México

La campaña nacional del INEA busca sumar a 100 mil personas a programas de alfabetización

El esfuerzo coordinado pretende facilitar el acceso a quienes no han podido concluir su educación básica, con oportunidades de inscripción y orientación disponibles en entidades federativas a lo largo de tres días consecutivos

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Dos mujeres en una mesa blanca con fichas de sílabas. La mujer mayor escribe en un cuaderno, la instructora señala las fichas. Lejano: un cartel de INEA y estantes
Una mujer adulta mayor aprende a leer y escribir con el apoyo de una instructora del INEA en México, utilizando fichas con sílabas para formar palabras. (INEA)

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) anunció la puesta en marcha de la 1ª Jornada Nacional de Incorporación a la Alfabetización, una campaña dirigida a jóvenes y adultos que buscan aprender a leer y escribir. El objetivo de esta iniciativa es sumar a 100 mil personas al proceso de alfabetización en solo tres días de actividades intensivas.

La estrategia nacional se realizará los días 24, 25 y 26 de abril en las 32 entidades federativas. Durante este periodo, los institutos estatales de educación para adultos y sus unidades de operación habilitarán espacios de registro y ampliarán los horarios de atención para facilitar la inscripción. Además, la campaña se apoyará en la difusión de información a través de portales oficiales y redes sociales.

Tres personas, dos mujeres mayores y un hombre joven, sentadas en un escritorio blanco, escriben con lápices en hojas de papel durante una clase de alfabetización del INEA
Adultos y jóvenes participan activamente en un programa de alfabetización del INEA en México, completando ejercicios de escritura en un aula. (INEA)

Quienes deseen participar o acercar a familiares y conocidos a estos servicios gratuitos pueden consultar el portal institucional del INEA o acudir a los espacios educativos habilitados. Los puntos de incorporación estarán disponibles en todo el país, lo que garantiza que este proceso sea accesible para la mayor cantidad de personas posible.

Beneficios de la alfabetización para jóvenes y adultos

Aprender a leer y escribir representa mucho más que adquirir una nueva habilidad. Según la dependencia, este paso permite ejercer plenamente el derecho a la educación, acceder a mejores oportunidades laborales y mejorar la calidad de vida. La alfabetización también fomenta una mayor participación en la comunidad y fortalece el desarrollo personal y familiar.

Un hombre joven con camisa a rayas apunta a un libro abierto sobre una mesa naranja, guiando a una mujer mayor con gafas y cárdigan rosa que mira el libro
Un instructor del INEA en México ayuda a una mujer adulta mayor a leer de un libro en un programa de alfabetización, promoviendo la educación para todas las edades. (INEA)

En palabras de Armando Contreras Castillo, director general del INEA, “la alfabetización no solo abre la puerta al conocimiento, sino que transforma vidas, fortalece la autonomía de las personas y contribuye a construir una sociedad más justa e igualitaria”. Estas declaraciones reflejan el sentido social y transformador que impulsó la organización de la jornada nacional.

Acceso gratuito y visión presidencial

Los servicios de alfabetización ofrecidos por el INEA son completamente gratuitos y están disponibles en todo el territorio nacional. La campaña forma parte de la visión educativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien promueve la construcción de una República Educadora, en la que la educación es el pilar del bienestar y la justicia social.

La jornada nacional busca integrar a quienes han quedado al margen de la educación formal, haciendo un llamado a la sociedad para acompañar y acercar a familiares y amistades a los espacios habilitados. De esta manera, el INEA refuerza su compromiso de no dejar a nadie atrás en el acceso a la educación básica.

Quienes se preguntan qué implica esta jornada, deben saber que se trata de una campaña intensiva de tres días que busca facilitar el acceso a la alfabetización a adultos y jóvenes mayores de 15 años, con acciones coordinadas y servicios gratuitos en todo México. El esfuerzo colectivo apunta a transformar vidas y contribuir al desarrollo de comunidades más equitativas.

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