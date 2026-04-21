México

Grupo Firme anuncia regreso al Estadio GNP Seguros: fecha, preventa y todos los detalles para “La Última Peda 2026″

La agrupación liderada por Eduin Caz ofrecerá una fiesta monumental que promete agotar boletos en minutos en la CDMX

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Con siete fechas agotadas en el pasado, Grupo Firme buscan superar su propia marca con una noche histórica en el GNP. - foto cortesía Gus Rincón
Con siete fechas agotadas en el pasado, Grupo Firme buscan superar su propia marca con una noche histórica en el GNP. - foto cortesía Gus Rincón

Grupo Firme volverá a la Ciudad de México a lo grande: la banda liderada por Eduin Caz confirmó un concierto especial en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira La Última Peda 2026.

El anuncio, hecho por la agrupación en redes, ya disparó la expectativa entre los fans y promete consolidar el arrastre masivo del grupo en la capital.

Grupo Firme será la principal atracción del Orale Wey Fest, el próximo 6 de diciembre en el estadio El Campín - crédito @grupofirme/Instagram
La Última Peda 2026 anticipa una celebración masiva en la capital mexicana. @grupofirme/Instagram

La cita será el 17 de julio de 2026, en uno de los recintos más emblemáticos del país, donde Grupo Firme buscará romper su propio récord de presentaciones y confirmar el momento histórico que atraviesa dentro del regional mexicano.

¿Cuándo y dónde será el concierto?

El show de Grupo Firme tendrá lugar en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol), epicentro de los grandes espectáculos en CDMX:

  • Fecha: Jueves 17 de julio de 2026
  • Lugar: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México
Grupo Firme
El show de Grupo Firme se celebrará el 17 de julio de 2026 en el emblemático Estadio GNP Seguros, epicentro de conciertos en la Ciudad de México. (Crédito: Cuartoscuro)

La agrupación ha hecho historia en el recinto con siete fechas agotadas en el pasado y ahora busca superar su propia marca. Es un escenario que ha albergado a figuras internacionales como Luis Miguel, Paul McCartney y Shakira, y donde el regional mexicano ha encontrado casa llena una y otra vez.

¿Cuándo inicia la preventa y cómo comprar boletos?

La venta de boletos se divide en dos fases, con opción de meses sin intereses en preventa Banamex:

  • Preventa Banamex: 29 de abril, 2:00 PM
  • Venta general: 30 de abril, 2:00 PM
  • Plataforma: ticketmaster.com.mx
Grupo Firme portada
La banda liderada por Eduin Caz busca romper su propio récord histórico de presentaciones con esta nueva fecha en la capital mexicana.(FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO)

Por el momento, no se han anunciado los precios ni el mapa de zonas, pero se espera una alta demanda y que los boletos se agoten en minutos. Por ello, los fans deberán permanecer atentos a los horarios y canales oficiales para no quedarse fuera de una de las noches más esperadas del año.

¿Qué esperar del show y cuál es el contexto del grupo?

El concierto llega en medio de una etapa de transformación y crecimiento para Grupo Firme:

  • Estreno de nuevos temas como Cabrón y medio, su primer sencillo con mariachi, que ha sido recibido con entusiasmo.
  • Rumores recientes de colaboración entre Eduin CazJulión Álvarez y Alfredo Olivas, tras encuentros en Chile y Colombia.
  • Homenaje reciente del grupo al cantante colombiano Yeison Jiménez durante su gira sudamericana, consolidando la proyección internacional de la agrupación mexicana.
Un hombre con un traje de charro negro con bordados dorados y un sombrero claro, de pie con los brazos extendidos, rodeado de filas de velas encendidas en un escenario oscuro con luz roja
Grupo Firme vive una etapa de transformación musical con estrenos como 'Cabrón y medio', su primer sencillo con mariachi y un buen número de colaboraciones. (Instagram: @grupofirme)

De esta manera, la “última peda” apenas comienza. La noche del 17 de julio promete una fiesta monumental, con un extenso repertorio de éxitos, sorpresas y la celebración masiva de la conexión entre Grupo Firme y su público en la capital.

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