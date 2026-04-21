Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 21 de abril

(ExatlonMx)

La tensión se apodera de Exatlón México en su trigésima semana, donde el Equipo Rojo logra una ansiada remontada al conquistar la Villa 360, tras más de tres semanas en la Barraca Metálica.

Mientras la competencia avanza hacia su recta final, la expectativa crece por el desenlace de la Batalla Colosal.

Ganadores según spoilers: La Batalla Colosal y el duelo de los enigmas

Sitios especializados en filtraciones adelantan que el Equipo Rojo se llevará la victoria en la Batalla Colosal de esta semana, lo que les permitirá disfrutar de un viaje a Madrid.

Esta información, aunque es consistente con otras filtraciones recientes, permanece sujeta a la confirmación oficial durante la transmisión.

Los spoilers apuntan a que, por primera vez en varias semanas, el equipo dirigido por Antonio Rosique recupera terreno frente al dominio azul, en una competencia que se desarrolla en el circuito del desagüe, con pruebas de fuerza y precisión.

Competencia y premios del 21 de abril

La Batalla Colosal, diseñada como uno de los retos más exigentes del programa, consiste en una serie de enfrentamientos en los que ambos equipos deben derribar cubos lanzando bolsas de arena.

El formato exige máxima concentración y trabajo en equipo, pues el incentivo no es menor: el grupo ganador obtiene un viaje a España, un reconocimiento que supera las recompensas habituales de la temporada.

Así llegan los equipos rojo y azul al capítulo decisivo

El Equipo Rojo inicia la semana 30 con una actitud renovada tras romper la mala racha y salir de la Barraca Metálica.

Su triunfo previo en la Villa 360 ha elevado la moral del grupo, que ahora disfruta de mejores condiciones para descansar y planificar estrategias.

La reciente eliminación de Carol dejó al equipo sin margen de error, por lo que cada enfrentamiento representa una oportunidad para consolidar su recuperación.

Por su parte, el Equipo Azul se enfrenta a un nuevo desafío emocional al regresar a las barracas después de haber dominado la villa por varias semanas.

La incomodidad y el malestar son evidentes entre sus integrantes, quienes reconocen que el cambio de entorno podría afectar su rendimiento.

A pesar del golpe anímico, los Azules mantienen la concentración y buscan ajustar su juego para defender su ventaja histórica en la competencia.

Ambos equipos llegan con bajas importantes y lesiones que han marcado el ritmo de la semana.

Paulette, del equipo azul, tuvo que abandonar una de las pruebas tras sufrir un accidente en la mano, mientras que Benjamin, de los Rojos, mostró señales de lesión en la pierna durante la competencia, aunque hasta el momento no se ha reportado una baja definitiva.

Quién gana la Medalla Femenil hoy 21 de abril

La disputa por la Medalla Femenil de la semana 30 se perfila como uno de los duelos más cerrados y anhelados por los fanáticos.

Aunque tradicionalmente las Azules han partido como favoritas, el despertar reciente de las Rojas ha equilibrado las predicciones.