Ozuna, Paulo Londra, Manuel Turizo y más en Dale Mixx 2026: sede y fechas de venta de boletos

La próxima edición del festival Dale Mixx ofrecerá dos escenarios y presentaciones de figuras consagradas como Paulo Londra, Ozuna, Yandel y Manuel Turizo. (Fotos AP Ginnette Riquelme/Gustavo Gavotti/Instragram @yosoytukapo)

La espera terminó para los fans del reggaetón y la música urbana en México. El Festival Dale Mixx 2026 ha revelado su cartel oficial, y Monterrey se prepara para recibir a varias de las figuras más grandes del género en una jornada que promete romper récords este verano.

El evento se llevará a cabo el sábado 15 de agosto en el Parque Fundidora, uno de los recintos más emblemáticos del norte del país.

El regreso de Paulo Londra a los escenarios mexicanos será uno de los momentos más esperados del festival. (Foto: Gustavo Gavotti)

Con un lineup que mezcla leyendas internacionales, estrellas del momento y talento emergente, el festival llega para consolidar a Monterrey como el centro de la fiesta urbana en el país.

¿Quiénes encabezan el cartel de Dale Mixx 2026?

El lineup de Dale Mixx 2026 destaca por la presencia de grandes nombres que garantizan una jornada intensa de perreo, trap y fusiones latinas:

Ozuna

Paulo Londra

Arcángel

Yandel Sinfónico

Manuel Turizo

Ryan Castro

Ivy Queen

Lunay

Dei V

El puertorriqueño Ozuna lidera el cartel del esperado festival Dale Mixx 2026, que se realizará este 15 de agosto en Monterrey. - crédito cortesía Ozuna

Además, el festival abre espacio a voces emergentes y DJs que pretenden sumar frescura a la experiencia:

Yorghaki

Eme Malafe

Emjay

La Joaqui

Martinwhite

Alanis Yuki

Sayuri & Sopholov

Ramma

Sir Speedy

Franco Rey

DJ Drewther

La Coreañera

DJ Young

El cartel, diverso y ambicioso, asegura un día de música continua y propuestas para todos los gustos.

¿Dónde y cuándo será el festival?

La cita para los amantes del urbano ya está confirmada:

Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026

Lugar: Parque Fundidora, Monterrey, Nuevo León

La cita para los fanáticos del reggaetón y la música urbana será el sábado 15 de agosto en el Parque Fundidora, Monterrey, Nuevo León. (Instagram)

El Parque Fundidora ofrecerá dos escenarios y se consolida como la casa de los grandes festivales en el norte del país. Así, Dale Mixx refuerza su posición como uno de los eventos más esperados del año.

¿Cómo y cuándo comprar boletos para Dale MIXX 2026?

La venta de boletos se realizará en fases, con opciones para distintos tipos de público y beneficios exclusivos:

Venta Beyond: 21 de abril, 9:00 AM

Preventa Priority: 22 de abril, 9:00 AM

Preventa Banamex: 23 de abril, 11:00 AM (3 meses sin intereses a partir de 3 mil 000 MXN)

Venta General: 24 de abril, 11:00 AM

Las entradas estarán disponibles de manera exclusiva a través de Ticketmaster. Los precios oficiales se anunciarán en breve, así como los detalles de las distintas zonas y experiencias VIP.

El lineup de Dale Mixx incluye leyendas internacionales y talento emergente, asegurando un día de música continua para todos los gustos urbanos. (Facebook/ Dale MIXX)

De esta manera, con un lineup de lujo y una organización de primer nivel, Dale Mxx 2026 se perfila para ser el festival urbano más grande del verano mexicano. La cuenta regresiva ya inició y la recomendación es clara: asegurar el lugar en cuanto arranque la preventa.