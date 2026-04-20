EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 20 de abril

El frente frío número 45 interactúa con la corriente en chorro subtropical, inestabilidad en niveles medios y altos de la atmósfera, y un canal de baja presión desde el suroeste del golfo de México hasta el sureste del país. Estas condiciones provocan lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, Hidalgo, Puebla y Veracruz, así como lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. La masa de aire polar asociada genera descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país, además de viento del norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz, el istmo y golfo de Tehuantepec.