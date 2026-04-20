México

Cártel de Sinaloa: dan cadena perpetua a estadounidense que usó mujeres para distribuir metanfetamina

El sujeto fue contratado por el grupo criminal como conductor

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Le fueron halladas drogas en el auto de su novia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Estados Unidos informaron sobre la sentencia de cadena perpetua en contra de Jimenez James Love, un hombre de origen estadounidense y quien fue hallado culpable de conspiración para poseer con intención de distribuir metanfetamina y fentanilo y quien trabajaba para el Cártel de Sinaloa.

Un informe publicado en el Departamento de Justicia de EEUU detalla que el hombre de 51 años, residente de Harlingen (Texas), fue hallado culpable por un jurado como resultado de un juicio de dos días.

Usó a por lo menos 10 mujeres para distribuir droga

Durante la audiencia algunos testimonios señalaron que el ahora condenado usó a por lo menos a diez mujeres jóvenes para distribuir drogas e incluso se jactó de introducirles metanfetamina. Asimismo, James Love contaba con su propia red de distribución.

“Los testimonios y las pruebas revelaron que Love fue contratado como conductor para transportar drogas para el Cártel de Sinaloa. El cargamento de Love era uno de los muchos envíos que realizaba esta rama de la organización.”, es parte del reporte de las autoridades compartido el 17 de abril.

(Archivo)
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Fue en junio de 2021 que iniciaron las investigaciones, pues agentes de seguridad se dieron cuenta que el sujeto mencionado transportaba metanfetamina y fentanilo en el depósito de gasolina del vehículo de su novia.

Lo anterior resultó en que en una parada de tráfico, le fueron hallados alrededor de 11 kilogramos de metanfetamina y 5,32 kilos de fentanilo. Según los registros, al momento de ser detenido llevaba un cargamento de más de 2 millones de dosis de drogas.

Cabe destacar que el pasado mes de enero James Love fue hallado culpable de transportar metanfetamina y fentanilo del Cártel de Sinaloa en el auto de su novia. Lo anterior derivó en la sentencia de cadena perpetua en contra del hombre.

Arrestan a integrantes del Cártel de Sinaloa en California

De igual manera, el pasado 14 de abril las autoridades de EEUU informaron sobre la detención de cuatro personas ligadas con el Cártel de Sinaloa en California. Se trató de:

Detienen a miembros del Cártel de Sinaloa en EEUU acusados de traficar "armas fantasma"
Es buscado un quinto hombre (Departamento de Justicia de EEUU)
  • José Luis Salazar-Cruz, 44 años, alias Oso, de Lancaster
  • Alfonso Salazar, de 46 años, alias Pirata, de Lancaster
  • José Manuel Salazar, de 22 años, alias Lil Oso, de Lancaster
  • Jorge Humberto Salazar, 43, alias Sharky, de Hesperia

Dichos sujetos estarían ligados con la venta de “armas fantasma”, dispositivos que no cuentan con números de serie, lo que dificulta que sean rastreadas por las autoridades. Si los hombres son hallados culpables, podrían recibir una sentencia mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua.

“Acciones como esta contra el Cártel de Sinaloa reafirman el compromiso de la Administración de @POTUS @realDonaldTrump para poner fin al flagelo de las drogas sintéticas y frenar el flujo de armas ilegales”, celebró el embajador de EEUU en México, Ronald Johnson.

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