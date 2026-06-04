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México garantiza protección a turistas y mexicanos del sarampión previo al Mundial 2026

Desde enero se han impulsado acciones y atención médica, a través de una red donde se incluye al IMSS, IMSS Bienestar y el ISSSTE

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David Kershenobich
David Kershenobich durante la mañanera del pueblo este 4 de junio en Palacio Nacional. (Presidencia)

El secretario de Salud, David Kershenobich aseguró que existen las medidas sanitarias necesarias para la protección de los turistas nacionales y extranjeros contra el sarampión previo al Mundial 2026.

“Lo que es importante es que la gente esté vacunada antes de llegar. No necesariamente al llegar porque no alcanza inmunidad”, manifestó el funcionario durante la mañanera del pueblo de este 4 de junio en Palacio Nacional.

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Agregó que desde enero se vienen trabajando en las estrategias y la atención médica, a través de una red donde se incluye al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Estas acciones se pondrán en marcha no solo en las zonas donde se jugarán los partidos, también a varias entidades del país.

“Tenemos brigadas en cada uno de ellos, y atención telefónica en el 911. Están distribuidos las 24 horas del día, los siete días a la semana, los grupos para atender emergencias. Tenemos los insumos necesarios para cada uno de ellos. Estamos teniendo reuniones semanales antes de que empiece la Copa Mundial. Habrá atención medica para cualquiera que lo requiera”, señaló Kershenobich.

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¿Cuántos contagios de sarampión hay en México?

La Secretaría de Salud dio a conocer las cifra de contagios acumulados confirmados de sarampión en el país. De acuerdo al informe con corte al 10 de abril, se registraron 18 mil 023 transmisiones, lo que refleja un incremento en diversas regiones de México.

El sector más afectado corresponde a niñas y niños de entre 1 y 4 años, con 2 mil 343 casos. Le siguen infantes de 5 a 9 años, con 2 mil 095, y personas de 25 a 29 años, con 2 mil 068. Sin embargo, la mayor tasa de incidencia se presenta en menores de un año, con 87.31 incidencias por cada 100 mil habitantes.

Sarampión en Perú: por qué la vacunación es clave para evitar casos graves y muertes
Sarampión en México| Canva

La enfermedad se ha extendido a 494 municipios, donde se concentra la mayoría de los contagios, evidenciando un panorama que continúa afectando a miles de personas en distintas entidades federativas.

Según el documento, durante la semana epidemiológica 22 de 2026 se acumularon 75 casos probables y 3 confirmados.

Defunciones por sarampión en México

Las autoridades sanitarias indicaron que, hasta ahora, se han registrado 41 fallecimientos vinculados al sarampión desde el inicio del brote en febrero del año pasado. De acuerdo con el informe oficial, las defunciones se han presentado en once estados del país:

  • Chihuahua: 21
  • Jalisco: 5
  • Zacatecas: 4
  • Sonora: 1
  • Durango: 2
  • Michoacán: 1
  • Tlaxcala: 1
  • Ciudad de México: 3
  • Chiapas: 1
  • Guerrero: 1
  • Sinaloa: 1

¿Cómo prevenir la enfermedad viral?

La forma más eficaz de prevenir este padecimiento viral es contar con el esquema completo de vacunación, especialmente en la infancia. La vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, debe aplicarse en dos dosis: la primera al año de edad y la segunda durante los primeros años de vida. Este esquema proporciona una protección superior al 95%, lo que no solo protege a los vacunados, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva y evita brotes en la comunidad.

Además de la inmunización, se recomienda reforzar medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, ventilar los espacios cerrados y usar cubrebocas ante síntomas respiratorios. Si una persona presenta fiebre alta, tos, escurrimiento nasal y sarpullido, debe evitar el contacto con otros y acudir inmediatamente a una unidad médica para recibir diagnóstico y atención adecuada.

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de revisar la cartilla de vacunación y completar los esquemas pendientes, ya que mantener altas coberturas de vacunación es esencial para interrumpir la transmisión y proteger a quienes no pueden inmunizarse por motivos médicos.

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