Qué beneficios reales tiene el colágeno según el mayor estudio internacional y en qué casos conviene consumirlo

Investigadores de la Anglia Ruskin University revelan que el suplemento favorece la elasticidad cutánea y alivia molestias articulares, pero no presenta efectos comprobados en el rendimiento físico ni en otras áreas de la salud

El mayor estudio internacional sobre colágeno demuestra beneficios comprobados en elasticidad cutánea e hidratación de la piel con uso prolongado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colágeno se convirtió en uno de los suplementos más consumidos en el mundo. Promocionado como aliado para la piel, las articulaciones y el rendimiento físico, su presencia se multiplicó en bebidas, cápsulas y polvos que prometen rejuvenecer y fortalecer el organismo. Sin embargo, el entusiasmo comercial no siempre estuvo acompañado por evidencia científica clara sobre sus efectos reales.

Un metaanálisis internacional coordinado por la Anglia Ruskin University aporta ahora una mirada más precisa. Publicado en Aesthetic Surgery Journal Open Forum, el trabajo revisó datos de 7.983 pacientes incluidos en 16 revisiones sistemáticas y 113 ensayos clínicos aleatorizados.

El análisis confirma beneficios específicos para la piel y la artrosis, pero no encuentra pruebas contundentes en el rendimiento deportivo ni en otros aspectos de la salud general.

Piel y articulaciones: los ámbitos con respaldo científico

Los investigadores concluyeron que el consumo de colágeno en suplementos mejora la elasticidad y la hidratación de la piel, además de aliviar el dolor y la rigidez en personas con artrosis. Estos resultados se observaron especialmente en quienes mantuvieron el consumo durante períodos prolongados, lo que sugiere que la constancia es un factor clave para percibir cambios.

El colágeno es la proteína estructural más abundante del cuerpo humano y forma parte de la piel, los tendones, los cartílagos y los huesos. Según los autores, su ingesta puede estimular la actividad de los fibroblastos en la dermis, favorecer el recambio celular y aportar flexibilidad y resistencia a los tejidos.

La suplementación con colágeno muestra efectos positivos en el alivio del dolor y la rigidez articular en personas con artrosis (Créditos: Freepik)

En el caso de la artrosis, los beneficios podrían relacionarse con la protección del cartílago y la modulación de procesos inflamatorios asociados al desgaste articular.

En términos cotidianos, esto significa que una persona que consume colágeno de manera sostenida podría notar la piel más hidratada o una leve reducción de molestias articulares al moverse, aunque los efectos no son inmediatos ni uniformes.

Efectos limitados en rendimiento deportivo y otras áreas

En contraste con su popularidad entre deportistas, el metaanálisis no detectó mejoras relevantes en la musculatura, los tendones ni el desempeño físico. Tampoco se hallaron diferencias significativas en la recuperación tras el ejercicio ni en la reducción del llamado dolor muscular tardío.

La Anglia Ruskin University advierte que el colágeno no debe considerarse una herramienta eficaz para aumentar masa muscular ni para prevenir lesiones deportivas. Aunque cumple funciones estructurales en el organismo, la evidencia disponible no respalda su uso como suplemento ergogénico.

No existen evidencias suficientes para afirmar que el colágeno incrementa la masa muscular ni previene lesiones deportivas, según el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados también fueron poco concluyentes en relación con la salud bucal y los parámetros cardiometabólicos, como colesterol, presión arterial y glucosa. Según los investigadores, la heterogeneidad de los estudios y sus limitaciones metodológicas dificultan establecer conclusiones firmes fuera del ámbito dermatológico y articular.

Implicancias, recomendaciones y perspectivas futuras

Para el profesor Lee Smith, coautor del trabajo, el estudio representa un paso relevante hacia recomendaciones más realistas en salud pública. El análisis permite cuestionar creencias extendidas y centrar el uso del colágeno en áreas donde existen pruebas consistentes.

Los investigadores subrayan la necesidad de nuevos ensayos clínicos mejor diseñados, con mayor duración y comparaciones entre distintas fuentes de colágeno. Definir dosis óptimas y evaluar efectos a largo plazo será fundamental para comprender su verdadero alcance terapéutico.

El trabajo también recuerda que el colágeno desempeña funciones esenciales en el organismo, como el soporte de tejidos, la protección de órganos y la coagulación sanguínea. Sin embargo, su suplementación no debe interpretarse como un remedio universal ni reemplaza estrategias básicas de salud, como la actividad física, la alimentación equilibrada y el descanso adecuado.

El colágeno es fundamental en el soporte de tejidos y protección de órganos, pero su suplementación no reemplaza una vida activa ni una alimentación equilibrada (Créditos: Freepik)

En un contexto marcado por el auge de los suplementos y la búsqueda de soluciones rápidas para el envejecimiento y el dolor articular, estos hallazgos invitan a ajustar expectativas. Aunque el colágeno no ofrece beneficios generalizados, la evidencia respalda su utilidad específica en el cuidado de la piel y en personas con artrosis, siempre que su consumo sea constante y esté acompañado por hábitos saludables.

La investigación de la Anglia Ruskin University contribuye así a diferenciar entre promesas comerciales y efectos reales, aportando una base científica que ayuda a comprender cuándo y para qué el colágeno puede resultar beneficioso. En definitiva, más que un producto milagroso, aparece como un complemento con ventajas puntuales cuyo impacto depende del objetivo buscado, la constancia y la calidad de la evidencia disponible.

