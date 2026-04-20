Albóndigas de tofu: deliciosas e ideales para dietas sin carne

Las albóndigas de tofu son la solución perfecta para quienes buscan un bocado jugoso, lleno de sabor y completamente libre de carne.
Imagina una textura tierna, que absorbe la salsa como una esponja, y un gusto suave que admite todo tipo de especias mediterráneas.
Este plato ha conquistado la cocina actual, sobre todo entre quienes siguen dietas vegetarianas o veganas en España.
Suele servirse en tapas, acompañado de salsa de tomate casera, y combina genial con arroz blanco, pasta o una ensalada fresca.
Receta de albóndigas de tofu
Las albóndigas de tofu son bolitas elaboradas con tofu desmenuzado, pan rallado y especias, que se doran en sartén y se pueden guisar en salsa. El truco principal es escurrir bien el tofu y mezclarlo con ingredientes que ayuden a ligar la masa, como pan remojado y huevo o sustituto.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 400 g de tofu firme
- 2 dientes de ajo
- 1 cebolla pequeña
- 1 zanahoria
- 1 rebanada de pan (puede ser sin gluten)
- 30 ml de leche vegetal (soja, avena o arroz)
- 2 cucharadas de pan rallado
- 1 huevo (opcional, o 1 cucharada de harina de garbanzo + 2 de agua para versión vegana)
- 1 cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Perejil fresco picado
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite de oliva virgen extra
Cómo hacer albóndigas de tofu, paso a paso
- Escurre muy bien el tofu con ayuda de papel absorbente y presiónalo para eliminar el exceso de agua.
- Desmenuza el tofu en un bol grande hasta obtener migas muy finas.
- Ralla la zanahoria y pica la cebolla y el ajo muy pequeños. Sofríe ambos en una sartén con un poco de aceite hasta que estén blandos.
- Añade el sofrito al bol del tofu junto con la zanahoria rallada.
- Remoja la rebanada de pan en la leche vegetal y escúrrela bien. Incorpórala a la mezcla.
- Agrega el pan rallado, el huevo o sustituto, el comino, el pimentón, el perejil, la sal y la pimienta.
- Mezcla y amasa con las manos hasta obtener una masa homogénea y que se pueda compactar.
- Forma bolas de tamaño similar a una nuez.
- Fríe las albóndigas en una sartén con aceite caliente, dorándolas por todos los lados. Sácalas y ponlas sobre papel absorbente.
- Puedes servirlas así o guisarlas en una salsa de tomate casera unos 10 minutos para que se impregnen bien.
Consejos técnicos:
- Escurrir el tofu y amasar bien la mezcla es clave para que no se deshagan.
- Si la masa queda muy húmeda, añade más pan rallado.
- Si prefieres hornearlas, colócalas en una bandeja con papel y hornéalas a 200 ºC unos 20 minutos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 porciones (unas 16-20 albóndigas pequeñas).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 120-150 kcal aprox.
- Proteínas: 10-12 g
- Grasas: 5-7 g
- Hidratos de carbono: 7-10 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En la nevera aguantan hasta 3 días en recipiente hermético. Puedes congelarlas ya fritas o guisadas hasta 2 meses.