Ronaldinho se rinde ante México tras el Juego de Leyendas: “Vive en mi corazón”

(REUTERS/Henry Romero)

El regreso de Ronaldinho a México volvió a encender la conexión con la afición. El brasileño fue uno de los nombres más ovacionados en el partido de leyendas entre México y Brasil en el Estadio Banorte, donde el Tri se impuso 3-2.

Tras el encuentro, el exjugador recordó su paso por la Liga MX y habló sobre el vínculo que mantiene con el país.

Ronaldinho mantiene su conexión con México

(REUTERS/Henry Romero)

Desde su ingreso a la cancha, Ronaldinho fue recibido con aplausos, en una escena que evocó su etapa con Gallos Blancos de Querétaro. Su paso por el futbol mexicano entre 2014 y 2015 sigue presente entre la afición.

Al finalizar el encuentro, el brasileño expresó ese lazo de forma directa: “Yo amo mucho a México desde que viví aquí como jugador de Querétaro. Una época muy linda. Muy lindos recuerdos de este estadio y de esta Liga donde fue un placer participar”, declaró en entrevista con TUDN.

Además, añadió: “Solo tengo que dar las gracias a toda la gente de aquí, viven en mi corazón”.

México se lleva el duelo de leyendas

En la cancha, el partido mantuvo ritmo y alternancia en el marcador. Adriano adelantó a Brasil, mientras que México respondió con gol de Luis Hernández.

Posteriormente, Kaká volvió a poner en ventaja a la Canarinha, pero el cierre fue para el equipo mexicano. Oribe Peralta marcó en dos ocasiones para sellar el 3-2 definitivo.

El encuentro reunió a figuras retiradas en un ambiente que combinó espectáculo y memoria futbolística para los asistentes.