México

Patricia Reyes Spíndola acepta papel en cine ‘gore’ para retarse como actriz a sus 72 años: “Muy fuerte, mucha sangre”

La actriz narra que enfrenta violencia explícita y tortura nunca antes vistas en su carrera, con grabaciones en exteriores en Guadalajara y las partes más crueles reservadas para un estudio en Pamplona, España

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Patricia Reyes Spíndola asume, a los 72 años, el reto de protagonizar una película de cine gore junto a Joaquín Cosío (@reinadelsurtv)
Patricia Reyes Spíndola asume, a los 72 años, el reto de protagonizar una película de cine gore junto a Joaquín Cosío (@reinadelsurtv)

A sus 72 años, Patricia Reyes Spíndola aceptó el reto de protagonizar una película de cine gore junto a Joaquín Cosío, en un proyecto que representa un giro inesperado después de más de cinco décadas de carrera y que la lleva a enfrentar escenas de violencia extrema, con grabaciones previstas tanto en Guadalajara como en Pamplona, España, según relató en entrevista para la periodista Matilde Obregón.

La actriz reconoce que el género le genera miedo, pero ve en esta participación una oportunidad inusual de reinventarse en una etapa avanzada de su trayectoria.

En esta nueva película, que es una coproducción entre México y España, Reyes Spíndola comparte créditos principales con Cosío interpretando a “los malos” encargados de torturar a dos jóvenes españoles.

Ella describe el proyecto como “cine muy agresivo, muy fuerte, mucha sangre”, aspectos que la mantienen fuera de su zona de confort actoral. Según narró, su personaje participa en escenas donde “se arrancan brazos, les arranca uñas a las personas”.

La actriz enfatiza el contraste con sus trabajos previos y califica como un “gozo” trabajar con Cosío.

La coproducción entre México y España lleva a Reyes Spíndola a interpretar a una villana en escenas de violencia extrema (Foto: Televisa, Canal Once )
La coproducción entre México y España lleva a Reyes Spíndola a interpretar a una villana en escenas de violencia extrema (Foto: Televisa, Canal Once )

El cine sangriento no es del agrado de Patricia Reyes Spíndola

Durante la filmación en Guadalajara, Reyes Spíndola realizó secuencias principalmente de exteriores, donde disparó una escopeta y personificó a una mujer coja. Señaló que las escenas más crudas se reservan para la siguiente etapa del rodaje que se realizará en un estudio en Pamplona a partir de mayo.

Subrayó que “la parte fuerte apenas empieza” y anticipó que las secuencias en España contendrán los contenidos más violentos y perturbadores del guion.

En la entrevista, Reyes Spíndola insistió en que el cine gore nunca ha formado parte de sus preferencias ni de su carrera. “Nunca he hecho cine gore, del tal gore, o como se llame, y tampoco es una línea que me guste”, expresó.

Sin embargo, a pesar de su reticencia inicial, decidió aceptar el papel por lo inédito de la experiencia y la posibilidad de ampliar sus registros actorales.

La actriz describe su personaje como una mujer coja y armada, encargada de torturar a jóvenes españoles en el filme (IG: patriciareyesspindola)
La actriz describe su personaje como una mujer coja y armada, encargada de torturar a jóvenes españoles en el filme (IG: patriciareyesspindola)

“No me gusta, pero, cuando de repente veo (y pienso): bueno, a ver, con 72 años, nunca he hecho cine gore, no está mal hacerlo, algo que nunca has hecho, que te caiga a estas alturas de la vida algo que nunca has hecho, es casi para agradecer, ¿no?”, reflexionó.

La inseguridad que le produce el proyecto se manifestó desde la lectura inicial del libreto. La actriz destacó que el miedo se intensificó conforme avanzó en el guion, obligado a encarnar actos de violencia explícita. “Bueno, a veces me daba miedo leer el guion ¿tú crees? Decía: no, ¿cómo voy a hacer esto tan feo?, no, no”, comenta.

Reyes Spíndola filma escenas “brutales” y anticipa la etapa más violenta en España

La producción, que se filma mitad en Guadalajara y mitad en Pamplona, se divide entre exteriores en México y secuencias en estudio en suelo español. Reyes Spíndola detalló que lo más crudo está reservado para la etapa europea.

Patricia Reyes Spíndola revela miedo por escenas extremas en película gore con Joaquín Cosío (Captura de pantalla)
Patricia Reyes Spíndola revela miedo por escenas extremas en película gore con Joaquín Cosío (Captura de pantalla)

“No he hecho lo peor, horrible..., no he hecho lo peor, en Guadalajara se hicieron los exteriores, todavía no se pasaba nada, disparaba yo con una escopeta, andaba coja, la parte fuerte se hace en un estudio en España”.

Durante la grabación en México, las escenas muestran a los personajes acechando a los protagonistas jóvenes. En España, la actriz espera filmar las secuencias clasificadas como “realmente lo peor”.

Patrica representa con este proyecto uno de los cambios de registro más radicales de su obra, enfrentando el género de terror y violencia explícita cuando ya suma más de medio siglo en la escena mexicana e internacional.

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