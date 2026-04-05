México

Eduin Caz y Arturo Vidal intercambiaron palabras en pleno concierto y recordaron el doloroso 7- 0 entre México y Chile

El ídolo chileno asistió junto a su pareja al concierto Grupo Firme, compartiendo anécdotas y recuerdos agridulces con su vocalista

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La presencia del Rey Arturo durante el concierto de la banda mexicana provocó una interacción que desató euforia entre los asistentes, más al revivir la histórica goleada en la Copa America Centenario de 2016. (Instagram/ @kingarturo23oficial)
La presencia del Rey Arturo durante el concierto de la banda mexicana provocó una interacción que desató euforia entre los asistentes, más al revivir la histórica goleada en la Copa America Centenario de 2016. (Instagram/ @kingarturo23oficial)

La gira internacional de Grupo Firme dejó una postal inesperada en el Movistar Arena de Santiago. Arturo Vidal, figura de Colo Colo y de la Selección Chilena, fue sorprendido entre el público durante el concierto de la agrupación mexicana, donde protagonizó un intercambio de palabras con el vocalista Eduin Caz.

El episodio, que rápidamente se viralizó en redes, además incluyó referencias a un momento doloroso para la historia del futbol mexicano: la histórica derrota 7-0 ante Chile en la Copa América Centenario 2016.

La histórica goleada 7-0 de Chile a México volvió al centro de la atención tras la referencia del vocalista.(AFP)
La histórica goleada 7-0 de Chile a México volvió al centro de la atención tras la referencia del vocalista.(AFP)

Sorprendentemente, la interacción continuó tras el show, con un encuentro en los camerinos que incluyó camisetas personalizadas, anécdotas y risas sobre aquel partido que marcó a ambas aficiones.

Un reencuentro marcado por la música y el futbol

Durante el espectáculo, Grupo Firme interpretó sus éxitos ante miles de personas. Entre el público, Arturo Vidal compartió el evento junto a su pareja, Sonia Isaza.

La conexión entre ambos mundos quedó registrada cuando, en pleno escenario, Eduin Caz exclamó: “Todavía no superamos la goliza que nos pegaron”. El momento generó risas tanto en el escenario como entre los asistentes.

Vidal compartió su gusto por la música regional mexicana durante la presentación de Grupo Firme en Chile. (Instagram/ @kingarturo23oficial)
Vidal compartió su gusto por la música regional mexicana durante la presentación de Grupo Firme en Chile. (Instagram/ @kingarturo23oficial)

Además, el futbolista confesó que la música regional mexicana suena a diario en su casa, aunque aún se encuentra adaptándose al género.

El recuerdo del 7-0 y la reconciliación

El partido en cuestión, disputado en junio de 2016, significó una de las peores derrotas para la Selección Mexicana y un hito para el combinado chileno.

La referencia directa de Eduin Caz permitió revivir ese episodio, aunque en un contexto de camaradería. “Ese día estábamos furia”, admitió el cantante ante Vidal, quien respondió con humor y disposición a compartir el momento.

(Foto: AP)
El intercambio entre Arturo Vidal y Eduin Caz se viralizó en redes sociales, reviviendo la rivalidad futbolística entre Chile y México.(Foto: AP)

Tras el intercambio, ambos posaron juntos y grabaron un saludo para el padrastro del músico, cerrando la anécdota con una reconciliación simbólica.

Despedida y compromisos que imposibilitan el reencuentro

Al término del encuentro, Eduin Caz extendió una invitación a Arturo Vidal a que asistiera a la siguiente presentación de Grupo Firme en Chile.

Arturo Vidal recibiendo la cinta de capitán de Esteban Pavez en Colo Colo. - Crédito: PHOTOSPORT
Vidal declinó la invitación al siguiente concierto de Grupo Firme debido a sus compromisos con Colo Colo. (Crédito: PHOTOSPORT)

El mediocampista declinó la propuesta debido a sus obligaciones con Colo Colo, ya que debía sumarse a los entrenamientos previos al partido contra Deportes Concepción: “Mañana tengo que entrenar y el domingo tenemos partido. Sino me hubiese quedado feliz”, expresó Vidal para dar cierre al inesperado encuentro que revivió recuerdos opuestos y sorprendió a más de uno.

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