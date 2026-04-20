Lupita Villalobos se pierde el Supernova Génesis por razones médicas

Kim Shantal y Lupita Villalobos pactan una apuesta de medio millón de pesos para su combate en Supernova Génesis 2026. (RS)

La Comisión de Box de la Ciudad de México y el Consejo Mundial de Boxeo anunciaron que Lupita Villalobos quedó fuera de la función programada para el 26 de abril en la Arena Ciudad de México, después de que exámenes médicos recientes detectaron un hematoma subdural en la boxeadora. La decisión se tomó con base en las recomendaciones del equipo médico, que determinó que Villalobos no tenía autorización para pelear en el evento de Supernova.

El equipo de Supernova Boxing informó que Villalobos permaneció estable y bajo supervisión médica. La boxeadora centró su atención en la recuperación, mientras la promotora reiteró que la salud de las y los participantes fue la prioridad en sus eventos.

La Comisión de Box subrayó que en el boxeo no hubo margen para la improvisación y que todos los protocolos médicos se cumplieron en coordinación con instituciones como el Consejo Mundial de Boxeo. “Trabajamos de manera cercana para garantizar que cada decisión se tomara bajo los más altos estándares médicos y deportivos”, indicó el comunicado de Supernova.

La promotora reconoció que la ausencia de Villalobos pudo causar inconformidad entre quienes planeaban asistir a la función. “El bienestar de la deportista estuvo por encima de cualquier otro aspecto”, señaló la organización. En paralelo, Supernova trabajó en la búsqueda de una nueva rival para Kim Shantal, cuyo nombre se anunciaría en los siguientes días.

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