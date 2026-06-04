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Reportera cae al intentar atrapar un balón en la mañanera de Sheinbaum: así reaccionó la presidenta

En medio del ambiente mundialista, la presidenta lanza balones y una comunicadora cae al intentar atrapar uno. El momento provoca risas entre los asistentes

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En redes sociales se viralizó el tropiezo ocurrido en el Salón Tesorería tras un pase de la mandataria, pero hasta ahora no hay versión oficial ni pronunciamientos formales sobre la persona involucrada
En redes sociales se viralizó el tropiezo ocurrido en el Salón Tesorería tras un pase de la mandataria, pero hasta ahora no hay versión oficial ni pronunciamientos formales sobre la persona involucrada

La mañanera del pueblo del jueves 4 de junio amaneció con un toque futbolero, a solo días de que México reciba la Copa Mundial de la FIFA 2026. En el marco de los preparativos para el torneo, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un balón entre los presentes en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, y lo que ocurrió después se convirtió en el momento más comentado de la conferencia.

Al intentar atrapar el primer balón que lanzó la mandataria, una reportera perdió el equilibrio y cayó al suelo. El incidente, desató las risas entre los asistentes. La presidenta Sheinbaum se acercó de inmediato para ayudar a la periodista a levantarse. Poco después, un segundo balón fue lanzado sin contratiempos, cerrando el momento con un ambiente de buen humor.

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Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la identidad de la reportera involucrada ni se han difundido declaraciones formales al respecto por parte de la Presidencia.

En la conferencia matutina del jueves 4 de junio, una periodista perdió el equilibrio durante una dinámica por el Mundial 2026, y la mandataria se acercó para auxiliarla ante los asistentes.

Contexto: la mañanera mundialista

El incidente ocurrió en una jornada en que el Mundial 2026 fue protagonista en múltiples frentes. La presidenta dio a conocer que la selección de fútbol de Irán llegará a Tijuana el viernes 5 de junio, previo al arranque del torneo, y recordó que los jugadores iraníes entrenarán en México debido a las tensiones con Estados Unidos.

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La conferencia del 4 de junio también abordó temas políticos de coyuntura, pero el ambiente mundialista se hizo presente en varios momentos, en línea con la estrategia de comunicación del gobierno federal que ha vinculado al torneo con iniciativas sociales y deportivas.

Las semanas previas: mañaneras con espíritu de Copa del Mundo

El episodio de hoy no es la primera vez que los balones aparecen en las conferencias de Sheinbaum como protagonistas. El pasado 29 de mayo, la presidenta presentó a las cuatro ganadoras del concurso “Representa a México en la Inauguración del Mundial”, impulsado por el gobierno federal, en el que jóvenes de entre 16 y 25 años debían demostrar su habilidad con el balón mediante dominadas.

Una de las ganadoras más virales fue Yolett Cervantes Cuaquehua, quien llamó la atención no solo por su talento, sino porque realizó parte de sus dominadas descalza y con ropa tradicional indígena, imagen que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

El Mundial 2026 será histórico para México, que se convierte en el primer país en organizar tres Copas del Mundo masculinas, después de las ediciones de 1970 y 1986. El partido inaugural entre México y Sudáfrica se disputará en el Estadio Ciudad de México.

Sin lesiones y con buen humor

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, la reportera no sufrió lesiones y el momento transcurrió con normalidad entre risas. El gesto de la presidenta al acercarse a ayudarla también fue destacado por usuarios en plataformas digitales, aunque no existe confirmación oficial de parte de la Presidencia sobre los detalles del incidente.

El video del momento comenzó a circular en redes sociales tras el cierre de la conferencia matutina.

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