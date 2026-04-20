México

Ella es la ‘Wendy Hidrocálida’, doble viral de Wendy Guevara que hasta tiene su mismo sentido del humor

Una joven de Aguascalientes de nombre Daniela Torres ha llamado la atención en las redes por su parecido en físico y estilo con la ganadora de La Casa de los Famosos México

Guardar
Wendy Guevara vuelve a ser viral en redes sociales tras el surgimiento de Daniela Torres, conocida como 'Wendy hidrocálida'
Wendy Guevara vuelve a ser viral en redes sociales tras el surgimiento de Daniela Torres, conocida como 'Wendy hidrocálida'

Wendy Guevara alcanza nuevamente la viralidad en redes sociales, ahora por el surgimiento de Daniela Torres, una joven ya apodada “Wendy hidrocálida”, quien es identificada como su doble gracias al parecido en cabello rubio y estilo.

En plataformas como TikTok, numerosos usuarios aseguran que Torres, originaria de Aguascalientes, comparte no solo rasgos físicos sino también el sentido del humor irreverente y característico de la ganadora de La Casa de los Famosos México.

La presencia de la “Wendy de Aguascalientes” gana fuerza con cada video y publicación donde incluso utiliza audios de Las Perdidas y narra anécdotas cotidianas, lo que ha generado peticiones para que ambas se encuentren o graben algún contenido juntas.

De acuerdo con comentarios recogidos en Internet, cada vez más personas etiquetan a Guevara en videos e imágenes relacionadas con Torres, también una mujer trans.

La joven comparte clips de su día a día en TikTok

Incluso ella misma se autonombra “La Wendy hidrocálida” y parece que esa similitud la ha llevado a la popularidad digital en plataformas como TikTok, donde cuenta con casi 4 mil seguidores.

Hasta ahora, Wendy Guevara no ha realizado declaraciones públicas sobre su “doble” viral. La creadora de contenido, actriz y conductora mantiene actividad en sus proyectos teatrales, participa en campañas publicitarias y estaría contemplada para integrarse a la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, sea como conductora o en espacios digitales del programa.

Wendy Guevara es una creadora de contenido, influencer y personalidad de la televisión mexicana originaria de León, Guanajuato. Se dio a conocer inicialmente por su carisma, humor y transparencia en redes sociales, lo que le permitió ganar rápidamente seguidores.

La influencer de Aguascalientes, Daniela Torres, es apodada como la doble de Wendy Guevara por su cabello rubio y su estilo igual de llamativo
La influencer de Aguascalientes, Daniela Torres, es apodada como la doble de Wendy Guevara por su cabello rubio y su estilo igual de llamativo

Su salto al reconocimiento nacional ocurrió cuando ganó la primera temporada de “La Casa de los Famosos México”, reality transmitido por Televisa, lo que consolida su presencia en el ámbito del entretenimiento.

Tras su triunfo, participó como conductora en las pre y post galas del programa, realizó entrevistas y análisis junto a Ricardo Margaleff y continúa activa en la televisión y plataformas digitales.

Wendy también incursionó en la conducción de eventos importantes, como el backstage de la gala Premio Lo Nuestro 2026, compartiendo cuadro con figuras como Thalía y Monse Medina durante la cobertura especial de Univision.

Wendy Guevara surgió como una figura de las redes sociales y hoy es muy popular en la pantalla masiva (Wendy Guevara/FB)
Wendy Guevara surgió como una figura de las redes sociales y hoy es muy popular en la pantalla masiva (Wendy Guevara/FB)

Además de su faceta en la televisión y redes, Wendy se integró al reality culinario “Divina Comida México”, donde mostró su lado genuino y divertido, reforzando su conexión con el público. Su participación en distintos proyectos ha generado rumores sobre nuevas oportunidades como conductora en programas emblemáticos de la televisión mexicana.

