Ozuna, Paulo Londra, Manuel Turizo y más en Dale Mixx 2026: sede y fechas de venta de boletos

La espera terminó para los fans del reggaetón y la música urbana en México. El Festival Dale Mixx 2026 ha revelado su cartel oficial, y Monterrey se prepara para recibir a varias de las figuras más grandes del género en una jornada que promete romper récords este verano.
El evento se llevará a cabo el sábado 15 de agosto en el Parque Fundidora, uno de los recintos más emblemáticos del norte del país.
Con un lineup que mezcla leyendas internacionales, estrellas del momento y talento emergente, el festival llega para consolidar a Monterrey como el centro de la fiesta urbana en el país.
¿Quiénes encabezan el cartel de Dale Mixx 2026?
El lineup de Dale Mixx 2026 destaca por la presencia de grandes nombres que garantizan una jornada intensa de perreo, trap y fusiones latinas:
- Ozuna
- Paulo Londra
- Arcángel
- Yandel Sinfónico
- Manuel Turizo
- Ryan Castro
- Ivy Queen
- Lunay
- Dei V
Además, el festival abre espacio a voces emergentes y DJs que pretenden sumar frescura a la experiencia:
- Yorghaki
- Eme Malafe
- Emjay
- La Joaqui
- Martinwhite
- Alanis Yuki
- Sayuri & Sopholov
- Ramma
- Sir Speedy
- Franco Rey
- DJ Drewther
- La Coreañera
- DJ Young
El cartel, diverso y ambicioso, asegura un día de música continua y propuestas para todos los gustos.
¿Dónde y cuándo será el festival?
La cita para los amantes del urbano ya está confirmada:
- Fecha: Sábado 15 de agosto de 2026
- Lugar: Parque Fundidora, Monterrey, Nuevo León
El Parque Fundidora ofrecerá dos escenarios y se consolida como la casa de los grandes festivales en el norte del país. Así, Dale Mixx refuerza su posición como uno de los eventos más esperados del año.
¿Cómo y cuándo comprar boletos para Dale MIXX 2026?
La venta de boletos se realizará en fases, con opciones para distintos tipos de público y beneficios exclusivos:
- Venta Beyond: 21 de abril, 9:00 AM
- Preventa Priority: 22 de abril, 9:00 AM
- Preventa Banamex: 23 de abril, 11:00 AM (3 meses sin intereses a partir de 3 mil 000 MXN)
- Venta General: 24 de abril, 11:00 AM
Las entradas estarán disponibles de manera exclusiva a través de Ticketmaster. Los precios oficiales se anunciarán en breve, así como los detalles de las distintas zonas y experiencias VIP.
De esta manera, con un lineup de lujo y una organización de primer nivel, Dale Mxx 2026 se perfila para ser el festival urbano más grande del verano mexicano. La cuenta regresiva ya inició y la recomendación es clara: asegurar el lugar en cuanto arranque la preventa.