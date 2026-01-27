Cuánto cuesta el boleto más barato para Harry Styles en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Harry Styles regresa a México con dos fechas exclusivas dentro de su gira Together, Together Tour. (Jesús Avilés/Infobae)

La venta de boletos para los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros ha generado amplia expectativa entre los seguidores del artista británico.

Tras la publicación de los precios oficiales, miles de fanáticos buscan asegurar su lugar en una de las dos fechas programadas en la Ciudad de México para la gira Together, Together Tour.

El regreso de Harry Styles a la Ciudad de México ha puesto a temblar a sus fans, quienes ya buscan asegurar su lugar para disfrutar uno de los conciertos más esperados del año. (Dave J Hogan/Getty Images)

El interés por estos eventos creció debido a la exclusividad de la gira, que sólo incluirá siete ciudades a nivel mundial, así como por el regreso de Harry Styles al país y la participación especial de Jorja Smith como invitada.

¿Cuál es el boleto más barato para Harry Styles en la CDMX?

El boleto más accesible para los conciertos de Harry Styles corresponde a la zona Naranja C. El costo oficial publicado para esta sección es de es 1,091.25 pesos mexicanos, ya incluyendo los cargos por servicio.

Sección: Naranja C (gradas superiores)

Precio: 1,091.25 pesos mexicanos

Incluye: Cargo por servicio

Tipo de acceso: Asiento numerado

Esta área se encuentra en las gradas superiores y ofrece una opción económica para quienes desean presenciar el espectáculo sin pagar tarifas elevadas.

Además, el acceso a esta sección es numerado, lo que garantiza contar con un asiento designado sin la necesidad de llegar con demasiada anticipación.

La gira 'Together, Together Tour' de Harry Styles sólo consideró siete ciudades a nivel mundial, posicionando a la Ciudad de México como uno de los destinos privilegiados. (Créditos: Instagram/Harry Styles)

Esta opción resulta atractiva para quienes desean asistir sin realizar un gasto elevado. Dado que se trata de la zona económica, suele presentar alta demanda y puede agotarse poco después de iniciar la venta.

Opciones de zonas y rangos de precios

ElEstadio GNP Seguro sestará dividido en varias áreas, cada una con características y tarifas distintas. Los precios oficiales, con cargos incluidos, son los siguientes:

PITS: 6 mil 547.25 pesos mexicanos

GNP: 4 mil 191.25 pesos mexicanos

Verde B: 3 mil 987.25 pesos mexicanos

Naranja B: 2 mil 827.25 pesos mexicanos

General A: 2 mil 579.25 pesos mexicanos

General B: 2 mil 579.25 pesos mexicanos

Verde C: 2 mil 205.25 pesos mexicanos

General C: 1 mil 463.25 pesos mexicanos

Naranja C: 1,091.25 pesos mexicanos

Así lucen las secciones para el concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros (Captura de pantalla/Ticketmaster)

El proceso de compra estará limitado a cuatro boletos por persona. Las compras en preventa Banamex permitirán pagos con tarjetas de débito o crédito, con opción de tres meses sin intereses a partir de los 3 mil pesos.

Fechas clave y proceso de compra

La venta de boletos se desarrollará en diferentes etapas. Las fechas clave para adquirir entradas son las siguientes:

Venta Beyond: 26 de enero, desde las 11:00 horas

Preventa Priority: 27 de enero, desde las 11:00 horas

Preventa Banamex: 28 de enero, desde las 11:00 horas

Venta general: 29 de enero, desde las 11:00 horas

El acceso a preventas requerirá códigos que pueden obtenerse a través de la aplicación de Citibanamex. El escenario será frontal y estará ubicado en uno de los extremos del estadio, lo que permitirá maximizar la visibilidad en cada sección y garantizar una experiencia cercana para el público.

Miles de seguidores ya buscan su lugar en el esperado show de Harry Styles, que incluirá áreas PITS, gradas accesibles y la participación especial de Jorja Smith como invitada en ambas fechas. (X/ @ocesa_pop)

Por ello, la organización ha recomendado ingresar al lobby digital antes de la apertura de la fila virtual, especialmente si se desea adquirir una entrada en las zonas de menor precio.