Detienen a miembros del Cártel de Sinaloa en EEUU acusados de traficar “armas fantasma”

Además de las cuatro capturas, las autoridades buscan a un quinto hombre (Departamento de Justicia de EEUU)

En Estados Unidos fueron detenidos cuatro hombres ligados con el Cártel de Sinaloa, sujetos que cuentan con cargos formales en su contra en dicho país, entre los que se encuentra el tráfico de “armas fantasma”.

Las cuarto personas fueron detenidas el 14 de abril, todos son miembros de una misma familia y contra tres de los asegurados hay 29 cargos en su contra.

“Oso” y “Pirata” entre los detenidos

El informe de las autoridades estadounidenses establece que los sujetos detenidos son:

José Luis Salazar-Cruz, 44 años, alias Oso , de Lancaster

Alfonso Salazar, de 46 años, alias Pirata , de Lancaster

José Manuel Salazar, de 22 años, alias Lil Oso , de Lancaster

Jorge Humberto Salazar, 43, alias Sharky, de Hesperia

Las personas detenidas enfrentan cargos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Armas fantasma y trasiego de drogas: los cargos en contra de los detenidos

José Luis Salazar-Cruz, Alfonso Salazar y Jorge Humberto Salazar son hermanos. Mientras que José Manuel Salazar es hijo de José Luis Salazar-Cruz.

Tres de los detenidos están en una situación irregular de migración y están acusados de 29 cargos, entre los que se encuentran trasiego de fentanilo y metanfetamina, así como de tráfico de armas que no cuentan con números de serie, es decir, de las denominadas “armas fantasma”.

En total son cinco acusados, los cuatro sujetos referidos y José Ángel López Paniagua, de 23 años, de Littlerock, quien es buscado por las autoridades.

"Salazar-Cruz y los demás acusados ​​también vendieron ilegalmente a compradores varias armas de fuego, entre ellas una pistola Glock calibre .45, un dispositivo destructivo tipo barredora de calles y un rifle estilo AR de fabricación privada sin número de serie, comúnmente conocido como “arma fantasma”, destaca el informe publicad del Distrito Central de California.

Las detenciones fueron informadas por el Departamento de Justicia (REUTERS/Kevin Lamarque)

La acusación refiere que entre febrero de 2024 y diciembre de 2025 Salazar-Cruz habría usado aplicaciones de mensajería, llamadas telefónicas y reuniones presenciales para coordinar venta de drogas y armas de fuego, mientras que las otras personas acusadas habrían sido intermediarios para la comercialización de los narcóticos y el armamento entre los proveedores y los clientes.

De igual manera, el reporte añade que los sujetos ahora detenidos señalaron que las drogas provenían de Tijuana y Mexicali (Baja California) y que las sustancias eran transportadas en un remolque.

“Paniagua obtenía las drogas de miembros del cártel de Sinaloa; y él le proporcionaba las drogas a Salazar-Cruz a cambio de dinero”, añade el informe publicado en la página web del Departamento de Justicia de EEUU.

En caso de que los sujetos sean hallados culpables de los delitos en su contra podrían ser sentenciados a una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua, según destaca el reporte oficial.