Guevara ha sido abierta sobre sus experiencias con cirugías estéticas, incluyendo procedimientos de remodelación corporal y feminización facial, tema que comparte sin reservas con sus seguidores para visibilizar su proceso de transición y autoconstrucción de identidad.

Temas Relacionados

Wendy GuevaraDaniela TorresWendy Hidrocálidamexico-entretenimiento

Más Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Puerto Vallarta

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Puerto Vallarta

Resultados Sorteo Zodiaco Especial 1742 Lotería Nacional domingo 19 de abril: premio mayor y números ganadores

Quienes obtengan el premio cuentan con un plazo de 60 días tras la difusión de los resultados para solicitarlo

Resultados Sorteo Zodiaco Especial 1742 Lotería Nacional domingo 19 de abril: premio mayor y números ganadores

Michelle Salas felicita a Luis Miguel por su cumpleaños 56 con foto inédita y emotivo mensaje: “Te amo Papu!”

La modelo sorprendió al felicitar con cariño a Luis Miguel por su cumpleaños, publicando una fotografía íntima de ambos en su boda, destacando así la recuperación del vínculo padre e hija tras años de distanciamiento

Michelle Salas felicita a Luis Miguel por su cumpleaños 56 con foto inédita y emotivo mensaje: “Te amo Papu!”

Cierran carretera que conecta a la capital este lunes 19 de abril por fuerte incendio

Afectaciones viales, trayectos prolongados y cambios en el transporte colectivo exigirán que la ciudadanía anticipe sus recorridos habituales durante la contingencia

Cierran carretera que conecta a la capital este lunes 19 de abril por fuerte incendio

Cártel de Sinaloa: dan cadena perpetua a estadounidense que usó mujeres para distribuir metanfetamina

El sujeto fue contratado por el grupo criminal como conductor

Cártel de Sinaloa: dan cadena perpetua a estadounidense que usó mujeres para distribuir metanfetamina
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cártel de Sinaloa: dan cadena perpetua a estadounidense que usó mujeres para distribuir metanfetamina

Cártel de Sinaloa: dan cadena perpetua a estadounidense que usó mujeres para distribuir metanfetamina

Caen presuntos miembros de La Línea que raptaron a 15 migrantes en Chihuahua

Detienen en EEUU a Miguel Garduño, exfuncionario del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, por llevar cocaína

“Uno de los lugares más grandes hallados en el país”: así eran los narcolaboratorios hallados en Chihuahua

Muere director de AEI y dos agentes de EEUU en accidente tras regresar de laboratorios clandestinos en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Michelle Salas felicita a Luis Miguel por su cumpleaños 56 con foto inédita y emotivo mensaje: “Te amo Papu!”

Michelle Salas felicita a Luis Miguel por su cumpleaños 56 con foto inédita y emotivo mensaje: “Te amo Papu!”

Coachella 2026: en qué horarios ver a Karol G, Iggy Pop, Foster The People y más este 19 de abril en México

Una muñeca, el origen del trauma de Francesca Guillén que la alejó de su papá, Alejandro Camacho: “Me dio terror”

Carlos Gatica interpreta a un periodista aliado de los villanos en “Mi Rival”, el nuevo melodrama de Televisa en horario estelar

Sandra Echeverría reacciona a detención de Nazaret ‘N’, empresaria de MetaXChange que la engañó con estafa piramidal

DEPORTES

México vence 3 - 2 a Brasil en el juego de leyendas en el Estadio Azteca: así fueron los goles

México vence 3 - 2 a Brasil en el juego de leyendas en el Estadio Azteca: así fueron los goles

Mohamed explota contra Karen Díaz por abrazar a Zendejas: “Ni yo agarro a mi hija así”

Robinson Canó revela por qué se quedó en los Diablos Rojos del México para una temporada más

¡OFICIAL! Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli por el título del CMB, confirma Mauricio Sulaimán

Así se ven los avances del Metro y Cetram Universidad a menos de dos meses del Mundial 2026