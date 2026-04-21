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‘Michael’: vive gratis la experiencia inmersiva en CDMX para celebrar la biopic del Rey del Pop

Un recorrido temático permitirá a fanáticos revivir la trayectoria de Michael Jackson con actividades y memorabilia, en torno al estreno de la cinta biográfica en la capital mexicana

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Michael (Captura de tráiler oficial)
La experiencia inmersiva gratuita dedicada a Michael Jackson llega a Reforma 222 en Ciudad de México durante abril (Captura de tráiler oficial)

Michael Jackson será celebrado con una experiencia inmersiva gratuita en la Ciudad de México, en el marco del lanzamiento de ‘Michaelbiopic inspirada en el “Rey del Pop”. Esta propuesta permite a fanáticos y curiosos adentrarse en el universo del artista sin gastar un peso, en una de las zonas comerciales más importantes de la capital.

Del 17 al 19 de abril y del 24 al 26, en Reforma 222, los visitantes podrán vivir la experiencia temática dedicada a Michael Jackson de forma totalmente gratis. Cualquier persona interesada podrá acceder y explorar escenarios diseñados en honor al ícono de la música, donde se encontrarán memorabilia, actividades especiales y espacios interactivos relacionados con el filme.

Dónde y cuándo será la experiencia inmersiva gratuita de Michael Jackson en CDMX

La experiencia estará disponible durante dos fines de semana consecutivos: del 17 al 19 y del 24 al 26 de abril, con un horario de 12:00 a 20:00 horas. La sede será Reforma 222, en pleno corredor comercial de la Ciudad de México, y permitirá el acceso libre a público de todas las edades que desee participar o conocer más sobre la obra del “Rey del Pop”.

Los fanáticos del Rey del Pop podrán recorrer escenarios temáticos, descubrir memorabilia y participar en dinámicas interactivas
Los fanáticos del Rey del Pop podrán recorrer escenarios temáticos, descubrir memorabilia y participar en dinámicas interactivas

Además, quienes adquieran su preventa para la película en Cinemex de Reforma 222 podrán acceder por una fila de ingreso prioritario, limitada a 15 lugares por hora, como parte de una dinámica especial pensada para los fanáticos que no quieren perderse ningún detalle. Los boletos para la función se encuentran ya disponibles tanto en línea como en la taquilla física del cine.

Qué encontrarás en la experiencia inmersiva dedicada al Rey del Pop

El recorrido incluye escenarios temáticos que recrean distintas etapas de la carrera de Michael Jackson. Dentro de la experiencia, los asistentes podrán:

  • Explorar un estudio de grabación ambientado en homenaje a su trayectoria musical
  • Descubrir memorabilia exclusiva y vestuarios emblemáticos
  • Acceder a zonas para tomarse fotografías con objetos representativos
  • Participar en dinámicas especiales, como aprender pasos de baile y coreografías características
  • Conocer datos e imágenes inéditas sobre la producción y el artista

De esta forma, la propuesta está pensada tanto para quienes buscan revivir los momentos emblemáticos de la estrella, como para los nuevos admiradores que deseen acercarse a su legado de manera original. El recorrido está diseñado para ser disfrutado antes o después de la función de la película.

Michael Jackson
La biopic 'Michael', protagonizada por Jaafar Jackson y dirigida por Antoine Fuqua, tendrá su estreno nacional en México el 22 de abril de 2026 (Crédito: Glen Wilson/Lionsgate)

Así es la nueva biopic sobre Michael Jackson

La biopic, titulada simplemente Michael, está dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante. Con un presupuesto de USD 155 millones, la cinta promete ser uno de los estrenos musicales más relevantes de los próximos años, y cuenta con el respaldo oficial de la familia de Michael Jackson.

El estreno nacional de la película está previsto para el 22 de abril de 2026 en México, un día antes que en otros países de Latinoamérica. La preventa de entradas comenzó el 6 de abril a través de cadenas como Cinemex y Cinépolis, e incluirá versiones en IMAX y otros formatos premium.

El filme reúne trece de las canciones más representativas del “Rey del Pop”, abarcando temas de The Jackson 5 y de su etapa como solista, además de integrar interpretaciones en vivo.

El recorrido temático permite aprender coreografías, conocer etapas de la carrera de Michael Jackson y acceder a información inédita de la producción (Captura de video)
El recorrido temático permite aprender coreografías, conocer etapas de la carrera de Michael Jackson y acceder a información inédita de la producción (Captura de video)

Quienes asistan a las funciones, podrán adquirir vasos conmemorativos y artículos especiales en los complejos participantes, con variedad según la sala seleccionada. Esto añade un valor exclusivo para coleccionistas y fanáticos que deseen recuerdos únicos de la experiencia.

El evento inmersivo en CDMX, abierto por tiempo limitado y sin costo, representa la oportunidad ideal para disfrutar del legado de Michael Jackson en un espacio interactivo y completamente accesible para el público capitalino.

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