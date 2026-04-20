EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 20 de abril

En pocas líneas:
Durante la madrugada del lunes 20 de abril, se pronostica cielo nublado con intervalos de chubascos en Morelos (poniente, sur y sureste) y Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca). Se esperan lluvias aisladas y bancos de niebla en Querétaro, Hidalgo, Estado de México (Valle de Bravo, Toluca, Lerma, Ixtapan de la Sal, Atlacomulco, Tlalnepantla, Chimalhuacán y Amecameca) y en la Ciudad de México (Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco). Habrá vientos con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en Querétaro, Hidalgo y Puebla. Las rachas de viento pueden provocar caída de árboles y anuncios publicitarios, así como reducción en la visibilidad por bancos de niebla.
El frente frío número 45 interactúa con la corriente en chorro subtropical, inestabilidad en niveles medios y altos de la atmósfera, y un canal de baja presión desde el suroeste del golfo de México hasta el sureste del país. Estas condiciones provocan lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, Hidalgo, Puebla y Veracruz, así como lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. La masa de aire polar asociada genera descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país, además de viento del norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz, el istmo y golfo de Tehuantepec.