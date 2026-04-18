Chuletas de cerdo agridulces: opción fácil y alta en proteína

Un aroma agridulce invade las cocinas mexicanas cuando se preparan estas chuletas de cerdo. El contraste entre la piña jugosa y el cerdo dorado logra trasladarte hasta reuniones familiares y celebraciones llenas de sabor.
En México, las chuletas de cerdo agridulces con piña suelen servirse en almuerzos de fin de semana o en ocasiones especiales. Su mezcla de dulzura tropical y notas ácidas es un guiño a la fusión de tradiciones indígenas y aportes modernos, además, es un favorito en muchas mesas del país.
Receta de chuletas de cerdo agridulces con piña
Se trata de chuletas de cerdo doradas, acompañadas de una salsa agridulce con piña fresca o en almíbar, pimientos y un toque de vinagre.
El plato se termina con la salsa bien ligada, logrando un equilibrio entre sabores dulces y ácidos, típicos de la cocina mexicana casera.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 4 chuletas de cerdo (de 1,5 cm de grosor)
- 1 lata de piña en rodajas con el jugo (o 300 gr de piña fresca)
- 1 morrón rojo cortado en tiras
- 1 cebolla mediana cortada en pluma
- 2 dientes de ajo picados
- 2 cucharadas de azúcar
- 4 cucharadas de vinagre blanco
- 3 cucharadas de salsa de soja
- 1 cucharada de fécula de maíz (maicena)
- 3 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer chuletas de cerdo agridulces con piña, paso a paso
- Secar las chuletas y salpimentar de ambos lados.
- Calentar 2 cucharadas de aceite en una sartén grande a fuego medio-alto. Dorar bien las chuletas durante 3-4 minutos por lado. Retirar y reservar.
- En la misma sartén, agregar 1 cucharada de aceite. Saltear la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos (aprox. 5 minutos).
- Añadir el ajo picado y cocinar 1 minuto más.
- Incorporar las rodajas de piña cortadas en cubos y saltear 2 minutos, reservando el jugo.
- En un bol, mezclar el jugo de piña, azúcar, vinagre, salsa de soja y maicena disuelta en 2 cucharadas de agua fría.
- Volcar la mezcla en la sartén y cocinar a fuego medio, revolviendo hasta que la salsa espese.
- Volver a colocar las chuletas en la sartén, cubrir con la salsa y cocinar tapado 5-7 minutos, hasta que la carne esté bien cocida y tierna.
- Servir caliente, decorando con más piña y morrón si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
- Rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 380 kcal
- Grasas: 18 gr
- Carbohidratos: 28 gr
- Proteínas: 25 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En refrigeración, bien tapado, hasta 3 días. Se puede congelar hasta 1 mes, idealmente sin la piña para que no se vuelva fibrosa al descongelar.