México

Gobierno de México inicia el traslado de 13 personas de diversas nacionalidades tras balacera en Teotihuacán

En la lista hay individuos estadounidenses y colombianos

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Dos personas, incluido el agresor, resultaron muertas (REUTERS/Luis Cortes)
Dos personas, incluido el agresor, resultaron muertas (REUTERS/Luis Cortes)

Luego de las detonaciones de arma de fuego en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, las autoridades mexicanas informaron sobre el inicio de los protocolos para el traslado de 13 personas de diferentes nacionalidades.

A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad compartió la lista de los individuos.

“Para brindar atención a víctimas y acompañamiento, se encuentra disponible la línea de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: 5510002000 ext. 57508 @CEAVmex“, destacó la dependencia en su mensaje compartido el 20 de abril.

Equipos de emergencia acudieron al sitio (REUTERS/Raquel Cunha)
Equipos de emergencia acudieron al sitio (REUTERS/Raquel Cunha)

La lista difundida por las autoridades

  1. Gerónimo González Castro, hombre colombiano que sufrió impactos en tibia y peroné derecho, lesiones por proyectiles de arma de fuego (PAF), tiene 6 años de edad
  2. Dayana Paola Castro Calderón, persona de origen colombiana que sufrió lesiones en la rotula izquierda y glúteo derecho, lesiones por proyectiles de arma de fuego (PAF)
  3. Luisa Fernanda Puentes Álzate, también de Colombia con una lesión músculo esquelética, lesiones por proyectiles de arma de fuego (PAF)
  4. Delicia Li de Yong de Canadá con una lesión supra escapular, lesiones por proyectiles de arma de fuego (PAF)
  5. Francis Arlette Rivero, de Brasil con lesiones músculo esqueléticas
  6. Leticia Mondea Folsta también de Brasil y quien sufrió lesiones por proyectiles de arma de fuego (PAF). Tiene 13 años
  7. Maikol Michelle Mitroci, de Rusia, con lesiones por proyectiles de arma de fuego (PAF) en fémur
  8. Jaslin Landaverde, de Estados Unidos con lesión músculo esquelética
  9. Gregoire Magadini, de EEUU con lesión músculo esquelética
  10. Jalen Aybar, estadounidense con dermoabrasión
  11. Alex Daniel Marco Witz, de EEUU con lesiones por proyectiles de arma de fuego (PAF) en mano izquierda con salida
  12. Barriet-D Marco Witz, también de EEUU con lesiones por proyectiles de arma de fuego (PAF) en el muslo izquierdo, sangrado transvaginal posible lesión visceral
  13. Alejandra Graciano de EEUU con lesiones músculo esqueléticas.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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