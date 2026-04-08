México

EEUU sentencia a mexicano por intentar ingresar 1.4 millones de dólares en cocaína por el puente internacional McAllen-Hidalgo

El joven de 24 años tenía el cargamento de droga oculto en un automóvil tipo sedán

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agentes policiacos CDMX, patrullas, narcotráfico en la ciudad, operativo antidrogas, crimen capitalino - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Policías de la Ciudad de México realizan un operativo contra el narcotráfico y crimen organizado en calles concurridas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades de Estados Unidos sentenciaron a un ciudadano mexicano a 48 meses de prisión, luego de que intentó ingresar más de 18 kilogramos de cocaína, valuados en 1.4 millones de dólares, a través del puente internacional McAllen-Hidalgo.

El caso, presentado por el Departamento de Justicia del distrito Sur de Texas, destacó la vigilancia fronteriza y el combate al tráfico internacional de drogas desde Estados Unidos.

El sentenciado, identificado como Roberto Ferral Sánchez, de 24 años, enfrentó cargos por posesión de cocaína con la intención de distribuirla.

La investigación, encabezada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas - Investigaciones de Seguridad Nacional, determinó que Sánchez no operaba como miembro de bajo nivel dentro de la estructura criminal, dada la cantidad y el valor de la droga asegurada.

Detención y hallazgo en el cruce fronterizo

Según los reportes oficiales, el pasado 14 de septiembre de 2025, Roberto Ferral llegó al cruce fronterizo principal del puente internacional McAllen-Hidalgo conduciendo un automóvil tipo sedán de la marca Chevrolet, modelo Cruze.

A su llegada, los agentes fronterizos detectaron irregularidades en los paneles laterales inferiores del vehículo durante una inspección secundaria, por lo que realizaron una revisión más exhaustiva.

Los agentes fronterizos retiraron el panel trasero del automóvil y localizaron dos compartimentos ocultos, según autoridades, instalados de manera posterior al armado del vehículo.

En el interior encontraron 16 paquetes sellados y marcados, que tras su análisis resultaron positivos a cocaína.

Cocaína CBP Texas
Las autoridades indicaron que la droga se encontraba distribuida en 16 paquetes. (imagen ilustrativa) Crédito: CBP

El peso total de la droga fue de 18.7 kilogramos. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, esta cantidad de cocaína representa un cargamento de alto impacto para el mercado ilegal de estupefacientes en la región. El valor estimado en el mercado negro ascendió a 1.4 millones de dólares.

Durante la audiencia de sentencia, el tribunal determinó que el tráfico de narcóticos a través de la frontera constituye una función crítica y arriesgada dentro de la operación de las organizaciones criminales.

El reporte de las autoridades estadounidenses señalan que el juez federal de distrito Drew B. Tipton rechazó considerar al acusado como un miembro menor, dada la magnitud del aseguramiento.

Proceso judicial y consecuencias migratorias

Roberto Ferral Sánchez se declaró culpable el 25 de noviembre de 2025 por el delito de posesión de cocaína con intención de distribución.

El juez Drew B. Tipton le impuso una sentencia de 48 meses en prisión federal. Tras cumplir su condena, Ferral Sánchez enfrentará un proceso de deportación, al no contar con ciudadanía estadounidense.

El caso fue llevado por el fiscal adjunto José A. García y se mantuvo bajo la supervisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ferral Sánchez permaneció bajo custodia a la espera de su traslado a un centro penitenciario federal, cuya ubicación se definirá próximamente.

El Departamento de Justicia destacó que la cooperación entre agencias federales es clave para frenar el trasiego de droga hacia el territorio estadounidense.

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