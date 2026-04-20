México Deportes

Lupita Villalobos se pierde el Supernova Génesis por razones médicas

El Consejo Mundial de Boxeo aseguró que la creadora de contenido no está en condiciones para protagonizar una pelea de boxeo

Guardar
Kim Shantal y Lupita Villalobos pactan una apuesta de medio millón de pesos para su combate en Supernova Génesis 2026. (RS)
Kim Shantal y Lupita Villalobos pactan una apuesta de medio millón de pesos para su combate en Supernova Génesis 2026. (RS)

La Comisión de Box de la Ciudad de México y el Consejo Mundial de Boxeo anunciaron que Lupita Villalobos quedó fuera de la función programada para el 26 de abril en la Arena Ciudad de México, después de que exámenes médicos recientes detectaron un hematoma subdural en la boxeadora. La decisión se tomó con base en las recomendaciones del equipo médico, que determinó que Villalobos no tenía autorización para pelear en el evento de Supernova.

El equipo de Supernova Boxing informó que Villalobos permaneció estable y bajo supervisión médica. La boxeadora centró su atención en la recuperación, mientras la promotora reiteró que la salud de las y los participantes fue la prioridad en sus eventos.

La Comisión de Box subrayó que en el boxeo no hubo margen para la improvisación y que todos los protocolos médicos se cumplieron en coordinación con instituciones como el Consejo Mundial de Boxeo. “Trabajamos de manera cercana para garantizar que cada decisión se tomara bajo los más altos estándares médicos y deportivos”, indicó el comunicado de Supernova.

La promotora reconoció que la ausencia de Villalobos pudo causar inconformidad entre quienes planeaban asistir a la función. “El bienestar de la deportista estuvo por encima de cualquier otro aspecto”, señaló la organización. En paralelo, Supernova trabajó en la búsqueda de una nueva rival para Kim Shantal, cuyo nombre se anunciaría en los siguientes días.

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO

Temas Relacionados

Lupita VillalobosSupernovaboxeomexico-deportesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Querétaro vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver el partido entre la Máquina y los Gallos Blancos de la jornada 16 en vivo

El equipo de Nicolás Larcamón llegará a este compromiso con la necesidad de sumar tras no haber ganado sus últimos ocho partidos

Querétaro vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver el partido entre la Máquina y los Gallos Blancos de la jornada 16 en vivo

Clausura 2026: partidos de la jornada 16 que serán transmitidos por TV abierta

Habrá tres duelos que se podrán sintonizar de forma gratuita por televisión

Clausura 2026: partidos de la jornada 16 que serán transmitidos por TV abierta

Real Madrid vs Alavés, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 33 de LaLiga

Alavés llega motivado tras un empate de alto ritmo ante la Real Sociedad

Real Madrid vs Alavés, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 33 de LaLiga

La historia de Tom Flores, de ser hijo de inmigrantes mexicanos a ser campeón de la NFL con Raiders

Además de ser QB de los Malosos, los llevó a ganar dos anillos de Super Bowl, convirtiéndose en un referente para todos los latinos

La historia de Tom Flores, de ser hijo de inmigrantes mexicanos a ser campeón de la NFL con Raiders

Pumas vs FC Juárez: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego de la jornada 16 de la Liga Mx

El cuadro universitario sigue soñando con el liderato general de la tabla pero para ello deben ganar sus dos juegos restantes y esperar que Chivas tropiece

Pumas vs FC Juárez: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego de la jornada 16 de la Liga Mx
MÁS NOTICIAS

NARCO

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

Desde vacunas contra el VPH hasta Hepatitis B: Marina detiene a vendedores de medicina falsa en Edomex

Sujetos armados amenazan a madres buscadoras durante labores en presunta casa de seguridad en Jalisco

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

Estados Unidos anuncia restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Entre danzas y meteoritos rosas: Lorenzo Hagerman y Julieta Venegas narran la odisea de los “Flamingos” de Yucatán

Entre danzas y meteoritos rosas: Lorenzo Hagerman y Julieta Venegas narran la odisea de los “Flamingos” de Yucatán

Moenia por primera vez en el Palacio de los Deportes: fecha y preventa para el trío synth-pop en su ‘Estamos Bien Tour’

Lucero en el Auditorio Nacional 2026: fecha, preventa y todo lo que tienes que saber

¿Nodal y Ángela Aguilar se divorcian? Pepe Aguilar es cuestionado y su respuesta aumenta sospechas

Integrante de Venga la Alegría rompe el silencio tras sobrevivir a golpiza de un chofer de aplicación

DEPORTES

Querétaro vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver el partido entre la Máquina y los Gallos Blancos de la jornada 16 en vivo

Querétaro vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver el partido entre la Máquina y los Gallos Blancos de la jornada 16 en vivo

Ronaldinho se rinde ante México tras el Juego de Leyendas: “Vive en mi corazón”

José Ramón Fernández se disculpa por llamar dictadura al país: “Usé mal el término”

¿Me pueden sancionar si mi mascota no tiene ventilación adecuada? Esto dice la Ley Federal de Sanidad Animal

Real Madrid vs Alavés, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 33 de LaLiga