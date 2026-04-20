México

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 20 de abril

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

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En pocas líneas:

    06:16 hsHoy

    Durante la madrugada del lunes 20 de abril, se pronostica cielo nublado con intervalos de chubascos en Morelos (poniente, sur y sureste) y Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca). Se esperan lluvias aisladas y bancos de niebla en Querétaro, Hidalgo, Estado de México (Valle de Bravo, Toluca, Lerma, Ixtapan de la Sal, Atlacomulco, Tlalnepantla, Chimalhuacán y Amecameca) y en la Ciudad de México (Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco). Habrá vientos con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en Querétaro, Hidalgo y Puebla. Las rachas de viento pueden provocar caída de árboles y anuncios publicitarios, así como reducción en la visibilidad por bancos de niebla.

    La información fue dada a conocer por Protección Civil de la Ciudad de México.
    La Ciudad de México emitió un aviso especial por lluvias con actividad eléctrica durante cinco días. Crédito: Cuartoscuro.
    06:15 hsHoy

    El frente frío número 45 interactúa con la corriente en chorro subtropical, inestabilidad en niveles medios y altos de la atmósfera, y un canal de baja presión desde el suroeste del golfo de México hasta el sureste del país. Estas condiciones provocan lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, Hidalgo, Puebla y Veracruz, así como lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. La masa de aire polar asociada genera descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país, además de viento del norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz, el istmo y golfo de Tehuantepec.

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