Qué comer para rejuvenecer la piel: alimentos que favorecen una apariencia más fresca

Qué comer para rejuvenecer la piel: guía de alimentos que favorecen una apariencia más fresca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos expertos en nutrición y salud de la piel coinciden en que los nutrientes ingeridos repercuten directamente en la elasticidad, hidratación y luminosidad cutánea.

Aunque las rutinas cosméticas externas son útiles, la dieta diaria es clave para la renovación y protección celular, según la Academia Española de Nutrición y Dietética.

Los estudios muestran que mantener una alimentación variada y rica en antioxidantes, grasas saludables, agua y minerales puede contribuir a retrasar arrugas y reforzar la barrera cutánea.

Además, existen alimentos específicos cuyo consumo habitual ayuda a combatir los signos del tiempo y favorece una piel más fresca.

Nutrientes esenciales para una piel joven

De acuerdo con el portal Doctologia, la función protectora de la piel depende en parte de vitaminas como la A, C, E y biotina, junto a minerales como cobre y zinc.

Estas sustancias intervienen en la producción de colágeno, la renovación celular y la defensa frente al daño oxidativo que provocan los radicales libres.

El agua es el componente principal de la piel y mantener una hidratación adecuada resulta fundamental para conservar su elasticidad y firmeza.

Según la Academia Española de Nutrición y Dietética, una ingesta suficiente de agua y alimentos con alto contenido acuoso se traduce en mayor flexibilidad y resistencia ante agentes externos.

Además, los ácidos grasos omega-3, presentes en pescados, mariscos, semillas y frutos secos, mejoran la función de la barrera epidérmica y pueden reducir la sequedad, el enrojecimiento y la sensibilidad al sol, informa Healthline.

La combinación de estos nutrientes en la dieta puede retrasar la aparición de arrugas y otros signos de envejecimiento cutáneo.

Estos alimentos mejoran la función de la barrera epidérmica y pueden reducir la sequedad, el enrojecimiento y la sensibilidad al sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos que favorecen la renovación y el brillo cutáneo

Diversas investigaciones han identificado alimentos especialmente beneficiosos para la piel:

Pescados grasos como el salmón, la caballa y el arenque, por su aporte de omega-3, vitamina E y zinc, nutrientes esenciales para flexibilidad, hidratación y reparación cutánea. La evidencia muestra que una deficiencia de omega-3 se asocia a piel seca y mayor riesgo de inflamación.

Aguacate , fuente de grasas saludables, vitamina E y C. Su consumo habitual se ha relacionado con una piel más elástica, protección frente a daños solares y una mayor producción de colágeno.

Pimientos rojos , ricos en betacaroteno y vitamina C. Un solo pimiento puede cubrir la necesidad diaria de vitamina A y más del 200% de vitamina C, lo que contribuye a una piel menos arrugada y más hidratada.

Brócoli y otras crucíferas, por su aporte de luteína, zinc y compuestos antioxidantes como el sulforafano, que puede ayudar a mantener los niveles de colágeno y proteger frente al daño solar.

El consumo de frutas y verduras variadas, especialmente aquellas de colores intensos como zanahorias, moras, arándanos, fresas y ciruelas, también aporta antioxidantes y fitonutrientes con efectos protectores y rejuvenecedores.

Grasas saludables, antioxidantes y su impacto en la piel

Las grasas de calidad, como las del aceite de oliva virgen extra, frutos secos y semillas, desempeñan un papel central en el mantenimiento de la barrera cutánea y la prevención de la sequedad.

La vitamina E, abundante en estos alimentos, ayuda a reparar tejidos y proteger frente a la radiación ultravioleta.

El chocolate negro, siempre que contenga más del 70% de cacao, aporta flavonoles que pueden mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos y favorecer un flujo sanguíneo óptimo para la piel.

Estudios sugieren que consumir cacao rico en flavonoles puede aumentar la resistencia de la piel a las quemaduras solares y mejorar su hidratación.

El té verde, por su riqueza en catequinas y polifenoles, se considera un aliado para reducir el daño oxidativo producido por el sol y el envejecimiento.

Beberlo regularmente puede contribuir a disminuir el enrojecimiento y mejorar la elasticidad de la piel.

Siempre que contenga más del 70% de cacao, aporta flavonoles que pueden mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación y los hábitos alimentarios en la salud cutánea

Una piel bien hidratada es menos propensa a arrugarse y perder firmeza.

Los especialistas recomiendan consumir al menos litro y medio de agua al día, preferiblemente proveniente de agua pura y alimentos ricos en agua como frutas y hortalizas frescas.

La restricción calórica moderada, sin llegar a la desnutrición, se ha asociado con un retraso en el envejecimiento cutáneo y una mejor conservación de las fibras de colágeno y elastina, según estudios realizados en modelos animales.

Por el contrario, una dieta rica en ultraprocesados, grasas saturadas, azúcares y sal puede favorecer la aparición de acné, sequedad, enrojecimiento y acelerar el deterioro de la función barrera de la piel.

Factores que pueden acelerar el envejecimiento cutáneo

El sobrepeso y la obesidad no solo afectan al metabolismo general, sino que también predisponen a una mayor sequedad, enrojecimiento, mala cicatrización y aparición de enfermedades cutáneas como la psoriasis.

De acuerdo con datos de Doctologia, la alteración de la barrera epidérmica y la inflamación crónica generada por el exceso de tejido graso repercuten de forma negativa en la calidad de la piel.

Además, factores como el estrés, el tabaquismo y la exposición excesiva al sol incrementan la producción de radicales libres, dañando las células cutáneas y acelerando el envejecimiento.

Cuidar los hábitos cotidianos es un paso clave para mantener la piel en mejores condiciones y reforzar sus mecanismos de protección frente al paso del tiempo.