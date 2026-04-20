Ella es la ‘Wendy Hidrocálida’, doble viral de Wendy Guevara que hasta tiene su mismo sentido del humor

Wendy Guevara vuelve a ser viral en redes sociales tras el surgimiento de Daniela Torres, conocida como 'Wendy hidrocálida'

Wendy Guevara alcanza nuevamente la viralidad en redes sociales, ahora por el surgimiento de Daniela Torres, una joven ya apodada “Wendy hidrocálida”, quien es identificada como su doble gracias al parecido en cabello rubio y estilo.

En plataformas como TikTok, numerosos usuarios aseguran que Torres, originaria de Aguascalientes, comparte no solo rasgos físicos sino también el sentido del humor irreverente y característico de la ganadora de La Casa de los Famosos México.

La presencia de la “Wendy de Aguascalientes” gana fuerza con cada video y publicación donde incluso utiliza audios de Las Perdidas y narra anécdotas cotidianas, lo que ha generado peticiones para que ambas se encuentren o graben algún contenido juntas.

De acuerdo con comentarios recogidos en Internet, cada vez más personas etiquetan a Guevara en videos e imágenes relacionadas con Torres, también una mujer trans.

La joven comparte clips de su día a día en TikTok

Incluso ella misma se autonombra “La Wendy hidrocálida” y parece que esa similitud la ha llevado a la popularidad digital en plataformas como TikTok, donde cuenta con casi 4 mil seguidores.

Hasta ahora, Wendy Guevara no ha realizado declaraciones públicas sobre su “doble” viral. La creadora de contenido, actriz y conductora mantiene actividad en sus proyectos teatrales, participa en campañas publicitarias y estaría contemplada para integrarse a la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, sea como conductora o en espacios digitales del programa.

De Perdida a figura popular de la pantalla masiva

Wendy Guevara es una creadora de contenido, influencer y personalidad de la televisión mexicana originaria de León, Guanajuato. Se dio a conocer inicialmente por su carisma, humor y transparencia en redes sociales, lo que le permitió ganar rápidamente seguidores.

La influencer de Aguascalientes, Daniela Torres, es apodada como la doble de Wendy Guevara por su cabello rubio y su estilo igual de llamativo

Su salto al reconocimiento nacional ocurrió cuando ganó la primera temporada de “La Casa de los Famosos México”, reality transmitido por Televisa, lo que consolida su presencia en el ámbito del entretenimiento.

Tras su triunfo, participó como conductora en las pre y post galas del programa, realizó entrevistas y análisis junto a Ricardo Margaleff y continúa activa en la televisión y plataformas digitales.

Wendy también incursionó en la conducción de eventos importantes, como el backstage de la gala Premio Lo Nuestro 2026, compartiendo cuadro con figuras como Thalía y Monse Medina durante la cobertura especial de Univision.

Wendy Guevara surgió como una figura de las redes sociales y hoy es muy popular en la pantalla masiva (Wendy Guevara/FB)

Además de su faceta en la televisión y redes, Wendy se integró al reality culinario “Divina Comida México”, donde mostró su lado genuino y divertido, reforzando su conexión con el público. Su participación en distintos proyectos ha generado rumores sobre nuevas oportunidades como conductora en programas emblemáticos de la televisión mexicana.

Guevara ha sido abierta sobre sus experiencias con cirugías estéticas, incluyendo procedimientos de remodelación corporal y feminización facial, tema que comparte sin reservas con sus seguidores para visibilizar su proceso de transición y autoconstrucción de identidad.