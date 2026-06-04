Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios NO recibirán el pago de junio y por qué

El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre mayo-junio se llevará a cabo del 1 al 12 de junio.

El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre mayo-junio se llevará a cabo del 1 al 12 de junio. Sin embargo, cabe indicar que durante esta distribución, habrá algunos beneficiarios que no recibirán el recurso económico.

El programa fue implementado de manera paulatina, en su primera etapa se enfocó en beneficiar a alumnos de secundaria con un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales, además, cada padre de familia con más de un hijo inscrito, recibe 700 pesos adicionales.

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La meta de esta política es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que estos beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

Este video tutorial muestra el proceso paso a paso para descargar el folio de registro de la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina". (@ciberalexis)

¿Qué beneficiarios no reciben la Beca Rita Cetina durante junio?

En esta ocasión, los alumnos de primaria registrados en la convocatoria pasada no recibirán el pago de la beca durante junio.

Para este grupo, la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar comenzó el 18 de mayo y se extenderá hasta el 31 de julio.

Más adelante, en agosto, sus madres, padres o tutores recibirán un pago anual de 2.500 pesos destinado a uniformes y útiles escolares, beneficiando a un total de 7,2 millones de niñas y niños inscritos en primarias públicas.

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Calendario de pagos y cómo saber si ya me llegó el depósito

El depósito para los alumnos de secundaria que continúan en el programa se realiza de manera ordenada, dependiendo de la primera letra de su CURP. El cronograma es el siguiente:

Lunes 1 de junio: A, B

Martes 2 de junio: C

Miércoles 3 de junio: D, E, F

Jueves 4 de junio: G

Viernes 5 de junio: H, I, J, K, L

Lunes 8 de junio: M

Martes 9 de junio: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 10 de junio: R

Jueves 11 de junio: S

Viernes 12 de junio: T, U, V, W, X, Y, Z

Para verificar si el dinero ya fue depositado, se puede consultar en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar. También está disponible la aplicación móvil del banco, donde es posible revisar el saldo de la cuenta.

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Adicionalmente, los beneficiarios pueden ingresar al Buscador de Estatus en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/, introduciendo la CURP para consultar el estado del pago. Otra opción es llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta para obtener información.

Por último, para resolver dudas o aclaraciones, está habilitada la línea 55 1162 0300, que atiende de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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Impacto social del programa

La meta para este año consiste en llegar a más de 12 millones de alumnos de primarias públicas, lo que permitirá que la Beca Universal Rita Cetina impacte a más de 20 millones de personas.

Cabe recordar que al inicio de 2026, más de 8.4 millones de niños de primaria ya reciben este respaldo, además de los más de 5.5 millones de estudiantes de secundaria incorporados al programa.

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