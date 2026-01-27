México

Cuánto cuesta el boleto más barato para Harry Styles en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

El interés por los conciertos del artista británico en la Ciudad de México ha superado las expectativas, impulsado por la exclusividad de la gira

Harry Styles regresa a México
Harry Styles regresa a México con dos fechas exclusivas dentro de su gira Together, Together Tour. (Jesús Avilés/Infobae)

La venta de boletos para los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros ha generado amplia expectativa entre los seguidores del artista británico.

Tras la publicación de los precios oficiales, miles de fanáticos buscan asegurar su lugar en una de las dos fechas programadas en la Ciudad de México para la gira Together, Together Tour.

El regreso de Harry Styles
El regreso de Harry Styles a la Ciudad de México ha puesto a temblar a sus fans, quienes ya buscan asegurar su lugar para disfrutar uno de los conciertos más esperados del año. (Dave J Hogan/Getty Images)

El interés por estos eventos creció debido a la exclusividad de la gira, que sólo incluirá siete ciudades a nivel mundial, así como por el regreso de Harry Styles al país y la participación especial de Jorja Smith como invitada.

¿Cuál es el boleto más barato para Harry Styles en la CDMX?

El boleto más accesible para los conciertos de Harry Styles corresponde a la zona Naranja C. El costo oficial publicado para esta sección es de es 1,091.25 pesos mexicanos, ya incluyendo los cargos por servicio.

  • Sección: Naranja C (gradas superiores)
  • Precio: 1,091.25 pesos mexicanos
  • Incluye: Cargo por servicio
  • Tipo de acceso: Asiento numerado

Esta área se encuentra en las gradas superiores y ofrece una opción económica para quienes desean presenciar el espectáculo sin pagar tarifas elevadas.

Además, el acceso a esta sección es numerado, lo que garantiza contar con un asiento designado sin la necesidad de llegar con demasiada anticipación.

La gira 'Together, Together Tour'
La gira 'Together, Together Tour' de Harry Styles sólo consideró siete ciudades a nivel mundial, posicionando a la Ciudad de México como uno de los destinos privilegiados. (Créditos: Instagram/Harry Styles)

Esta opción resulta atractiva para quienes desean asistir sin realizar un gasto elevado. Dado que se trata de la zona económica, suele presentar alta demanda y puede agotarse poco después de iniciar la venta.

Opciones de zonas y rangos de precios

ElEstadio GNP Seguro sestará dividido en varias áreas, cada una con características y tarifas distintas. Los precios oficiales, con cargos incluidos, son los siguientes:

  • PITS: 6 mil 547.25 pesos mexicanos
  • GNP: 4 mil 191.25 pesos mexicanos
  • Verde B: 3 mil 987.25 pesos mexicanos
  • Naranja B: 2 mil 827.25 pesos mexicanos
  • General A: 2 mil 579.25 pesos mexicanos
  • General B: 2 mil 579.25 pesos mexicanos
  • Verde C: 2 mil 205.25 pesos mexicanos
  • General C: 1 mil 463.25 pesos mexicanos
  • Naranja C: 1,091.25 pesos mexicanos
Así lucen las secciones para
Así lucen las secciones para el concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros (Captura de pantalla/Ticketmaster)

El proceso de compra estará limitado a cuatro boletos por persona. Las compras en preventa Banamex permitirán pagos con tarjetas de débito o crédito, con opción de tres meses sin intereses a partir de los 3 mil pesos.

Fechas clave y proceso de compra

La venta de boletos se desarrollará en diferentes etapas. Las fechas clave para adquirir entradas son las siguientes:

  • Venta Beyond: 26 de enero, desde las 11:00 horas
  • Preventa Priority: 27 de enero, desde las 11:00 horas
  • Preventa Banamex: 28 de enero, desde las 11:00 horas
  • Venta general: 29 de enero, desde las 11:00 horas

El acceso a preventas requerirá códigos que pueden obtenerse a través de la aplicación de Citibanamex. El escenario será frontal y estará ubicado en uno de los extremos del estadio, lo que permitirá maximizar la visibilidad en cada sección y garantizar una experiencia cercana para el público.

Miles de seguidores ya buscan
Miles de seguidores ya buscan su lugar en el esperado show de Harry Styles, que incluirá áreas PITS, gradas accesibles y la participación especial de Jorja Smith como invitada en ambas fechas. (X/ @ocesa_pop)

Por ello, la organización ha recomendado ingresar al lobby digital antes de la apertura de la fila virtual, especialmente si se desea adquirir una entrada en las zonas de menor precio.

Nueva especie de dinosaurio descubierta

El ranking de lo más

Línea B del Metro continuará

“Austeridad hipócrita”: Acosta Naranjo reta

Guillermo Del Toro es ignorado
Balacera en Zapopan, Jalisco, deja

Balacera en Zapopan, Jalisco, deja cinco personas heridas y una fallecida

Guillermo Del Toro es ignorado

Guillermo Del Toro es ignorado en las nominaciones de los Premios BAFTA

Sebastián Córdova habla de su

Sebastián Córdova habla de su salida de Tigres y envía mensaje a la afición de Toluca"

