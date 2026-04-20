México

Ronaldinho se rinde ante México tras el Juego de Leyendas: “Vive en mi corazón”

El Tri derrotó a Brasil en el Juego de Leyendas

Guardar
(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

El regreso de Ronaldinho a México volvió a encender la conexión con la afición. El brasileño fue uno de los nombres más ovacionados en el partido de leyendas entre México y Brasil en el Estadio Banorte, donde el Tri se impuso 3-2.

Tras el encuentro, el exjugador recordó su paso por la Liga MX y habló sobre el vínculo que mantiene con el país.

Ronaldinho mantiene su conexión con México

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Desde su ingreso a la cancha, Ronaldinho fue recibido con aplausos, en una escena que evocó su etapa con Gallos Blancos de Querétaro. Su paso por el futbol mexicano entre 2014 y 2015 sigue presente entre la afición.

Al finalizar el encuentro, el brasileño expresó ese lazo de forma directa: “Yo amo mucho a México desde que viví aquí como jugador de Querétaro. Una época muy linda. Muy lindos recuerdos de este estadio y de esta Liga donde fue un placer participar”, declaró en entrevista con TUDN.

Además, añadió: “Solo tengo que dar las gracias a toda la gente de aquí, viven en mi corazón”.

México se lleva el duelo de leyendas

En la cancha, el partido mantuvo ritmo y alternancia en el marcador. Adriano adelantó a Brasil, mientras que México respondió con gol de Luis Hernández.

Posteriormente, Kaká volvió a poner en ventaja a la Canarinha, pero el cierre fue para el equipo mexicano. Oribe Peralta marcó en dos ocasiones para sellar el 3-2 definitivo.

El encuentro reunió a figuras retiradas en un ambiente que combinó espectáculo y memoria futbolística para los asistentes.

Temas Relacionados

RonaldinhoSelección MexicanaBrasilEstadio AztecaEstadio BanorteEstadio Ciudad de Méxicomexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Estas son tres razones por las que debes comer almendras

Un alimento natural aporta nutrientes clave que favorecen el bienestar integral y previenen diversas afecciones

Estas son tres razones por las que debes comer almendras

Gobernación recibe al Alto Comisionado en medio de la polémica por desapariciones

Rosa Icela Rodríguez se reunió con el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, y reiteró el compromiso del gobierno mexicano con las víctimas y los DDHH

Gobernación recibe al Alto Comisionado en medio de la polémica por desapariciones

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

¿Nodal y Ángela Aguilar se divorcian? Pepe Aguilar es cuestionado y su respuesta aumenta sospechas

En medio del revuelo mediático, Leonardo Aguilar, hermano de Ángela, también fue cuestionado por la prensa

¿Nodal y Ángela Aguilar se divorcian? Pepe Aguilar es cuestionado y su respuesta aumenta sospechas

Integrante de Venga la Alegría rompe el silencio tras sobrevivir a golpiza de un chofer de aplicación

Andrea Muñoz sufrió fracturas en el pómulo y necesita una cirugía reconstructiva; la Fiscalía de la Ciudad de México investiga el caso

Integrante de Venga la Alegría rompe el silencio tras sobrevivir a golpiza de un chofer de aplicación
MÁS NOTICIAS

NARCO

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

Desde vacunas contra el VPH hasta Hepatitis B: Marina detiene a vendedores de medicina falsa en Edomex

Sujetos armados amenazan a madres buscadoras durante labores en presunta casa de seguridad en Jalisco

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

Estados Unidos anuncia restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Integrante de Venga la Alegría rompe el silencio tras sobrevivir a golpiza de un chofer de aplicación

Integrante de Venga la Alegría rompe el silencio tras sobrevivir a golpiza de un chofer de aplicación

José Ramón Fernández se disculpa por llamar dictadura al país: “Usé mal el término”

Alejandro Sanz en México 2026: ¿Cuándo y dónde inicia la preventa de boletos?

Muere Gabriel Abaroa, padre de exintegrante de Pandora y figura clave en la música mexicana

¿JOP le canta a Kimberly Loaiza? El video que desató teorías, romance y polémica en redes

DEPORTES

José Ramón Fernández se disculpa por llamar dictadura al país: “Usé mal el término”

José Ramón Fernández se disculpa por llamar dictadura al país: “Usé mal el término”

¿Me pueden sancionar si mi mascota no tiene ventilación adecuada? Esto dice la Ley Federal de Sanidad Animal

Real Madrid vs Alavés, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 33 de LaLiga

La historia de Tom Flores, de ser hijo de inmigrantes mexicanos a ser campeón de la NFL con Raiders

Pumas vs FC Juárez: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego de la jornada 16 de la Liga Mx