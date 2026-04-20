México

Ozuna, Paulo Londra, Manuel Turizo y más en Dale Mixx 2026: sede y fechas de venta de boletos

Monterrey será escenario del evento musical que reunirá a leyendas y estrellas emergentes de la escena del reggaetón internacional

Guardar
La próxima edición del festival Dale Mixx ofrecerá dos escenarios y presentaciones de figuras consagradas como Paulo Londra, Ozuna, Yandel y Manuel Turizo. (Fotos AP Ginnette Riquelme/Gustavo Gavotti/Instragram @yosoytukapo)
La próxima edición del festival Dale Mixx ofrecerá dos escenarios y presentaciones de figuras consagradas como Paulo Londra, Ozuna, Yandel y Manuel Turizo. (Fotos AP Ginnette Riquelme/Gustavo Gavotti/Instragram @yosoytukapo)

La espera terminó para los fans del reggaetón y la música urbana en México. El Festival Dale Mixx 2026 ha revelado su cartel oficial, y Monterrey se prepara para recibir a varias de las figuras más grandes del género en una jornada que promete romper récords este verano.

El evento se llevará a cabo el sábado 15 de agosto en el Parque Fundidora, uno de los recintos más emblemáticos del norte del país.

Lollapalooza 2026 - Dia 2 - Paulo Londra
El regreso de Paulo Londra a los escenarios mexicanos será uno de los momentos más esperados del festival. (Foto: Gustavo Gavotti)

Con un lineup que mezcla leyendas internacionales, estrellas del momento y talento emergente, el festival llega para consolidar a Monterrey como el centro de la fiesta urbana en el país.

¿Quiénes encabezan el cartel de Dale Mixx 2026?

El lineup de Dale Mixx 2026 destaca por la presencia de grandes nombres que garantizan una jornada intensa de perreo, trap y fusiones latinas:

  • Ozuna
  • Paulo Londra
  • Arcángel
  • Yandel Sinfónico
  • Manuel Turizo
  • Ryan Castro
  • Ivy Queen
  • Lunay
  • Dei V
El puertorriqueño fue invitado por dos prestigiosos diseñadores a sumarse al Paris Fashion Week - crédito cortesía Ozuna
El puertorriqueño Ozuna lidera el cartel del esperado festival Dale Mixx 2026, que se realizará este 15 de agosto en Monterrey. - crédito cortesía Ozuna

Además, el festival abre espacio a voces emergentes y DJs que pretenden sumar frescura a la experiencia:

  • Yorghaki
  • Eme Malafe
  • Emjay
  • La Joaqui
  • Martinwhite
  • Alanis Yuki
  • Sayuri & Sopholov
  • Ramma
  • Sir Speedy
  • Franco Rey
  • DJ Drewther
  • La Coreañera
  • DJ Young

El cartel, diverso y ambicioso, asegura un día de música continua y propuestas para todos los gustos.

¿Dónde y cuándo será el festival?

La cita para los amantes del urbano ya está confirmada:

  • Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
  • Lugar: Parque Fundidora, Monterrey, Nuevo León
Tecate Pa’l Norte 2026
La cita para los fanáticos del reggaetón y la música urbana será el sábado 15 de agosto en el Parque Fundidora, Monterrey, Nuevo León. (Instagram)

El Parque Fundidora ofrecerá dos escenarios y se consolida como la casa de los grandes festivales en el norte del país. Así, Dale Mixx refuerza su posición como uno de los eventos más esperados del año.

¿Cómo y cuándo comprar boletos para Dale MIXX 2026?

La venta de boletos se realizará en fases, con opciones para distintos tipos de público y beneficios exclusivos:

  • Venta Beyond: 21 de abril, 9:00 AM
  • Preventa Priority: 22 de abril, 9:00 AM
  • Preventa Banamex: 23 de abril, 11:00 AM (3 meses sin intereses a partir de 3 mil 000 MXN)
  • Venta General: 24 de abril, 11:00 AM

Las entradas estarán disponibles de manera exclusiva a través de Ticketmaster. Los precios oficiales se anunciarán en breve, así como los detalles de las distintas zonas y experiencias VIP.

El lineup de Dale Mixx incluye leyendas internacionales y talento emergente, asegurando un día de música continua para todos los gustos urbanos. (Facebook/ Dale MIXX)
El lineup de Dale Mixx incluye leyendas internacionales y talento emergente, asegurando un día de música continua para todos los gustos urbanos. (Facebook/ Dale MIXX)

De esta manera, con un lineup de lujo y una organización de primer nivel, Dale Mxx 2026 se perfila para ser el festival urbano más grande del verano mexicano. La cuenta regresiva ya inició y la recomendación es clara: asegurar el lugar en cuanto arranque la preventa.

Temas Relacionados

Dale MixxParque FundidoraMonterreyOzunaPaulo LondraYandelManuel TurizoConciertosmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

El ataque armado en Teotihuacán coincide con la fecha de la Masacre de Columbine

El perpretador falleció en la Pirámide de la Luna tras dispararse a sí mismo

El ataque armado en Teotihuacán coincide con la fecha de la Masacre de Columbine

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 20 de abril: Alerta Amarilla por fuertes lluvias en estas diez alcaldías de CDMX

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 20 de abril: Alerta Amarilla por fuertes lluvias en estas diez alcaldías de CDMX

La desconocida relación entre el uso del hilo dental y la prevención de un infarto

Una sencilla acción diaria podría reducir las probabilidades de sufrir afecciones cardíacas, según los últimos hallazgos científicos

La desconocida relación entre el uso del hilo dental y la prevención de un infarto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de abril?: retrasos en la Línea 3 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de abril?: retrasos en la Línea 3 del STC

Quiénes eran las víctimas y los heridos por balacera en Teotihuacán

La agresión en la Pirámide de la Luna dejó seis lesionados en total y una turista canadiense fallecida

Quiénes eran las víctimas y los heridos por balacera en Teotihuacán
MÁS NOTICIAS

NARCO

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

Desde vacunas contra el VPH hasta Hepatitis B: Marina detiene a vendedores de medicina falsa en Edomex

Sujetos armados amenazan a madres buscadoras durante labores en presunta casa de seguridad en Jalisco

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

Estados Unidos anuncia restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Zoraida Gómez narra por primera vez cómo encontró a su hermano al quitarse la vida a los 18 años: “Decidió irse”

Zoraida Gómez narra por primera vez cómo encontró a su hermano al quitarse la vida a los 18 años: “Decidió irse”

Bruno Espino decide abandonar La Mansión VIP tras la eliminación de Niurka

Lupita Villalobos se pierde el Supernova Génesis por razones médicas

Entre danzas y meteoritos rosas: Lorenzo Hagerman y Julieta Venegas narran la odisea de los “Flamingos” de Yucatán

Moenia por primera vez en el Palacio de los Deportes: fecha y preventa para el trío synth-pop en su ‘Estamos Bien Tour’

DEPORTES

Lupita Villalobos se pierde el Supernova Génesis por razones médicas

Lupita Villalobos se pierde el Supernova Génesis por razones médicas

Selección Mexicana de Waterpolo hace historia al conseguir el oro y clasificar invicta a los Juegos Centroamericanos 2026

Querétaro vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver el partido entre la Máquina y los Gallos Blancos de la jornada 16 en vivo

Ronaldinho se rinde ante México tras el Juego de Leyendas: “Vive en mi corazón”

José Ramón Fernández se disculpa por llamar dictadura al país: “Usé mal el término”