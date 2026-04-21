Revisión del T-MEC: Jamieson Greer agradece a Claudia Sheinbaum ampliación de la cooperación con EEUU

Estados Unidos y México consolidan su agenda para la revisión del T-MEC prevista para el 1 de julio en Ciudad de México. Crédito: X/@Claudiashein

Estados Unidos y México avanzan en la preparación para la revisión del T-MEC el próximo 1 de julio, tras una reunión en la Ciudad de México entre el representante comercial estadounidense Jamieson Greer y la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con una declaración conjunta emitida este 20 de abril, ambas delegaciones se comprometen a reforzar la cooperación bilateral en temas comerciales y económicos.

La semana del próximo 25 de mayo, representantes de ambos países se reunirán en la CDMX para iniciar la primera ronda oficial de negociación bilateral del T-MEC, según informaron el embajador Greer y el secretario de Economía de México Marcelo Ebrard.

Entre los temas definidos como prioritarios destacan la revisión de las reglas de origen en productos industriales clave, el trabajo conjunto sobre minerales críticos y el cierre de pendientes en comercio bilateral.

Jamieson Greer reconoce a Claudia Sheinbaum su cooperación en el comercio con Estados Unidos

Estados Unidos solicita a México revisar la presunta denegación de derechos laborales en la empresa Latex Occidental, SA de CV, en el contexto del T-MEC. Crédito: X/@Claudiashein

En el comunicado se especifica que Jamieson Greer “agradeció a la presidenta Sheinbaum su cordial bienvenida a la Ciudad de México y su firme liderazgo en la ampliación de la cooperación bilateral entre Estados Unidos y México.”

Tanto el embajador Greer como el secretario Ebrard instruyeron a sus equipos para iniciar esta semana nuevas conversaciones técnicas sobre los temas pendientes.

En su cuenta de X, la presidenta Sheinbaum subió fotos del encuentro con el mensaje: “Seguimos avanzando positivamente.”

Jameison Greer antes de su reunión con Claudia Sheinbaum

Marcelo Ebrard y Jamieson Greer abordan los aranceles al acero y aluminio, impuestos bajo la administración de Donald Trump, como parte central de las negociaciones. (X - Secretaría de Economía)

Greer arribó la noche del 19 de abril a la Ciudad de México, al día siguiente sostuvo un encuentro con Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

En la sede de Palacio Nacional, ambos funcionarios abordaron los términos de la revisión del T-MEC, con énfasis en el contexto actual de aranceles al acero y aluminio —impuestos bajo la administración de Donald Trump—, además de las presiones sobre la cadena de suministro de la industria automotriz de América del Norte.

El propio Greer, al ser cuestionado por medios al llegar al recinto, sostuvo que su equipo está “feliz de estar aquí”, y manifestó que las conversaciones avanzan con un enfoque constructivo.

Ebrard, tras su reunión previa con el funcionario estadounidense, resaltó que ver al representante comercial de Washington reunirse con la presidenta de México es “una buena señal”, y reafirmó que persisten trabajos activos sobre el tratado.

Ebrard explica la importancia de llegar a un acuerdo económico con los Estados Unidos

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo que México es el principal exportador e importador de Estados Unidos. Crédito: X/@m_ebrard

Marcelo Ebrard afirmaó el pasado 19 de abril que alcanzar un entendimiento comercial con Estados Unidos es indispensable para proteger el empleo, la economía y el funcionamiento de millones de empresas mexicanas ante las actuales negociaciones del T-MEC.

El funcionario federal precisó que el 85% de nuestro comercio depende de la relación bilateral. Destacó la relevancia de mantener acuerdos estables entre ambas naciones, señalando que México es el principal exportador e importador de los Estados Unidos, en palabras difundidas en un video publicado en redes sociales.

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