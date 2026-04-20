Zoraida Gómez narra por primera vez cómo encontró a su hermano al quitarse la vida a los 18 años: “Decidió irse”

Zoraida Gómez revela por primera vez detalles sobre la muerte por suicidio de su hermano Hixem Gómez y su impacto familiar (Foto: Instagram zoraidagomezmx)

La actriz Zoraida Gómez enfrenta por primera vez en público el recuerdo de la muerte de su hermano Hixem Gómez, quien a los 18 años se quitó la vida en medio de una fuerte depresión, hecho que cambió de manera irreversible la dinámica familiar y, en particular, la vida de su madre.

En declaraciones para el pódcast La Barra de Santiago, la también hermana de Eleazar y Jairo Gómez explicó que, hasta ahora, nunca había dado detalles sobre el episodio, pero decidió hablar con apertura ya que siente que es el momento adecuado para hacerlo.

La depresión de Hixem Gómez y el efecto familiar

Zoraida Gómez narró que el fallecimiento de Hixem deja una huella profunda, especialmente en su mamá, quien experimentó un cambio irreversible a raíz del suceso. Afirmó: “Mi mamá fue un antes y un después. Era siempre una persona muy alegre, muy activa, no que ahora no lo sea, pero sí hay cosas que suceden en la vida, por decisiones de terceras personas que modifican, cambian y transforman tanto la vida de alguien más, sobre todo de una madre”.

La actriz Zoraida Gómez asegura que la depresión es una enfermedad grave y lamenta la falta de información para acompañar a su hermano Hixem (Instagram @zoraidagomezmx)

La actriz señaló que su hermano nunca consideró las repercusiones emocionales para la familia al tomar su decisión. “Yo creo que cuando hizo lo que hizo no pensó en mamá, definitivamente”, dijo.

Gómez sostuvo que en ese entonces carecían de información y herramientas para identificar la depresión y acompañar mejores procesos de ayuda, enfatizando que la depresión es una enfermedad grave que no debe tomarse a la ligera.

Resaltó la dificultad de seguir adelante tras hechos así, y aseguró: “Es de valientes seguir viviendo”.

Motivos de la depresión y recuerdos de la familia Gómez

En 2020, la actriz Carmen Salinas reveló en televisión que la madre de la familia Gómez le habría confiado que Hixem sufría por la relación con su novia, situación que detonó su estado emocional en los días previos al suicidio.

La familia Gómez enfrentó la tragedia del suicidio de Hixem, hermano mayor de Eleazar, a los 18 años (Archivo)

Salinas citó: “Mi hijo se suicidó porque tenía problemas con su novia, la novia lo trataba muy raro, le hacía muchos desaires, y él de la tristeza se suicidó”.

El actor Eleazar Gómez abordó públicamente este tema una sola vez. Lo describió como un episodio “muy duro” e identificó a Hixem como su ángel protector desde entonces:

“Fue muy duro cuando mi hermano Hixem se suicidó, eso fue hace 16 años; es mi ángel de la guarda, siempre me encomiendo a él… En vida fuimos muy apegados. Él falleció cuando yo tenía 15 años, y él 18; nunca voy a olvidarlo, siempre lo voy a extrañar”.

El suicidio del joven fue un duro golpe familiar

El día de la muerte: relato de Zoraida Gómez

Por primera ocasión, Zoraida Gómez detalló cómo encontró a su hermano aquel día. La familia se preparaba en casa para el estreno de la película de Jairo Gómez, titulada “Corazones rotos”, lo que provocó que todos estuvieran juntos, cosa poco habitual por las agendas individuales.

Gómez relató que ese contexto fue utilizado por Hixem para tomar la decisión de quitarse la vida.

Los hermanos Gómez formaron el grupo musical 'Los rollers Gómez' en los años 90, sin éxito duradero. Hixem, de amarillo (Archivo)

La actriz narró: “Ese día todos íbamos a estar en la casa… nos estábamos preparando para ir al estreno de mi hermano. Ahí fue cuando él decidió irse a otro plano y todos lo encontramos, era de ’ya nos tenemos que ir, ¿dónde está este niño que no aparece’. Entramos a su cuarto…”.

Tras el hallazgo, Gómez recuerda un proceso personal marcado por la rabia y la incomprensión. Describió que por años permaneció enojada, sin entender cómo su hermano pudo tomar esa decisión. Sin embargo, con el tiempo acepta que no puede juzgarlo, reconociendo que “no estaba en su cabeza ni en sus sentimientos”.

La experiencia, según Zoraida Gómez, deja en la familia cambios más allá del duelo: una conciencia distinta sobre la gravedad de la depresión y las heridas que deja a quienes sobreviven a una pérdida de ese tipo.