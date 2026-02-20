Mexicanos ganadores en Premio Lo Nuestro 2026: Carin León, Grupo Firme, Yuridia y más

La edición 2026 de Premio Lo Nuestro destacó el dominio de los artistas mexicanos en la música latina y celebró su proyección internacional. (Especial)

La edición 2026 de Premio Lo Nuestro confirmó el dominio de los artistas mexicanos en la música latina, con una noche repleta de reconocimientos para voces y agrupaciones que han marcado tendencia en el último año.

Celebrada en el Kaseya Center de Miami, la gala fue el escenario donde el talento nacional brilló en las categorías más competitivas, consolidando la fuerza de la música regional y la versatilidad de las propuestas hechas en México.

El Kaseya Center de Miami fue el escenario elegido para presenciar la magnitud del Premio Lo Nuestro 2026. REUTERS/Marco Bello

En un contexto de creciente proyección internacional, nombres como Carin León, Grupo Firme, Julión Álvarez, Yuridia, Majo Aguilar, Camila Fernández y otros representantes del país se llevaron estatuillas clave. La presencia de México fue constante tanto en premios a canciones, álbumes y colaboraciones, como en la revelación de nuevas voces femeninas.

Carin León, el máximo ganador de la noche

El gran protagonista mexicano de esta edición fue Carin León, quien arrasó en varias de las categorías más importantes. Su impacto se reflejó en los siguientes premios:

Canción del Año – Música Mexicana por El Amor de Mi Herida , un tema que se posicionó como uno de los favoritos del público y la crítica durante el ciclo premiado.

Artista Masculino del Año – Música Mexicana , por la solidez de su carrera y la respuesta de la audiencia en conciertos y plataformas digitales.

Colaboración “Crossover” del Año junto a Kacey Musgraves por Lost In Translation , una muestra del alcance global de su propuesta.

Canción del Año – Pop/Rock junto a Maná por Vivir Sin Aire, demostrando su versatilidad y su capacidad para triunfar más allá del regional.

Carín León se consolidó como máximo ganador al obtener premios como Canción del Año Música Mexicana, Artista Masculino y Crossover del Año. REUTERS/Mario Anzuoni

“Nuestra música está conquistando nuevas fronteras y eso es motivo de orgullo para todos los mexicanos”, expresó el artista tras recibir uno de sus galardones. Su presencia en colaboraciones internacionales y en géneros diversos refleja el momento de expansión que vive el regional mexicano.

Grupo Firme, Julión Álvarez y el ascenso del regional mexicano

El regional mexicano mantuvo su posición de privilegio en la premiación gracias a agrupaciones como Grupo Firme y Julión Álvarez y Su Norteño Banda:

Grupo Firme obtuvo Canción Banda del Año con El Beneficio de la Duda , tema que encabezó listas de éxitos y se convirtió en himno para miles de seguidores.

Julión Álvarez y Su Norteño Banda fueron distinguidos con Canción Norteña del Año por Rey Sin Reina y Grupo o Dúo del Año – Música Mexicana, reconociendo su trayectoria y popularidad.

El regional mexicano mantuvo su fuerza durante la gala, mostrando arraigo tanto en México como en la comunidad latina de Estados Unidos. (@carlos_linares, X)

“Estos premios son para la gente que ha hecho suyas nuestras canciones”, señaló Julión, subrayando la importancia de la conexión con el público. La fuerza de estas agrupaciones refleja el arraigo y la vitalidad del regional tanto en México como en la comunidad latina de Estados Unidos.

Yuridia, Majo Aguilar y Camila Fernández: la voz femenina mexicana

Por otro lado, el talento femenino mexicano también tuvo un papel central:

Yuridia y Majo Aguilar ganaron en la categoría de Mejor Combinación Femenina por Brujería , una colaboración que destacó por su fusión de estilos y la fuerza interpretativa de ambas artistas.

Yuridia además obtuvo el premio a Canción Mariachi/Ranchera del Año por Sin Llorar , consolidando su posición como una de las intérpretes más versátiles y apreciadas del país.

Camila Fernández fue reconocida como Artista Revelación Femenina del Año, reflejo del crecimiento y la proyección de las nuevas generaciones de cantantes mexicanas en el regional y la música popular.

El reconocimiento a estas artistas simboliza el avance y la consolidación del talento femenino, augurando nuevas etapas de éxito y proyección internacional para la música hecha en el país.

Camila Fernández fue reconocida como Artista Revelación Femenina del Año, impulsando la nueva generación de cantantes mexicanas. (Instagram)

En este sentido, la edición 2026 de Premio Lo Nuestro reafirmó la potencia creativa de México como epicentro de la música latina, con artistas que siguen renovando el repertorio y conquistando escenarios internacionales.