Detienen a Nazaret “N”, CEO de Metaxchange Capital, vinculada a estafa piramidal que afectó a Sandra Echeverria

Echeverria fue una de las voces que sacó a la luz el fraude de Metaxchange Capital, que afectó a más de mil quinientas personas y sumó una pérdida millonaria por promesas de inversión. (EFE/Armando Arorizo)

La detención de Nazaret “N”, directora general de Metaxchange Capital, representa un momento decisivo para cientos de personas afectadas por uno de los fraudes financieros más notorios de los últimos años en México.

El operativo, llevado a cabo en la Ciudad de México, cerró meses de búsqueda y presión social sobre la principal señalada de la red.

El operativo realizado en Polanco culminó con el arresto de la principal responsable del esquema, Nazaret Rodríguez, que afectó a más de mil quinientas personas. (Captura de pantalla)

El arresto de Nazaret “N” no sólo significa el inicio de su proceso judicial, sino también un mensaje claro sobre la necesidad de supervisión efectiva en el sector de inversiones. El caso tomó fuerza pública tras la denuncia de la actriz Sandra Echeverría, quien perdió todos sus ahorros al involucrarse en el esquema.

La captura de Nazaret “N”: un golpe a la estructura del fraude

La localización y aprehensión de Nazaret “N” fue resultado de una extensa serie de investigaciones conjuntas y denuncias formales de los afectados. Así, su detención marca la caída de la principal figura detrás de Metaxchange Capital.

Operativo en la Ciudad de México: Nazaret Rodríguez Jiménez fue arrestada por elementos de la FGJ CDMX la noche del 17 de abril en Polanco y trasladada al Centro de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, quedando a disposición de la justicia.

Relevancia del arresto: La captura cerró el círculo sobre la directiva que encabezó la captación de más de dos mil millones de pesos y la afectación a más de mil quinientas personas.

La captura de Nazaret 'N' abre la vía para la rendición de cuentas y el inicio de acciones judiciales que buscan reparar el daño a los afectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, la detención representa el avance más contundente en la lucha contra el fraude y abrió la puerta a la rendición de cuentas ante el sistema judicial.

Metaxchange Capital: fachada de legitimidad, captación masiva

Antes de la caída de su principal responsable, Metaxchange Capital funcionó bajo una apariencia de empresa moderna y confiable. Así logró sumar diversos inversionistas de distintos sectores.

Patrocinio deportivo y visibilidad pública: La marca figuró en eventos de la NASCAR y torneos de tenis, transmitiendo confianza y profesionalismo.

Ofertas de altos rendimientos: Los contratos de Asociación en Participación prometían utilidades muy superiores a las bancarias, lo que atrajo a numerosos inversionistas.

Ausencia de regulación: La empresa no estaba supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que facilitó la opacidad y el riesgo para los ahorradores.

La apariencia de empresa confiable permitió a Metaxchange Capital participar en eventos de NASCAR y tenis, aumentando su visibilidad y credibilidad. (Captura de pantalla)

Este modelo permitió a la firma captar recursos a gran escala durante mucho tiempo hasta que la suspensión de pagos evidenció el fraude.

Sandra Echeverría y los afectados

El papel público de Sandra Echeverría fue determinante para visibilizar el caso y unir a los perjudicados.

Denuncia pública: La actriz expuso la pérdida de su patrimonio y ayudó a otros afectados a denunciar ante autoridades y medios.

Desmentido de rumores: Echeverría dejó claro que sólo tres personas eran señaladas formalmente, rechazando versiones sobre la implicación de otras figuras públicas.

Apoyo institucional: El Consejo Ciudadano continúa brindando asesoría legal y psicológica gratuita.

Sandra Echeverría denunció públicamente la pérdida de sus ahorros e impulsó la organización de afectados y la visibilización del fraude. (Instagram/ @sandraecheverriaoficial)

La detención de Nazaret “N” representa un punto de inflexión para los afectados, que ahora esperan avances concretos en el proceso de búsqueda de justicia y la reparación del daño.