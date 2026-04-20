Michelle Salas felicita a Luis Miguel por su cumpleaños 56 con foto inédita y emotivo mensaje: “Te amo Papu!”

Michelle Salas comparte en Instagram una emotiva fotografía inédita junto a Luis Miguel por su cumpleaños 56 (IG)

Michelle Salas publicó una fotografía inédita junto a su papá Luis Miguel a través de sus historias en Instagram este domingo 19 de abril, para felicitarlo por su cumpleaños 56.

En la imagen, ambos se abrazan durante la boda de la modelo con Danilo Díaz Granados, realizada el 14 de octubre de 2023 en la finca Il Borro, en la Toscana, Italia. La publicación incluye el mensaje: “¡Te amo, papu! Happiest birthday. Que sean muchos años más celebrando tu vida”.

La relación entre Michelle Salas y Luis Miguel estuvo marcada por distanciamientos y reconciliaciones. El cantante reconoció públicamente a su hija cuando ella tenía 19 años, pero más tarde se produjo un nuevo conflicto tras el estreno del proyecto “Luis Miguel: La serie” en Netflix, que Michelle calificó como “irrespetuosa” por la representación de su historia y el romance con Alejandro Asensi, entonces mánager del artista.

La instantánea familiar fue tomada durante la boda de Michelle Salas con Danilo Díaz Granados en la Toscana italiana (IG)

Durante varios años, Luis Miguel ha sido reservado con su vida personal, evitando hacer públicas imágenes familiares. Sin embargo, en 2023 la relación entre padre e hija evidenció una mayor cercanía, lo que generó comentarios sobre la posibilidad de que el cantante fuera quien acompañara a Michelle Salas al altar.

Finalmente, Stephanie Salas—mamá de Michelle—afirmó que el intérprete de “La Incondicional” sí asistió a la ceremonia, aunque ella fue quien acompañó a su hija en ese momento.

‘El Sol de México’, un exponente con brillo internacional

Luis Miguel cumple hoy 56 años. La carrera del llamado Sol de México se distingue no solo por su éxito internacional, sino por la defensa de su identidad artística: el cantante construyó toda su trayectoria global en español, resistiendo la presión de grabar en inglés en plena “explosión latina”. Esta decisión marcó un precedente en la música y consolidó su legado ante nuevas generaciones.

Stephanie Salas, madre de Michelle, confirmó la presencia de Luis Miguel en la boda, aunque fue ella quien acompañó a su hija al altar (Instagram: @luismiguel // @stephaniesalasoficial)

Desde la década de los noventa, Luis Miguel eligió alejarse de las tendencias impulsadas por la industria musical internacional. En 1991, el artista lanzó Romance, un disco de boleros clásicos que redefinió su carrera.

El material vendió más de siete millones de copias y acercó el bolero a la juventud de ese momento. Este álbum convirtió a Luis Miguel en el primer cantante latino en agotar entradas en el Madison Square Garden, recinto emblemático de Nueva York.

A lo largo de su historia, el intérprete suma más de 60 millones de discos vendidos y giras que, desde 1990, figuran entre las más taquilleras de la música en español. El legado artístico del cantante incluye récords de asistencia, distinciones internacionales y premios que lo mantienen como figura central del pop latinoamericano.

Luis Miguel es uno de los máximos exponentes de la balada latina (Instagram)

La infancia y el entorno familiar marcaron su camino

Luis Miguel creció bajo la influencia directa de su madre Marcela Basteri y la disciplina estricta de su padre Luis Rey. Esta formación desde niño lo impulsó al mundo del espectáculo, donde empezó a destacar en los años ochenta.

En esos años, la combinación de voz, carisma y exigencia familiar lo llevó a colocarse como uno de los artistas juveniles de mayor proyección en América Latina.

Su vida personal también está marcada por episodios de alta tensión mediática. El más relevante es la desaparición de su madre, Marcela Basteri, un hecho que hasta hoy no se esclarece y que ha influído en las decisiones y carácter del cantante.