Chuletas de cerdo agridulces: opción fácil y alta en proteína

Un plato vibrante de chuletas de cerdo caramelizadas con piña, pimientos y cebolla, acompañado de arroz blanco y ejotes, evoca la riqueza de las celebraciones mexicanas. (Gemini)

Un aroma agridulce invade las cocinas mexicanas cuando se preparan estas chuletas de cerdo. El contraste entre la piña jugosa y el cerdo dorado logra trasladarte hasta reuniones familiares y celebraciones llenas de sabor.

En México, las chuletas de cerdo agridulces con piña suelen servirse en almuerzos de fin de semana o en ocasiones especiales. Su mezcla de dulzura tropical y notas ácidas es un guiño a la fusión de tradiciones indígenas y aportes modernos, además, es un favorito en muchas mesas del país.

Estas chuletas de cerdo agridulces con piña jugosa y cerdo dorado son un platillo esencial que evoca recuerdos de reuniones familiares y celebraciones en la cocina mexicana. (Gemini)

Receta de chuletas de cerdo agridulces con piña

Se trata de chuletas de cerdo doradas, acompañadas de una salsa agridulce con piña fresca o en almíbar, pimientos y un toque de vinagre.

El plato se termina con la salsa bien ligada, logrando un equilibrio entre sabores dulces y ácidos, típicos de la cocina mexicana casera.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

4 chuletas de cerdo (de 1,5 cm de grosor) 1 lata de piña en rodajas con el jugo (o 300 gr de piña fresca) 1 morrón rojo cortado en tiras 1 cebolla mediana cortada en pluma 2 dientes de ajo picados 2 cucharadas de azúcar 4 cucharadas de vinagre blanco 3 cucharadas de salsa de soja 1 cucharada de fécula de maíz (maicena) 3 cucharadas de aceite Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer chuletas de cerdo agridulces con piña, paso a paso

Secar las chuletas y salpimentar de ambos lados. Calentar 2 cucharadas de aceite en una sartén grande a fuego medio-alto. Dorar bien las chuletas durante 3-4 minutos por lado. Retirar y reservar. En la misma sartén, agregar 1 cucharada de aceite. Saltear la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos (aprox. 5 minutos). Añadir el ajo picado y cocinar 1 minuto más. Incorporar las rodajas de piña cortadas en cubos y saltear 2 minutos, reservando el jugo. En un bol, mezclar el jugo de piña, azúcar, vinagre, salsa de soja y maicena disuelta en 2 cucharadas de agua fría. Volcar la mezcla en la sartén y cocinar a fuego medio, revolviendo hasta que la salsa espese. Volver a colocar las chuletas en la sartén, cubrir con la salsa y cocinar tapado 5-7 minutos, hasta que la carne esté bien cocida y tierna. Servir caliente, decorando con más piña y morrón si se desea.

Las chuletas de cerdo agridulces con piña y pimientos son un platillo popular en la cocina mexicana, perfecto para reuniones familiares y celebraciones llenas de sabor. (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 380 kcal

Grasas: 18 gr

Carbohidratos: 28 gr

Proteínas: 25 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En refrigeración, bien tapado, hasta 3 días. Se puede congelar hasta 1 mes, idealmente sin la piña para que no se vuelva fibrosa al descongelar.