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¿Cetes o centenarios? en qué activos conviene invertir tu dinero

En un escenario de volatilidad global, las personas buscan alternativas que brinden estabilidad y crecimiento a su dinero, dejando atrás opciones tradicionales como los metales

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Los Cetes presentan riesgos menores respecto al oro, brindando certeza en tiempos de volatilidad financiera y baja exposición a pérdidas mayores - EFE/Jorge Núñez
Los Cetes presentan riesgos menores respecto al oro, brindando certeza en tiempos de volatilidad financiera y baja exposición a pérdidas mayores - EFE/Jorge Núñez

Invertir en Cetes ofrece actualmente mayor seguridad y mejor rendimiento que el oro. Frente a la inflación y la incertidumbre económica derivada de las guerras recientes y los ajustes globales, los Cetes se presentan como una herramienta para proteger y multiplicar el dinero en México, ante la caída en el precio del oro y el rendimiento atractivo de los certificados gubernamentales.

Durante los últimos meses de 2022, el precio de monedas y centenarios de oro bajó de forma sostenida. En octubre, las reservas de oro alcanzaron 6.324 millones de dólares, lo que representó una disminución de 15.5% respecto a marzo, cuando sumaban 7.487 millones de dólares.

Entre julio y agosto, el valor de un centenario descendió de 46 mil 950 a 45 mil 400 pesos. En el mismo periodo, el oro acumuló una caída del 4.53% en su precio, lo que restó atractivo a este metal como refugio ante la inflación.

El Banco de México reporta que, en la segunda semana de septiembre de 2022, los Cetes a 350 días ofrecieron un rendimiento de 10.02%, el nivel más alto desde mayo de 2005.

Este rendimiento superó en 0.04 puntos al de la semana previa, según cifras de Mundo Ejecutivo. Los Cetes, denominados Certificados de la Tesorería de la Federación, son bonos cupón cero: se compran a descuento y el inversionista recibe el valor nominal completo al vencimiento, sin pagos periódicos de intereses, explica Banxico.

Los Cetes ofrecen mayor certeza y accesibilidad con buen rendimiento

Los Cetes se consolidan como alternativa estable para pequeños y medianos ahorradores en México. Cualquier persona puede invertir desde 100 pesos, ya sea en instituciones bancarias o en el portal cetesdirecto.com.

Esta accesibilidad permite que quienes tengan un excedente de dinero utilicen los Cetes para hacer crecer su capital con bajo riesgo.

Especialistas coinciden en que los Cetes presentan riesgos menores frente al oro. Aunque el rendimiento absoluto no es el más alto del mercado, proporciona certeza en momentos de volatilidad y resulta útil para quienes buscan familiarizarse con las inversiones sin exponerse a grandes pérdidas.

En 2022, el oro perdió demanda como refugio de valor debido al interés en inversiones de mayor riesgo y la depreciación global del dólar - creditos: Infobae
En 2022, el oro perdió demanda como refugio de valor debido al interés en inversiones de mayor riesgo y la depreciación global del dólar - creditos: Infobae

El riesgo y el rendimiento: recomendaciones clave a considerar

Invertir implica asumir cierto nivel de riesgo y aceptar la falta de disponibilidad inmediata del dinero. Por eso, se recomienda comenzar a invertir con instrumentos de bajo riesgo como los Cetes, que permiten comprender el funcionamiento del mercado y adquirir experiencia financiera.

Los Cetes muestran menor vulnerabilidad a cambios globales recientes, al incremento de tasas y a la depreciación del dólar frente a otras monedas.

El oro perdió su papel tradicional como refugio de valor en 2022. Su demanda cayó en los seis meses previos, en parte por el interés en instrumentos de mayor riesgo y la depreciación global del dólar.

En septiembre, el precio del oro repuntó temporalmente 1% tras un ajuste en las tasas del Banco Central Europeo, pero no revirtió la tendencia anual a la baja.

Banxico recomiendan comparar instrumentos antes de invertir, considerando plazo, riesgo y rendimiento. El portal cetesdirecto.com ofrece información detallada y permite abrir una cuenta en línea.

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