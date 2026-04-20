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Selección Mexicana de Waterpolo hace historia al conseguir el oro y clasificar invicta a los Juegos Centroamericanos 2026

El combinado nacional reafirmó el crecimiento del deporte acuático con marcadores aplastantes sobre Trinidad y Tobago, Costa Rica y Puerto Rico

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El equipo femenil mexicano de Waterpolo se coronó campeón en Colombia tras vencer 11-9 a Puerto Rico, asegurando el pase directo a Santo Domingo 2026. (Facebook/ PanAm Aquatics)
El equipo femenil mexicano de Waterpolo se coronó campeón en Colombia tras vencer 11-9 a Puerto Rico, asegurando el pase directo a Santo Domingo 2026. (Facebook/ PanAm Aquatics)

La Selección Mexicana Femenil de Waterpolo firmó una jornada histórica en Cali, Colombia, tras obtener la medalla de oro en el torneo clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El equipo no sólo se proclamó campeón regional, sino que lo hizo con paso perfecto, sin conocer la derrota en toda la competencia y consolidando su presencia en la próxima justa.

La Selección Mexicana Femenil de Waterpolo obtuvo la medalla de oro, invicta en el clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (Instagram/ @wpfemx)
La Selección Mexicana Femenil de Waterpolo obtuvo la medalla de oro, invicta en el clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (Instagram/ @wpfemx)

Este logro representa un avance significativo para el waterpolo mexicano, que ve reflejado el trabajo y la disciplina de sus atletas en un resultado que impulsa la disciplina a nivel nacional e internacional.

¿Cómo logró México el campeonato invicto?

La clave del éxito fue el dominio absoluto desde el primer partido, mostrando una superioridad clara frente a sus rivales. El equipo nacional no permitió sorpresas y mantuvo un nivel competitivo alto en cada encuentro.

  • Victoria final: México superó 11-9 a Puerto Rico en el duelo por el oro, confirmando su condición de favorito y cerrando el torneo de forma invicta.
  • Goleadas contundentes: Entre los marcadores más destacados están el 32-4 frente a Trinidad y Tobago y el 29-4 ante Costa Rica, además de un sólido debut de 20-8.
  • Defensa y ataque: El desempeño colectivo se reflejó tanto en la contundencia ofensiva como en la solidez defensiva.
El aporte de jugadoras como Alicia Fregoso, así como el trabajo colectivo y la solidez defensiva fueron clave para el campeonato invicto de la Selección Mexicana Femenil de Waterpolo.(Facebook/ PanAm Aquatics)
El aporte de jugadoras como Alicia Fregoso, así como el trabajo colectivo y la solidez defensiva fueron clave para el campeonato invicto de la Selección Mexicana Femenil de Waterpolo.(Facebook/ PanAm Aquatics)

El campeonato representa un trofeo más, pero también un mensaje claro sobre el crecimiento y potencial del waterpolo femenil mexicano.

¿Quiénes fueron las figuras clave en el torneo?

El equipo tricolor no sólo brilló en conjunto, sino que también destacó en lo individual. Dos jugadoras se llevaron los máximos reconocimientos del torneo.

  • Maritza Ochoa fue nombrada Jugadora Más Valiosa (MVP) gracias a su liderazgo y aporte ofensivo durante cada partido.
  • Alicia Fregoso recibió el reconocimiento como mejor portera, siendo factor determinante en el paso perfecto del conjunto nacional.
Maritza Ochoa fue reconocida como la Jugadora Más Valiosa del torneo por su liderazgo y aporte ofensivo decisivo en cada partido. (Facebook/ PanAm Aquatics)
Maritza Ochoa fue reconocida como la Jugadora Más Valiosa del torneo por su liderazgo y aporte ofensivo decisivo en cada partido. (Facebook/ PanAm Aquatics)

La combinación entre talento y trabajo en equipo permitió a México consolidar su dominio y mirar con optimismo hacia la competencia continental.

¿Qué sigue para el waterpolo mexicano tras este triunfo?

El boleto asegurado a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en República Dominicana, abre un nuevo capítulo para la Selección Femenil de Waterpolo.

  • Presencia asegurada: México participará en ambas ramas, femenil y varonil, lo que refuerza el avance de los deportes acuáticos en el país.
  • Impulso al desarrollo: Este logro fortalece la preparación y la confianza de cara a futuros retos internacionales y envía una señal positiva a las nuevas generaciones que buscan abrirse paso en disciplinas fuera del foco tradicional.
Con el oro, México asegura su presencia en ambas ramas en Santo Domingo 2026, fortaleciendo el desarrollo de los deportes acuáticos en el país. (Instagram/ @wpfemx)
Con el oro, México asegura su presencia en ambas ramas en Santo Domingo 2026, fortaleciendo el desarrollo de los deportes acuáticos en el país. (Instagram/ @wpfemx)

De esta manera, el oro y la clasificación invicta se convierten en un referente para el deporte mexicano, marcando el inicio de una etapa más ambiciosa para el waterpolo nacional.

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