Cómo se invierte en Cetes: paso a paso del proceso para hacer crecer tu dinero

Plataforma Cetesdirecto para invertir sus ahorros en títulos de deuda del Gobierno de México durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Invertir dinero en Cetes (Certificados de la Tesorería de la Federación) durante 2026 es una opción segura para quienes buscan proteger sus ahorros en México. Las tasas de interés muestran niveles más bajos que en años anteriores, pero los Cetes mantienen su función principal:

Resguardar el poder adquisitivo frente a la inflación, aunque no generan ganancias extraordinarias. La inflación anual, que podría ubicarse entre 4 por ciento y 6 por ciento, reduce mes a mes el valor real del dinero inmovilizado en cuentas bancarias.

Piénsalo como prestarle dinero al gobierno por un tiempo determinado, y al final de ese plazo, te lo devuelve junto con una ganancia por haberle prestado tu dinero. Es una forma segura y sencilla de invertir tu dinero y obtener rendimientos, ya que está respaldado por el gobierno.

Cetesdirecto permite invertir desde 100 pesos y sin comisiones

El canal más seguro para adquirir Cetes es Cetesdirecto, la plataforma digital del Gobierno federal donde cualquier persona mayor de edad puede invertir desde 100 pesos, sin intermediarios ni comisiones.

Los requisitos son:

cuenta bancaria a nombre del titular

CURP

INE

correo electrónico

verificación de identidad en línea

número telefónico

Es importante recordar que todo este proceso de verificación e ingreso de datos lo puedes hacer a través de la página de internet oficial o desde tu teléfono celular con la app Cetesdirecto disponible para iOS y Android. Asimismo te pedirá crear una contraseña para ingresar, la cual es importante para futuras ocasiones.

El portal oficial de Cetesdirecto permite a los ahorradores mexicanos invertir desde 100 pesos de manera sencilla y segura - (Foto: Cuartoscuro)

Pero, ¿Cómo funcionan? Cuando compras un Cete, lo haces a un precio menor de su valor nominal. Por ejemplo, puedes comprar un Cete de 10 pesos por 9.80 pesos.

Al vencimiento, el gobierno te devuelve el valor nominal (los 10 pesos) más la diferencia entre el precio de compra y el valor nominal (en este caso, 0.20 pesos).

Los valores gubernamentales en los que puedes invertir son:

Cetes (Certificados de la Tesorería de la Federación). Son valores que se adquieren a descuento y sus plazos disponible son a un mes, tres meses, seis meses , doce meses y hasta dos años .

Bondes F: con valor nominal de 100 pesos (se emitan a plazos de 1, 2, 3 y 5 años)

Bonos: Son bonos de desarrollo del gobierno federal a plazos de 3, 5, 10, 20 y hasta 30 años. Pagan intereses cada seis meses.

Udibonos: Bonos de desarrollo del Gobierno Federal a plazos de 3, 10 y 30 años con pagaderos en pesos cada seis meses indexados a la inflación.

¿Hay un monto mínimo para invertir?

No, no hay un monto mínimo para invertir. Puedes invertir desde 100 pesos. Esto hace que los Cetes sean una opción accesible para cualquier persona que quiera invertir su dinero de manera segura y sencilla.

Los plazos disponibles de inversión en 2026 van de un mes, tres meses, seis meses , doce meses y hasta dos años, permitiendo flexibilidad y liquidez.

Al vencimiento, se devuelve el capital inicial junto con los intereses generados por la diferencia entre el precio de compra y el valor nominal del Cete.

Tasas más bajas en 2026: la función defensiva de los Cetes

Las tasas de interés que paga el Gobierno Federal por los Cetes presentan una disminución respecto a los años de alta inflación. Este ajuste responde a la política monetaria del Banco de México y a factores internacionales.

El pago de intereses en 2026 puede ser menor al de 2024 o 2025, pero la función central de los Cetes es “amortiguar o neutralizar la pérdida de patrimonio por inflación”. No buscan el enriquecimiento rápido, sino la protección del capital.

Especialistas advierten que cualquier oferta que prometa intereses muy superiores a la tasa oficial conlleva riesgo de fraude y posibles bloqueos de fondos. La única vía segura es invertir a través de Cetesdirecto.

Cetes directo es una buena opción para invertir dinero de forma segura (Jesús Avilés, Infobae México)

Pasos para invertir y errores frecuentes al usar Cetes

Invertir en Cetes requiere abrir una cuenta en Cetesdirecto con CURP y datos bancarios, definir el monto a invertir (desde 100 pesos), seleccionar el plazo y realizar la compra por internet o la app.

Cuando vence el plazo, el usuario recibe capital e intereses, salvo que active la reinversión automática. Un error frecuente es invertir el total de los ahorros en Cetes sin reservar liquidez para emergencias.

Otro error es no activar la reinversión automática, lo que deja el dinero improductivo tras el vencimiento y expuesto a la inflación.

Se recomienda considerar los intereses dentro de la estrategia anual de impuestos, ya que las ganancias están sujetas a retención de ISR.

El riesgo principal es perder poder adquisitivo si la inflación supera la tasa

El mayor riesgo de los Cetes en 2026 es que la tasa nominal quede por debajo de la inflación, lo que implica pérdida de poder adquisitivo.

A pesar de esto, su respaldo gubernamental y liquidez inmediata los convierten en un instrumento privilegiado para proteger el patrimonio ante crisis económicas y fraudes financieros.

Los Cetes son valores de deuda emitidos por el Gobierno de México a través del Banco de México, con riesgo de impago prácticamente nulo. Son adecuados para objetivos de ahorro seguro y planificado, no para quienes buscan altos rendimientos.

Para entender cómo es que el dinero pierde su valor, veamos el siguiente ejemplo: Si la inflación anual alcanza 5% y se mantienen 100 mil pesos sin invertir durante un año, al final de un años podrás comprar menos cosas que al inicio del mismo.

De lo contrario, si inviertes esa misma cantidad, 100 mil pesos, en Cetes con un plazo de un año con la tasa de . Al final del mismo año obtendrías un poco más de 106 mil pesos de acuerdo a las tasas de rendimiento actuales.

Una captura de pantalla de la calculadora de CetesDirecto, mostrando los resultados de una inversión de $100,000 MXN a un año y su rendimiento final. (CetesDirecto)

Antes de invertir, los especialistas recomiendan: definir el objetivo del ahorro, diversificar los plazos y revisar las tasas periódicamente para ajustar expectativas. La información corresponde a abril de 2026 y puede variar según el entorno económico nacional e internacional.