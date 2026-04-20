Selección Mexicana de Waterpolo hace historia al conseguir el oro y clasificar invicta a los Juegos Centroamericanos 2026

La Selección Mexicana Femenil de Waterpolo firmó una jornada histórica en Cali, Colombia, tras obtener la medalla de oro en el torneo clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
El equipo no sólo se proclamó campeón regional, sino que lo hizo con paso perfecto, sin conocer la derrota en toda la competencia y consolidando su presencia en la próxima justa.
Este logro representa un avance significativo para el waterpolo mexicano, que ve reflejado el trabajo y la disciplina de sus atletas en un resultado que impulsa la disciplina a nivel nacional e internacional.
¿Cómo logró México el campeonato invicto?
La clave del éxito fue el dominio absoluto desde el primer partido, mostrando una superioridad clara frente a sus rivales. El equipo nacional no permitió sorpresas y mantuvo un nivel competitivo alto en cada encuentro.
- Victoria final: México superó 11-9 a Puerto Rico en el duelo por el oro, confirmando su condición de favorito y cerrando el torneo de forma invicta.
- Goleadas contundentes: Entre los marcadores más destacados están el 32-4 frente a Trinidad y Tobago y el 29-4 ante Costa Rica, además de un sólido debut de 20-8.
- Defensa y ataque: El desempeño colectivo se reflejó tanto en la contundencia ofensiva como en la solidez defensiva.
El campeonato representa un trofeo más, pero también un mensaje claro sobre el crecimiento y potencial del waterpolo femenil mexicano.
¿Quiénes fueron las figuras clave en el torneo?
El equipo tricolor no sólo brilló en conjunto, sino que también destacó en lo individual. Dos jugadoras se llevaron los máximos reconocimientos del torneo.
- Maritza Ochoa fue nombrada Jugadora Más Valiosa (MVP) gracias a su liderazgo y aporte ofensivo durante cada partido.
- Alicia Fregoso recibió el reconocimiento como mejor portera, siendo factor determinante en el paso perfecto del conjunto nacional.
La combinación entre talento y trabajo en equipo permitió a México consolidar su dominio y mirar con optimismo hacia la competencia continental.
¿Qué sigue para el waterpolo mexicano tras este triunfo?
El boleto asegurado a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en República Dominicana, abre un nuevo capítulo para la Selección Femenil de Waterpolo.
- Presencia asegurada: México participará en ambas ramas, femenil y varonil, lo que refuerza el avance de los deportes acuáticos en el país.
- Impulso al desarrollo: Este logro fortalece la preparación y la confianza de cara a futuros retos internacionales y envía una señal positiva a las nuevas generaciones que buscan abrirse paso en disciplinas fuera del foco tradicional.
De esta manera, el oro y la clasificación invicta se convierten en un referente para el deporte mexicano, marcando el inicio de una etapa más ambiciosa para el waterpolo nacional.