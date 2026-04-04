Salud

El auge de rutinas virales de skincare preocupa a dermatólogos en todo el mundo

La multiplicación de tendencias de cuidado de la piel difundidas por influencers sin formación médica deriva en un mayor número de consultas dermatológicas, según coinciden especialistas de Europa, Estados Unidos y Reino Unido

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El auge de las rutinas de skincare virales en TikTok, Instagram y YouTube multiplica consultas dermatológicas por irritaciones y brotes de acné entre adolescentes (crédito Freepik)
El auge de las rutinas de skincare virales en TikTok, Instagram y YouTube multiplica consultas dermatológicas por irritaciones y brotes de acné entre adolescentes (crédito Freepik)

El auge de las rutinas virales de skincare en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube ha cambiado la forma en la que millones de personas, especialmente adolescentes y jóvenes adultos, cuidan su piel. Sin embargo, dermatólogos de todo el mundo advierten que muchas de estas tendencias pueden resultar dañinas, generando problemas cutáneos y complicaciones a largo plazo.

Un artículo del medio europeo Euronews destaca que la popularidad de estos videos, a menudo protagonizados por influencers sin formación médica, "ha multiplicado las consultas dermatológicas relacionadas con irritaciones" como brotes de acné, alergias y sensibilidad extrema.

Según el informe de Euronews, los expertos observan ‘un aumento de casos de dermatitis por contacto’ y reacciones adversas provocadas por el uso indiscriminado de ácidos exfoliantes, retinoides potentes o cosméticos con ingredientes poco adecuados para el tipo de piel del usuario.

El dermatólogo francés Philippe Beaulieu explica que muchas personas mezclan productos sin conocer sus posibles interacciones, lo que puede dañar la barrera cutánea y, en casos graves, favorecer infecciones. Además, la presión social para obtener resultados rápidos y visibles lleva a aplicar tratamientos más agresivos o en mayor cantidad de la recomendada, aumentando el riesgo de complicaciones.

El fenómeno no es exclusivo de Europa. El diario estadounidense The New York Times advierte que en Estados Unidos, el abuso de exfoliantes químicos y la combinación sin control de activos como vitamina C, retinol y ácido salicílico han provocado "repunte de consultas dermatológicas entre jóvenes".

La dermatóloga Shari Marchbein señala que la aplicación simultánea de varios productos puede eliminar la capa protectora de la piel, aumentando la vulnerabilidad a bacterias y desencadenando inflamaciones difíciles de tratar. Asimismo, subraya que "la mayoría de los adolescentes no necesita rutinas complejas", sino hábitos básicos como la limpieza suave y el uso regular de protector solar.

Desde Reino Unido, la cadena británica BBC News alerta sobre la falta de regulación en los contenidos virales de belleza. El medio británico recoge testimonios de jóvenes que "sufrieron quemaduras químicas, brotes graves de acné y manchas permanentes" tras seguir consejos de influencers no certificados.

La BBC destaca que la información en redes sociales suele carecer de rigor científico porque, al no estar sujeta a verificación profesional ni a controles de calidad, puede difundirse con rapidez sin comprobación adecuada.

Además, la presión por alcanzar una “piel perfecta” puede derivar en el sobreuso de cosméticos, con consecuencias difíciles de revertir.

En Estados Unidos, un aumento de jóvenes consulta a especialistas por el abuso de exfoliantes químicos y la combinación incorrecta de activos como vitamina C, retinol y ácido salicílico (Freepik)
En Estados Unidos, un aumento de jóvenes consulta a especialistas por el abuso de exfoliantes químicos y la combinación incorrecta de activos como vitamina C, retinol y ácido salicílico (Freepik)

La popularidad de las rutinas de skincare

El crecimiento de las plataformas digitales ha convertido los rituales de cuidado de la piel en fenómenos masivos. Videos tutoriales y desafíos de belleza se suceden constantemente en TikTok, Instagram y YouTube, impulsados por la recomendación de productos y la promesa de resultados inmediatos. Esta exposición ha modificado tanto la percepción como las prácticas cotidianas de jóvenes en todo el mundo, generando un ecosistema donde influencer y consumidores interactúan en tiempo real.

El medio europeo Euronews resalta que detrás de esta tendencia existen riesgos importantes cuando quienes brindan consejos no cuentan con formación profesional en dermatología. La facilidad para acceder, combinar y adquirir productos dermocosméticos ha democratizado el acceso, pero también ha generado nuevas problemáticas, como el aumento de autodiagnósticos y automedicación.

The New York Times señala que el fenómeno en Estados Unidos ha provocado cambios en los hábitos de consumo, con adolescentes y jóvenes dispuestos a invertir grandes sumas en productos de eficacia no comprobada. La confusión acerca de los ingredientes y el orden correcto de aplicación de los cosméticos favorece el error y el mal uso.

La presión social por una piel perfecta y los rápidos resultados prometidos en redes contribuyen a frustraciones, baja autoestima y afectaciones al bienestar emocional de los jóvenes (REUTERS/Hollie Adams)
La presión social por una piel perfecta y los rápidos resultados prometidos en redes contribuyen a frustraciones, baja autoestima y afectaciones al bienestar emocional de los jóvenes (REUTERS/Hollie Adams)

Riesgos y advertencias médicas

Los expertos coinciden en que la sobreexposición a activos potentes y la mezcla incorrecta de productos pueden generar consecuencias serias. Dermatólogos como Philippe Beaulieu y Shari Marchbein observan a diario los efectos de estas prácticas, que van desde reacciones alérgicas hasta lesiones graves de la barrera cutánea.

Las cifras reflejan el crecimiento de consultas dermatológicas vinculadas directamente con el uso inadecuado de cosméticos. Casos de dermatitis por contacto, infecciones y agravamiento de condiciones preexistentes se vuelven cada vez más comunes, especialmente entre los segmentos más jóvenes de la población.

Especialistas señalan la importancia de individualizar los tratamientos de skincare y de desconfiar de aquellas propuestas que prometen resultados instantáneos para todos los tipos de piel. La falta de regulación en redes sociales dificulta la identificación de recomendaciones avaladas por la ciencia.

Finalmente, tanto en Europa como en Estados Unidos, se observa un consenso entre los profesionales: la prioridad debe ser la salud cutánea y la protección a largo plazo, por encima de las tendencias pasajeras promovidas en las plataformas digitales.

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