La colaboración de México con Naciones Unidas prioriza protección de libertades, afirma Segob

La Secretaria de Gobernación y el comisionado de la ONU posan junto a las banderas de México y Naciones Unidas durante su reunión oficial. (Segob)

El Gobierno de México reafirmó su colaboración con el sistema de Naciones Unidas, priorizando la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Durante un encuentro con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), las autoridades mexicanas presentaron los avances logrados en materia de políticas públicas y mecanismos de atención a víctimas.

En palabras de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, “reiteramos el firme compromiso del Gobierno de México con los Derechos Humanos y que la atención a las víctimas y familias es el centro de toda acción pública”. La funcionaria subrayó que el respeto y la protección de los derechos humanos son una política de Estado respaldada por un sistema institucional robusto.

La Secretaria de Gobernación y el comisionado de la ONU posan junto a las banderas de México y Naciones Unidas durante su reunión oficial. (Segob)

Cooperación internacional y lucha contra la discriminación

La reunión contó con la presencia de Volker Türk, alto comisionado de la ONU, así como de funcionarios federales responsables de la política de derechos humanos en la administración de Claudia Sheinbaum. En el encuentro se destacó que, según el gobierno, no existe represión ni persecución por parte de las autoridades. México, enfatizaron, encuentra en la protección de las libertades uno de sus principales valores ante el mundo.

En respuesta a los retos del país, la Segob informó sobre acciones concretas para combatir la discriminación, el clasismo, la misoginia y el racismo. Además, se remarcó la garantía de acceso al derecho a la salud y a la educación mediante programas de becas, así como la atención focalizada en jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, migrantes e indígenas.

Atención a desapariciones y fortalecimiento institucional

El subsecretario Arturo Medina recalcó que la atención a las desapariciones constituye una prioridad nacional. Explicó que se han implementado herramientas como la alerta nacional de búsqueda, una plataforma única de identidad y la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer momento. Destacó el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y la coordinación con autoridades estatales en las 32 entidades del país.

La Secretaria de Gobernación y el comisionado de la ONU posan junto a las banderas de México y Naciones Unidas durante su reunión oficial. (Segob)

Esta política se complementa con una colaboración activa con el Alto Comisionado en México y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), centrando todos los esfuerzos institucionales en las víctimas y sus familias.

Protocolos de protesta social y acciones de reintegración

En cuanto a la protesta social, la Segob entregó a las 32 secretarías estatales un protocolo que busca garantizar el derecho a la libre manifestación, mediante una perspectiva que salvaguarda las garantías individuales y refuerza las libertades en todo el país.

Para apoyar a las Personas Privadas de la Libertad, la secretaria Rodríguez informó sobre acciones orientadas a la aplicación de mecanismos de amnistía y preliberaciones. Estas medidas buscan beneficiar a casos específicos dentro del marco legal vigente.

Estrategias de repatriación y cultura de paz

Ante el fenómeno de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, la estrategia “México Te Abraza” ofrece alojamiento, atención integral, regreso a comunidades de origen, acceso a programas sociales y servicios de salud, así como vinculación laboral y educativa.

En coordinación con autoridades estatales y municipales, se han celebrado sesiones de las 298 Mesas de Paz a lo largo del territorio nacional. En estos espacios se acuerdan Ferias y Jornadas de Paz, que incluyen la recuperación de espacios públicos y visitas domiciliarias para acercar servicios y programas de bienestar a la ciudadanía.

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, la acción “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, desarrollada junto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica, permitió la entrega voluntaria y anónima de 9.557 armas en un año, contribuyendo a la construcción de entornos más seguros.

En el cierre del encuentro, la secretaria Rodríguez expresó que México “no está condenado a la guerra, está destinado a la paz”. Esta visión fue compartida ante representantes de la ONU, quienes incluyeron a Matthias Behnke, Humberto Henderson, Allegra Baiocchi, Maia Campbell y Marta Hurtado, consolidando así el diálogo y la cooperación internacional en derechos humanos.