el respeto al entorno privado. (Instagram/@jorgedalessio)

Cronología de la separación de Jorge D’Alessio y Marichelo

Jorge D’Alessio y Marichelo Puente confirmaron su separación tras 14 años de matrimonio, priorizando la estabilidad emocional de sus hijos.

El anuncio llegó luego de rumores en redes, con énfasis en mantener la discreción y evitar la exposición mediática.

Las especulaciones sobre infidelidad circularon, pero no hubo confirmaciones por parte de los involucrados.

La familia de ambos expresó respaldo, evitando declaraciones públicas y solicitando respeto a la privacidad.

Marichelo señaló que ella y sus hijos reciben apoyo profesional para afrontar la situación, y que el proceso será manejado con respeto y cautela.