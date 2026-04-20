México

Albóndigas de tofu: deliciosas e ideales para dietas sin carne

Una receta sencilla para quienes buscan una alternativa vegetal jugosa y versátil

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albóndigas de tofu
El secreto está en la textura suave y el toque de especias que transforma cada bocado. (Gemini)

Las albóndigas de tofu son la solución perfecta para quienes buscan un bocado jugoso, lleno de sabor y completamente libre de carne.

Imagina una textura tierna, que absorbe la salsa como una esponja, y un gusto suave que admite todo tipo de especias mediterráneas.

Este plato ha conquistado la cocina actual, sobre todo entre quienes siguen dietas vegetarianas o veganas en España.

Suele servirse en tapas, acompañado de salsa de tomate casera, y combina genial con arroz blanco, pasta o una ensalada fresca.

Primer plano de un plato hondo con albóndigas de arroz y carne humeantes en salsa de tomate, cubiertas con queso rallado y albahaca fresca.
Las albóndigas de tofu ofrecen una opción vegetariana y vegana ideal para quienes buscan alternativas saludables y sabrosas sin carne.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de albóndigas de tofu

Las albóndigas de tofu son bolitas elaboradas con tofu desmenuzado, pan rallado y especias, que se doran en sartén y se pueden guisar en salsa. El truco principal es escurrir bien el tofu y mezclarlo con ingredientes que ayuden a ligar la masa, como pan remojado y huevo o sustituto.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 400 g de tofu firme
  2. 2 dientes de ajo
  3. 1 cebolla pequeña
  4. 1 zanahoria
  5. 1 rebanada de pan (puede ser sin gluten)
  6. 30 ml de leche vegetal (soja, avena o arroz)
  7. 2 cucharadas de pan rallado
  8. 1 huevo (opcional, o 1 cucharada de harina de garbanzo + 2 de agua para versión vegana)
  9. 1 cucharadita de comino molido
  10. 1 cucharadita de pimentón dulce
  11. Perejil fresco picado
  12. Sal y pimienta al gusto
  13. Aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer albóndigas de tofu, paso a paso

  1. Escurre muy bien el tofu con ayuda de papel absorbente y presiónalo para eliminar el exceso de agua.
  2. Desmenuza el tofu en un bol grande hasta obtener migas muy finas.
  3. Ralla la zanahoria y pica la cebolla y el ajo muy pequeños. Sofríe ambos en una sartén con un poco de aceite hasta que estén blandos.
  4. Añade el sofrito al bol del tofu junto con la zanahoria rallada.
  5. Remoja la rebanada de pan en la leche vegetal y escúrrela bien. Incorpórala a la mezcla.
  6. Agrega el pan rallado, el huevo o sustituto, el comino, el pimentón, el perejil, la sal y la pimienta.
  7. Mezcla y amasa con las manos hasta obtener una masa homogénea y que se pueda compactar.
  8. Forma bolas de tamaño similar a una nuez.
  9. Fríe las albóndigas en una sartén con aceite caliente, dorándolas por todos los lados. Sácalas y ponlas sobre papel absorbente.
  10. Puedes servirlas así o guisarlas en una salsa de tomate casera unos 10 minutos para que se impregnen bien.

Consejos técnicos:

  • Escurrir el tofu y amasar bien la mezcla es clave para que no se deshagan.
  • Si la masa queda muy húmeda, añade más pan rallado.
  • Si prefieres hornearlas, colócalas en una bandeja con papel y hornéalas a 200 ºC unos 20 minutos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones (unas 16-20 albóndigas pequeñas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 120-150 kcal aprox.
  • Proteínas: 10-12 g
  • Grasas: 5-7 g
  • Hidratos de carbono: 7-10 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera aguantan hasta 3 días en recipiente hermético. Puedes congelarlas ya fritas o guisadas hasta 2 meses.

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